Ce casque vélo pliant est très pratique et intègre un éclairage astucieux

Le casque vélo pliant Fend Super est une alternative intéressante au quotidien avec deux lumières intégrées, tandis que la version One promet un prix sous les 100 euros.

Source : Fend

Adopté par certains cyclistes, le casque vélo pliant est une alternative intéressante. Il permet de se loger facilement dans un sac lorsque l’on n’est plus au guidon de son vélo électrique, un aspect pratique quand l’espace est compté, notamment en voyage. La marque Fend s’est d’ailleurs spécialisée dans ce domaine, rejoignant ainsi Closca, Overade ou encore Newlane.

Deux versions pour se plier à différents usages

Le Fend One est le modèle d’entrée de gamme de la firme new-yorkaise. Il dispose d’un système de pliage avec deux parties latérales rétractables, permettant de réduire de moitié le volume occupé. Pour ceux qui craignent pour leur sécurité, sachez que ce casque vélo est homologué comme tous les autres avec la norme européenne EN1078.

Source : Fend Source : Fend Le casque vélo pliant Fend One. // Source : Fend

Déplié, le casque Fend dispose d’une structure offrant de nombreuses aérations, tandis que l’intérieur intègre des mousses pour le confort. Côté réglage, la molette à l’arrière permet d’ajuster le serrage, tandis que la boucle au niveau du menton est classique. Le poids du casque est indiqué à 445 grammes.

L’éclairage est inclus. // Source : Fend Les lumières sont amovibles, utilisables partout sur le vélo. // Source : Fend Le modèle Fend Super. // Source : Fend

La version haut de gamme Fend Super offre une meilleure polyvalence. D’abord, sa forme plus fermée le rend plus utilisable par temps pluvieux. Mais surtout, ce casque vélo pliant ajoute deux éclairages avant et arrière. Amovibles, ces deux lumières « Super Lights » de 30 lumens ont une autonomie d’environ 5 heures (ou 15 heures avec la fonction clignotante, interdite sur route depuis novembre 2024).

Accessible sous les 100 euros

Le casque vélo pliant Fend est disponible en France, via le site officiel, ainsi que chez des revendeurs spécialisés. Le prix du Fend One est de 95,95 euros, tandis que le Fend Super est au tarif de 125,95 euros. Deux tailles sont au choix sur le One et trois sur le modèle Super, dans plusieurs coloris.

En cas d’accident, Fend s’engage à remplacer le casque gratuitement. // Source : Fend

Initiative originale pour garantir une sécurité en permanence, la marque propose un remplacement en cas d’accident, et ce gratuitement.