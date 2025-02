Ce vélo électrique hérite d’une fonction automobile inédite et très pratique en hiver

La marque de fatbike électrique Stoer propose désormais en option une selle chauffante, qui nous rappelle évidemment les options de sièges chauffants au sein des voitures. Attention néanmoins : cela pompe naturellement de l’énergie dans la batterie du cycle.

Que diriez-vous d’avoir votre fessier confortablement assis au chaud grâce à une source de chaleur diffusée depuis la selle de votre vélo ? C’est exactement ce que propose la marque de fatbike électrique Stoer – via Bright.nl – avec sa selle chauffante lancée sur les modèles Urbanx et Cargox (sortie prévue au printemps).

Les poignées aussi

En plus de la selle, les poignées sont elles aussi chauffées. Une petite combinaison de fonctions qui doit normalement vous assurer un bon confort de conduite en plein hiver. Évidemment, tout ceci perd clairement de son utilité dès lors que les beaux jours et températures plus clémentes débarquent.

Source : Stoer

L’énergie utilisée pour chauffer ces éléments provient directement de la batterie du vélo électrique. Il y a donc une réduction de l’autonomie, à hauteur de 10 % selon le fondateur, lorsque c’est utilisé. Trois niveaux de chauffe sont par ailleurs proposés. S’il ne vous reste que peu d’autonomie au départ d’un trajet par exemple, il est peut-être plus fûté de ne pas activer l’option chauffage.

Une option pas donnée

L’option n’est clairement pas donnée : 295 € pour le fatbike Urbanx, contre 395 € pour le biporteur électrique Cargox. Cet important écart de prix s’explique par l’important espace de stockage à chauffer – la fameuse box à l’avant – dans lequel les enfants se trouvent sur le Cargox.