Prise en main du Seat Mó 125 Performance : toujours plus de puissance, mais pas à n’importe quel prix

Après un Seat Mó 125 très convaincant, le constructeur espagnol propose une version plus sportive baptisée Seat Mó 125 Performance. mais les améliorations apportées suffisent-elles pour justifier un prix revu à la hausse face à son frère jumeau qui reste au catalogue ?

Lancé en 2021, le Seat Mó 125 a su trouver son public avec 10 000 unités vendues et une commercialisation dans 15 marchés dont le Chili, le Mexique et la Colombie par exemple. Il faut dire qu’au-delà de la qualité avérée de ce scooter électrique, les constructeurs délaissent encore le segment des équivalents 125 cm3 pour se concentrer sur le marché du 50 cm3. Pour autant, ces derniers montrent bien vite leurs limites dès lors qu’il s’agit de s’aventurer au-delà des centres-villes.

Seat l’a bien compris avec son Seat Mó 125 qui accouche aujourd’hui d’une déclinaison plus sportive baptisée Seat Mó 125 Performance. Disons le d’emblée, celui-ci est la copie conforme ou presque de la version standard qui reste au catalogue. On retrouve ainsi la même ligne et les mêmes caractéristiques techniques ou presque. On ne vous fera pas la description de l’engin qui avait déjà été essayé par nos soins à l’époque, pour nous concentrer sur les nouveautés de cette nouvelle déclinaison.

Des détails de taille

Première différence qui saute aux yeux, le Seat Mó 125 Performance est proposé dans deux coloris inédits : Tarifa Blue et Barcelona Grey, c’est-à-dire bleu mat et gris brillant. D’autres détails cosmétiques moins flagrants soulignent la montée en gamme comme le lettrage en relief autrement plus qualitatif que le simple autocollant sur lequel figure le nom du scooter, un saut de vent noir opaque, un cerclage noir sur le côté droit du cache de la batterie, ou la jolie selle Shad en Alcantara.

Pour le reste, Seat s’est directement inspiré du monde de la moto et cela se voit. La fourche arbore une finition dorée mais elle conserve le même diamètre de tubes. Ceci étant, l’amortissement avant a tout de même été modifié avec une course qui augmente de 10 mm.

Autre nouveauté bien connue des motards, la suspension arrière a été confiée aux bons soins d’Öhlins dont on reconnaît la bonbonne caractéristique. L’amortisseur arrière est désormais réglable en compression et en détente. L’opération ne nécessite aucun outil et il est possible d’effectuer les réglages de son choix au feu rouge, sans même descendre du scooter.

En revanche le réglage de la précharge du ressort impose forcément de mettre le pied à terre. Ces nouvelles suspensions viennent-elles fondamentalement modifier le comportement du scooter électrique ? Spoiler alert : oui, mais on vous en dira plus un peu plus loin.

Dernière modification et non des moindres, le freinage est désormais assuré par un système conçu par le spécialiste espagnol Galfer. Les disques de frein traditionnels sont remplacés par des disques à pétale ventilés qui sont là encore inspirés du monde de la moto. Pas de changement au niveau des étriers, et ceux qui s’attendaient à voir arriver l’ABS en seront une fois de plus pour leurs frais (ça arrive, nous a-t-on précisé du côté de Seat, mais quant à dire quand…).

Le Seat Mó 125 Performance conserve son système CBS (Combined Brake System) avec un freinage hydraulique qui est automatiquement réparti entre les roues avant et arrière. Qu’on se rassure, l’efficacité est au rendez-vous avec un excellent mordant, mais gare à ne pas bloquer la roue lors d’un freinage trop appuyé.

Un boost de puissance efficace mais temporaire

Le Seat Mó 125 Performance conserve la même plateforme que la version standard. Son moteur électrique Brushless développe donc 7,5 kW, et jusqu’à 11,5 kW en pic, avec un couple de 119 Nm à la roue. Il est alimenté par la même batterie Lithium-ion de 5,6 kWh qui lui confère une autonomie de 133 km WLTP.

Une valeur qui dépendra néanmoins de différents critères comme le mode de conduite (ils sont au nombre de troi, comme sur le Seat Mó 125 standard, Eco, City et Sport), le poids du pilote, la topographie du terrain ou encore la température extérieure. Point fort de la solution de Silence et donc des scooters Seat Mó 125, la batterie peut être rechargée sur la machine ou à la maison.

En effet, elle est amovible et s’extrait du châssis en un clin d’œil. Montée sur des roulettes et dotée d’une poignée télescopique, elle se transporte aussi facilement qu’une valise. Tout du moins si vous pouvez prendre l’ascenseur, car le cas échéant, vous allez sentir passer les 41 kg du pack. Au passage, cette batterie amovible s’apparente aussi à un excellent antivol, le scooter étant inutilisable sans elle.

Le Seat Mó 125 Performance dispose tout de même d’une caractéristique propre avec son mode eBoost. Celui-ci permet de profiter d’un surplus de puissance temporaire pour faciliter les dépassements sur autoroute par exemple. Pour l’activer, le scooter doit évoluer à plus de 80 km/h et être en mode Sport.

Il suffit alors d’appuyer une fois sur le bouton Mode pour bénéficier d’une vitesse de pointe, jusqu’à 115 km/h au compteur dans notre cas sur terrain plat, et 107 km/h en côte. Une belle performance pour le scooter électrique qui compte donc parmi les plus performants (ça tombe bien, c’est son nom) si l’on fait exception du BMW CE-04 qui est autrement plus encombrant et onéreux.

Attention toutefois, l’eBoost n’est disponible que pendant 30 secondes. Ce qui implique de bien anticiper les manœuvres pour ne pas se retrouver à décélérer au mauvais moment. Avouons qu’on aurait aimé disposer de la V Max en permanence, mais les scooters électriques font encore face à des contraintes que les modèles thermiques ignorent. Sachez également qu’il faut patienter deux minutes avant de pouvoir réactiver l’eBoost.

Le même en mieux

Aussi léger que la version standard, le Seat Mó 125 Performance est un régal en vil. Il se faufile en silence dans la circulation et se montre extrêmement vif. En mode Sport, les accélérations sont encore plus franches avec un 0 à 50 km/h annoncé en 2,9 secondes contre 3,9 secondes pour le Seat Mó 125.

Le mode Eco permet de préserver la batterie et de bénéficier de l’autonomie maximum, mais la conduite est alors beaucoup plus sage. Le mode City est parfaitement adapté aux déplacements urbains en offrant un bon équilibre entre performance et efficience. Bizarrement, il est le seul à ne pas profiter de la récupération d’énergie.

Celle-ci ne nous a pas paru particulièrement forte tant en mode Eco que Sport. Ce dernier est à privilégier pour catapulter le Seat Mó 125 Performance au feu rouge, ou pour rouler sereinement sur autoroute. Et ce d’autant que le scooter affiche une excellente stabilité à haute vitesse.

Ce qui nous amène à la suspension. Notre essai s’est déroulé dans les rues de Barcelone, avec une escapade sur les hauteurs de la ville. La route qui mène à Tibidabo est le terrain de jeu parfait pour tester le comportement dynamique d’un scooter qui se veut sportif. Pour ce faire, un rapide réglage de la suspension Öhlins permet de raffermir l’amortissement et d’éviter les rebonds.

Déjà bridé à 90 km/h en mode City, le Seat Mó 125 Performance s’essouffle passés les 50 km/h sur le dénivelé positif de notre parcours. Il suffit néanmoins de basculer en mode Sport via le bouton au volant pour s’affranchir de ces contraintes. Certes, l’autonomie de la batterie en prend un coup, mais il y a matière à s’amuser au volant de cet étonnant scooter électrique.

Nous avons également profité de la difficulté de ce trajet pour embarquer un passager. Et là encore, le Seat Mó 125 Performance ne rechigne pas à la besogne. De retour en centre-ville, nous avons cette fois opté pour un réglage plus souple. La différence de confort avec la version standard se fait immédiatement ressentir sur revêtement dégradé.

Des nouveautés qui coûtent cher

Les améliorations apportées au Seat Mó 125 Performance sont loin d’être anecdotiques, mais le constructeur fait payer cette nouvelle version au prix fort. Alors que le Seat Mó 125 standard est désormais affiché à partir de 7 200 euros, il faudra une rallonge de 1 700 euros pour s’offrir le Seat Mó 125 Performance qui est lui commercialisé à partir de 8 900 euros.

Maigre consolation, le scooter électrique est lui aussi éligible au bonus écologique de 900 euros. Comme pour le Seat Mó 125, Seat propose néanmoins une offre de location longue durée avec des mensualités de 146 euros (113 euros/mois pour la version standard).

L’une des meilleures propositions du marché

Nous avions déjà été séduits par le Seat Mó 125, et la version Performance n’est pas en reste. Si quelques légers défauts subsistent (absence d’ABS, affichage de la vitesse trop petit), c’est clairement l’une des meilleures propositions en matière de scooter électrique équivalent 125 cm3. Un segment sur lequel les rares concurrents ne peuvent s’appuyer sur une marque aussi connue et rassurante que Seat. Plus confortable et un peu plus sportif que la version standard, le Seat Mó 125 Performance fait néanmoins payer ses prestations au prix fort.