Voici les prix du nouveau Vespa électrique : en plus d’être plus pratique, il est moins cher

Après une présentation au salon de Milan 2023, les nouveaux Vespa électriques révèlent leur grille tarifaire. Bonne nouvelle, l'astuce qui les rend plus pratiques leur permet aussi d'être moins chers !

Pour ceux qui souhaitaient passer au scooter électrique et qui lorgnaient sur Vespa, jusqu’à maintenant, il n’y avait pas trop de choix. Seulement celui qui porte bien son nom, l’Elettrica. Mais au dernier salon du deux roues de Milan, l’EICMA 2023 en novembre dernier, la firme italienne avait fait un gros effort en présentant deux nouveautés très attendues : les Primavera et Sprint S. Électriques toujours.

Au-delà de la bonne nouvelle de la gamme qui s’élargit, c’est aussi l’un des principaux griefs de l’Elettrica qui est corrigé sur ces nouveaux venus, du moins sur les versions les moins puissantes : il est désormais possible de recharger à la maison puisque la batterie est amovible. Ne restait plus qu’une inconnue : le prix. Et comme attendu, là aussi il constitue une très bonne nouvelle.

68 km d’autonomie, pas plus

Comme évoqué au-dessus, on parle bien ici de la Primavera Elettrica dans sa version 45, équivalent 50 cc, qui embarque une batterie 48 volts et 48 Ah pour une capacité de 2,3 kWh, d’origine LG Chem. Pesant 15 kilos, et amovible donc puisque c’est la grosse nouveauté, elle se recharge en 4 heures de 0 à 80 % grâce à un chargeur de 500 W. Côté autonomie, on parle ici de 68 km, tandis que le moteur maison développe lui 3,1 kW max et 200 Nm de couple, pour une vitesse limitée à 45 km/h.

Des caractéristiques que l’on trouve à l’identique dans l’autre nouveauté de la gamme, la Vespa Sprint S Elettrica 45 à batterie amovible aussi.

Par comparaison, la Vespa Elettrica qui est déjà dans la gamme du constructeur italien est aussi proposée en version 45, mais reste plus puissante et propose une batterie de 4,2 kWh dont l’autonomie est bien supérieure : jusqu’à 100 km.

D’ailleurs, le nouveau scooter Primavera Elettrica est aussi proposé en version 70 un peu plus puissante (4 kW), avec une batterie de 4,2 kWh. Si elle réclame aussi 4 heures de temps de charge, on ne sait en revanche pas encore l’autonomie exacte proposée par le modèle. Mais sans doute autour de 100 km comme l’Elettrica. En revanche, la recharge se fait directement via un câble, sans batterie amovible. Sans doute en raison du poids de la batterie : 25 kilos.

Grosse baisse de prix chez Vespa

Allez, vous avez assez attendu, voici les prix de ces deux nouveautés électriques de Vespa. À commencer par la Vespa Primavera Elettrica, proposée en trois coloris (vert/noir/blanc) dont les prix débutent à 5199 euros pour la version 45 à batterie amovible. Ce n’est certes pas donné, mais toujours bien en deçà des 6999 euros que réclame l’Elettrica déjà au catalogue en version 45.

Quant à la version au look un peu plus travaillé, la Vespa Sprint S Elettrica 45, proposé en vert électrique ou noir, elle est affichée à peine 100 euros de plus, soit 5299 euros.