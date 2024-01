Grâce à cette astuce, ce maxi-scooter électrique français est encore plus pratique et abordable

Le constructeur français easy-Watts apporte une batterie amovible à son scooter électrique e-Trax Air. Une bonne nouvelle pour ceux qui habitent en appartement !

Chez Eay-Watts, la gamme de scooters électriques est relativement large et surtout proposée à des prix abordables. Un bon rapport qualité-prix que nous avons pu souligner lors de nos différents essais de modèles (e -Presto Max, e -Bonsaï…) et qui a contribué au succès de la marque française. Mais pour autant, elle n’est pas exempte de tout reproche. Comme lors de notre test du scooter équivalent 125, le e-Trax, pour lequel nous avions souligné dans les points négatifs le fait que la batterie ne soit pas amovible. Mais ça, c’était avant.

Easy-Watts serait-il un fidèle lecteur de Survoltés ? Rien n’est moins sûr. Toujours est-il qu’il a pris en compte notre grief (un problème qui lui a certainement été remonté par bien d’autres) pour désormais proposer le e-Trax Air, une version à batterie amovible de son e-Trax, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. De quoi faciliter grandement la recharge, surtout pour qui habite en appartement !

Plus pratique mais moins performant

Voilà qui devrait séduire ceux qui freinaient des quatre fers l’achat du e-trax justement en raison de ce souci de recharge qui devait nécessairement être fait dans un garage ou à une borne. Pour y arriver, Easy-Watts a revu la batterie sur ce e-Trax Air pour qu’elle ne pèse plus que 22 kilos, soit moins de la moitié du poids qu’elle faisait sur le e-Trax (52,6 kg).

Source : Anthony Wonner – Frandroid Avec la batterie amovible de 22 kilos.

Alors 22 kilos, ce n’est pas rien à transporter jusqu’à chez soi pour recharger, surtout si vous habitez en étage (a fortiori sans ascenseur). Mais ça reste relativement contenu pour une batterie qui propose de telles caractéristiques. Il s’agit d’une batterie Lithium NMC de 72 Volts et 56 Ah, et 4 kWh. Contre une batterie Lithium Ion 7,2 kWh et 117 Ah sur la version non-amovible. Le moteur du e-Trax Air développe 5600 W en puissance de crête (5000 W en nominal) contre 7000 W sur le e-Tax « tout court ».

Quant à la recharge, elle nécessite désormais 9 heures, contre 5 heures sur le e-Trax.

En comparant avec la fiche technique du e-Trax, on voit bien que Easy-Watts a du légèrement rogner sur les capacités de la batterie, en témoigne l’autonomie qui descend à 100 km, contre 130 km auparavant. Mais on n’a rien sans rien. D’autant que le prix aussi est en baisse !

Prix en baisse

En effet, le nouveau easy-Watts e-Trax Air est proposé à un tarif de 4599 euros, bonus de 900 euros déjà déduit et pris en charge par le constructeur. Soit une différence de 1400 euros en faveur du petit nouveau.

Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid

Pour un équipement lui en revanche qui reste intéressant avec la selle biplace, l’écran numérique avec un mode jour/nuit, une prise USB de 5V dans le vide-poches, un démarrage sans clé, un volet anti-effraction ou encore une bulle de protection. L’éclairage LED, la marche arrière, et les freins avant et arrière à disque hydrauliques viennent parfaire le tableau d’équipements.