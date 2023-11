Vespa va lancer un second scooter électrique 50 cc qui corrige le principal défaut du premier

La marque italienne va commercialiser des versions électriques du Sprint S et de la Primavera. En équivalent 50 cc, elles seront dotées d'une batterie amovible. Une amélioration plus que bienvenue par rapport à son tout premier modèle, l'Elettrica.

À l’occasion du salon de Milan, Vespa a annoncé l’arrivée d’un Sprint S et d’une Primavera électriques. Proposées en complément des versions thermiques, ces nouveautés viendront prêter main-forte à l’Elettrica, seul scooter électrique actuellement disponible chez la marque italienne.

En 100 % électrique, le Sprint S comme la Primavera laisseront le choix entre deux versions. La première sera bridée à 45 km/h et appartiendra donc à la famille des cyclomoteurs. Plus puissante, la seconde version sera homologuée dans une catégorie supérieure. Vespa n’entre pas dans le détail, mais tout porte à croire qu’il s’agira d’un équivalent 125.

Les versions électriques les plus puissantes disposeront d’une batterie fixe, à l’instar de l’Elettrica. En revanche, la batterie des équivalents 50 cc sera bien amovible ! Une caractéristique essentielle pour les citadins, qui n’ont pour la plupart pas d’accès à une place de parking avec prise.

Les caractéristiques des Sprint S et Primavera électriques n’ont pas encore été communiquées à ce stade. Puissance, capacité de la batterie, autonomie, performances : on ignore à peu près tout de ces deux nouveautés.

Vespa n’a en outre donné ni date de lancement ni tarifs. Compte tenu du positionnement de la marque italienne, il est à peu près sûr que les Sprint S et Primavera électriques ne seront pas les scooters les plus abordables de leur catégorie. Ils se rattraperont sans doute par une qualité de finition supérieure à leurs concurrents chinois.

Du nouveau aussi pour le Piaggio 1

Pour ceux qui cherchent un scooter électrique plus abordable, Piaggio commercialise le 1, un petit modèle sans prétention qui évolue légèrement. Le nouveau millésime s’offre une petite cure de vitamines et devient un peu plus performant.

Le moteur de la version de base voit sa puissance grimper de 1,34 à 2,2 kW en crête, avec à la clé de meilleures accélérations. Le Piaggio 1 Active reste à 3 kW en crête, mais se montre lui aussi un poil plus véloce à l’accélération.