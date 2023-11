Le Peugeot e-Streetzone est là : tout savoir de ce nouveau scooter électrique 50 cc

Le scooter électrique Peugeot e-Streetzone a officiellement été lancé par la marque au lion, un peu plus d’un an après sa présentation au Mondial de l’Auto de Paris 2022. Caractéristiques, version et prix : voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

En octobre 2022, Frandroid se faisait déjà le relais d’une nouveauté prometteuse dans le domaine des scooters électriques : le Peugeot e-Streetzone. À l’époque, la marque française s’était montrée peu bavarde à son sujet, tout particulièrement au niveau de son prix. Aujourd’hui, Peugeot comble ce manque et nous présente en détail son modèle.

Considéré comme un équivalent 50 cc, ce modèle est la version électrifiée du modèle éponyme et thermique, lancé il y a déjà 10 ans. « Ce nouveau scooter est la première étape de l’ambitieuse stratégie de Peugeot Motocycles autour de l’électrique et de la volonté de la marque d’accompagner les usagers dans leurs nouveaux modes de déplacements urbains », peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Une version à double batterie pour mi-2024

Il faut donc s’attendre à d’autres nouveautés à l’avenir. Véhicule appartenant à la catégorie L1e-B et prédestiné pour la ville, le Peugeot e-Streetzone revendique une puissance de 2 kW pour un couple de 105 Nm. Le constructeur ne précise pas en combien de temps le scooter abat le 0 à 45 km/h.

Au total, deux versions ont été imaginées. L’une avec une seule et unique batterie, l’autre avec deux accumulateurs. Peugeot ne commercialise que la première pour le moment : il faudra atteindre le printemps 2024 pour profiter de la seconde. Pour chacune d’entre elles, voici leur autonomie respective :

Version 1 batterie (amovible) :

Mode Eco : 66 km avec une vitesse maximale de 25 km/h ;

Mode Boost : 55 km avec une vitesse maximale de 45 km/h.

Version double batterie (amovible) :

Mode Eco : 110 km avec une vitesse maximale de 25 km/h ;

Mode Boost : 100 km avec une vitesse maximale de 45 km/h.

Le poids du Peugeot e-Streetzone est globalement maîtrisé : 90 kg, ce qui le place en dessous des Niu NQi GTS 2022 (110 kg) et Segway-Ninebot E125S (110 kg), mais au-dessus de l’Easy-Watts e-Opai (80 kg).

Il dispose en outre d’un écran LCD (vitesse, autonomie, compteur kilométrique), de suspensions hydrauliques à l’avant et d’un double amortisseur hydraulique à l’arrière pour ajouter une belle dose de confort, d’une selle deux places, d’une prise USB-C, d’un emplacement pour casque jet sous la selle ou encore d’une béquille centrale.

Du côté de la recharge, il faut compter un total de 4h30 pour grimper à 80 %, et 6h30 pour atteindre les 100 %.

Prix et concurrence

Décliné en coloris noir/blanc, noir et noir/rouge, le Peugeot e-Streetzone est disponible au prix de 2999 euros TTC, ou 2599 euros avec le bonus écologique. Il vient concurrencer les Rider 3000 W (3190 euros), Brumaire 3000 W (3390 euros) ou encore le Super Soco CU-X (2 490 euros). Le prix du modèle à double batterie n’est pas encore connu.