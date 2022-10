Scooter électrique Peugeot e-Streetzone : il promet d’être pratique et endurant

Peugeot va introduire un tout nouveau scooter électrique dans le cadre du Mondial de l’Auto, à Paris. L'e-Streetzone, de son nom, s’attaquera à la catégorie des 50 cc à un prix encore inconnu.

Que ce soit pour éviter les bouchons, se faufiler plus facilement dans le trafic dense des grandes villes et profiter des places de parking gratuites à Paris, le scooter électrique est devenu une solution de déplacement à la fois pratique et pertinente financièrement parlant, du moins sur le long terme.

Déjà positionnée sur le créneau avec le e-Ludix, Peugeot cherche visiblement à renforcer son offre avec un tout nouveau modèle de scooter électrique : l’e-Streezone, qui fera l’objet d’une présentation officielle dans le cadre du Mondial de l’Automobile, sis à Paris du 17 au 23 octobre 2022.

Plus de 100 km d’autonomie… en mode Eco

D’après le communiqué de presse officiel de la marque, le Peugeot e-Streetzone ne verra pas le jour avant 2023. Il n’empêche, quelques premières informations techniques ont été communiquées à son sujet. Déjà, deux versions 50 cc seront proposées aux usagers : l’une avec une seule batterie, l’autre avec deux accumulateurs.

Pour cette dernière, l’autonomie grimpera à 112 km en mode Eco. De toute évidence, cette valeur chutera sous les 100 kilomètres en utilisant le mode d’assistance le plus puissant. Quant au modèle embarquant une batterie seulement, le rayon d’action pourrait davantage voguer autour des 50 kilomètres grand maximum.

Si l’e-Streezone à double batterie se montre plus endurant, son niveau de praticité le sera moins : en effet, aucun emplacement n’est prévu pour accueillir un casque jet. A contrario de son compère, qui dispose de suffisamment de place sous le siège pour ranger ce type d’accessoire.

Quels modèles concurrents ?

La marque au lion ne donne aucune information sur le poids de la batterie : c’est ici un élément important à connaître, car elle sera amovible. C’est de toute évidence pratique pour la recharger à domicile ou au travail, mais à condition que l’accumulateur ne pèse pas plusieurs dizaines de kilos – à moins d’être équipé d’un système à roulettes.

Il est également question d’un écran LCD, sur lequel des informations basiques (vitesse, autonomie, compteur kilométrique) devraient être affichées. Pour l’instant, aucune fourchette tarifaire n’a été publiée. Mais sachez tout de même que la version thermique de l’e-Streetzone débute à partir de 2449 euros.

En d’autres termes, il faut s’attendre à un prix plus corsé pour le modèle électrique. Parmi les modèles avoisinant les 3000 euros et plus par exemple, nous pourrions citer les Unu Plus (2299 euros), Rider 3000 W (3190 euros), Brumaire 3000 W (3390 euros) ou encore le Super Soco CU-X (2 490 euros) et son très bon rapport qualité-prix.

