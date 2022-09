Honda dévoile son plan de motos et scooters électriques : ça donne envie

Au programme pour le constructeur japonais Honda : pas moins de dix motos et scooters électriques prévus sur les trois prochaines années. L'objectif ? Atteindre la neutralité carbone au cours des années 2040.

Est-ce que la transition énergétique de Honda va être plus rapide dans l’univers du deux-roues que dans celui du quatre roues ? Il y a des chances à en croire le calendrier avancé par Honda concernant ses futurs modèles de motos 100 % électriques.

La firme japonaise vient d’annoncer un vaste plan produit avec au moins dix modèles de motos et scooters électriques dans le monde d’ici à 2025 et vise à porter les ventes annuelles d’électriques à un million d’unités au cours des cinq prochaines années, et à 3,5 millions d’unités (soit 15 % des ventes totales) à partir de 2030.

Un deux-roues électrique pour tous les types de clients

Honda ne compte pas pour autant imposer l’électrique à ses clients, plusieurs modèles thermiques resteront au catalogue et plusieurs nouveautés équipées d’un moteur à combustion arriveront ces prochaines années. Honda souhaite continuer à offrir aux motards des véhicules agréables à piloter, même si la technologie évolue et les énergies aussi.

Elle prévoit ainsi de sortir des motos et scooters électriques pour la vie quotidienne, d’autres pour les professionnels, et d’autres pour les loisirs. Mais comment cela va-t-il se caractériser dans les faits ? Pour les deux-roues professionnels, Honda va proposer les modèles de la série Honda e, et notamment le Business Bike, un véhicule déjà utilisé par la Japan Post et la Vietnam Post Corporation pour la distribution de courrier. Ces modèles sont équipés de batteries échangeables, qui résolvent les problèmes d’autonomie et de temps de charge.

Pour un usage quotidien, Honda va lancer deux nouveaux modèles électriques entre 2024 et 2025 en Asie, en Europe et au Japon. La marque n’a pas donné d’indication concernant les modèles en question, mais il pourrait s’agit d’une équivalence thermique au Forza 125 et au X-ADV. Le modèle le plus à droite sur la photo qui illustre l’article semble d’ailleurs reprendre les lignes du X-ADV actuel, mais modernisé.

Un X-ADV électrique et une CB600R branchée ?

En parallèle, Honda travaille sur des scooters et des vélos électriques (pas des VAE, donc sans pédales à première vue), moins puissants, mais très utilisés au quotidien, notamment en Chine, où Honda s’est associé à des fournisseurs locaux. Cinq deux-roues électriques compacts et abordables devraient arriver d’ici à 2024 en Asie, en Europe et au Japon.

Pour la catégorie loisir, Honda développe trois motos électriques de grande taille pour le Japon, les États-Unis et l’Europe entre 2024 et 2025. Il pourrait s’agir des modèles teasés sur l’illustration en couverture. De prime abord, ces modèles semblent reprendre les lignes de l’actuelle Honda CB600R, un roadster mid-size qui plaît particulièrement beaucoup aux jeunes permis, mais également aux moins jeunes.

