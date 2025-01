Yadea, le leader mondial des deux roues électriques, a présenté son dernier deux-roues électrique, un modèle équipé d’une batterie au sodium, le tout à un prix tout simplement délirant, dans le bon sens du terme.

Alors que le CES de Las Vegas bat son plein aux États-Unis, du côté de la Chine, le leader des deux roues électriques dans le monde, Yadea, vient de présenter un scooter pour le moins intéressant.

En effet, outre un look néo-rétro très sympa, mais déjà vu dans l’ensemble, ce scooter embarque une batterie non pas au lithium, mais au sodium. Qu’est-ce que cela change concrètement ?

Les avantages des batteries au sodium

Les batteries au sodium-ion représentent une alternative prometteuse aux batteries lithium-ion pour les véhicules électriques, même si elles ne sont pas encore très répandues sur le marché.

Ces batteries utilisent le sodium, un élément abondant et peu coûteux, comme matériau actif pour le stockage d’énergie. Contrairement au lithium, qui est rare et principalement extrait dans des zones géographiques limitées, le sodium est largement disponible, ce qui réduit les préoccupations liées à l’approvisionnement et aux coûts.

Les batteries au sodium fonctionnent selon des principes similaires à ceux des lithium, mais elles utilisent des cathodes à base de composés de sodium et des anodes souvent en carbone dur. Bien qu’elles aient une densité énergétique inférieure à celle des batteries au lithium, les recherches en cours visent à améliorer leurs performances pour les rendre compétitives.

L’un des avantages des batteries sodium-ion est leur potentiel à réduire l’impact environnemental et les coûts globaux de fabrication des batteries pour les véhicules électriques. Elles ne nécessitent pas de cobalt ou de nickel, des matériaux coûteux et associés à des préoccupations éthiques liées à leur extraction. En outre, ces batteries offrent une meilleure stabilité thermique, réduisant ainsi les risques de surchauffe et d’incendie.

Sur le papier, elles semblent donc parfaites, mais dans les faits, il reste encore du travail pour les démocratiser, notamment leur densité énergétique et leur compatibilité avec les infrastructures de charge existantes.

Un scooter électrique à un prix imbattable

La nouvelle batterie au sodium de Yadea offre une densité énergétique de 145 Wh/kg et une durée de vie allant jusqu’à 1 500 cycles de recharge à température ambiante, garantissant « une utilisation fiable pendant cinq ans » d’après le constructeur. Elle bénéficie également d’une garantie de trois ans. Cette batterie excelle en conditions de basse température, maintenant un taux de rétention de décharge supérieur à 92 % à -20 °C.

Grâce à l’écosystème HuaYu Sodium Superfast Charging, les utilisateurs peuvent recharger la batterie à 80 % en seulement 15 minutes.

Mais le plus fou, c’est le prix. Les prix varient, en Chine, de 3 299 à 4 299 yuans (410 à 530 euros) pour des autonomies allant de 60 à 75 km. C’est l’équivalent d’un vélo électrique d’entrée de gamme en Europe, mais attention, si ce produit est amené à arriver sur le Vieux Continent un jour, il coûtera bien évidemment plus cher à cause des mises aux normes et des frais de douane.