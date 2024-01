C’est la folie des trottinettes électriques toute suspendue qui mettent le paquet sur le confort

Au CES 2024, Yadea compte sur la double suspension pour percer dans les trottinettes électriques, tandis que le vélo Cocoa rejoint une gamme de vélo pour l'instant indisponible en France.

Si les scooters électriques ont probablement participé à la popularité de Yadea en France, d’autres mobilités sont aussi à son catalogue. Au CES 2024, la marque chinoise veut marquer les esprits avec deux nouvelles trottinettes électriques d’un côté, et un vélo électrique de l’autre.

Yadea (doublement) suspendu à ses trottinettes

En 2023, Yadea avait lancé ses deux premières trottinettes électriques : la classique KS6 et une toute suspendue nommée ElitePrime. Cette dernière, haut de gamme, compte désormais une petite sœur, la Yadea EliteMax. La version édulcorée possède un moteur arrière d’une puissance de 1 000 W en pic (vs 1 500 W) et 500 W en continu (contre 1500 W et 800W), toujours limitée à 25 km/h de vitesse maximale. La batterie perd beaucoup en capacité, passant de 14,5 à 10 Ah et amenant l’autonomie à 55 km théorique.

La trottinette délaisse aussi le frein à disque arrière, mais le tambour et le frein électrique. En revanche, cela permet à ce modèle d’afficher 5,7 kg en moins sur balance… ce qui ne l’empêche pas d’être encore assez lourd (23,4 kg). Plus étonnant, on découvre aussi une qu’autre variante Yadea ElitePrime SE existe au catalogue, identique à l’EliteMax hormis le deck, mais moins relevé à l’arrière et sans détails rouges.

Toujours au registre de la trottinette électrique à double suspension, la Yadea Artist veut casser les prix. Pour cela, elle réduit de beaucoup ses performances avec un moteur de 350 W (600 W en pic) et une batterie de 7,6 Ah soit 30 km d’autonomie.

Son poids la rendra aussi plus polyvalente, à 18,6 kg, avec comme contrepartie une taille des roues plus faible : 9 pouces. Toutefois, elle conserve la connectivité, les clignotants et le freinage tambour/électrique. Cette trottinette électrique de gamme intermédiaire aux allures de premium semble disponible en gris ou rose, sans date de lancement précise.

Un vélo électrique sauce Cocoa

En France, Yadea ne vend pas encore de vélo électrique, mais accélère dans cette catégorie au CES. Après le Trooper aux airs de moto vintage ou le pliant à moteur central Innovator, la firme chinoise révèle le Cocoa.

Doté d’un cadre bas, perché sur de gros pneus CST Big Boat 20 x 3 pouces, ce VAE compact est aussi pratique. Il confère une position de conduite droite (selle basse et guidon haut avec une potence réglable), tandis qu’il intègre un porte-bagages au cadre (compatible pour un second adulte) et propose un support avant. Les freins à disque sont mécaniques, mais le client devrait aimer le grand écran 5,5 pouces, le grand phare avant et ce qui semble être des clignotants.

Derrière son look amusant, ce vélo rigide mise sur l’endurance avec 100 km promis en mode éco. Pour emmener ses 25 kg et son cycliste, il s’appuie sur une grande batterie de 15 Ah (soit 720 Wh en 48 V), alimentant le moteur arrière via une transmission 7 vitesses Shimano Tourney. Le moteur offre une puissance de 500 W et une gâchette : on s’interroge sur la disponibilité de ce vélo électrique Yadea Cocoa en France, tout comme ses cousins.