Une trottinette aussi confortable et puissante qu’une berline allemande ? Découvrez la Yadea Elite Prime X1

Design élégant, conduite confortable, sécurité et puissance, voilà la promesse de Yadea avec la Elite Prime X1. Une trottinette électrique haut de gamme qui a tout pour plaire aux amateurs de mobilité douce.

Vous ne connaissez sans doute pas Yadea et pourtant… la marque chinoise établie en 2001 est actuellement le plus grand fabricant (et vendeur) de deux roues électriques au monde. Un titre que Yadea conserve depuis près de six ans et qui s’explique par sa capacité à proposer des véhicules innovants, au design travaillé, efficaces et surtout, abordables. Après avoir conquis le marché du scooter électrique, le constructeur a décidé de s’attaquer à un nouveau créneau : celui des trottinettes électriques.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est convaincant. Avec l’Elite Prime X1, l’un de ses derniers modèles, Yadea utilise tout son savoir-faire et ses vingt ans d’expérience dans le monde du deux roues électrique pour proposer une trottinette pas tout à fait comme les autres. Un modèle haut (voire très haut) de gamme qui allie la sécurité et la puissance à une expérience de conduite particulièrement confortable.

Une conduite souple et agréable en toutes circonstances

Lorsque l’on utilise un véhicule, quel qu’il soit, pour se déplacer au quotidien, la sensation et le confort de conduite sont essentiels. Ça, Yadea l’a bien compris. C’est simple, l’Elite Prime X1 propose l’une des meilleures expériences de navigation urbaine qui soient. Pour y parvenir, le constructeur a pris plusieurs décisions drastiques en matière de conception, qui éloigne sa création de ses concurrents.

Pour commencer, l’Elite Prime X1 est massive. Avec 1,23 m de long, 58 cm de large et un guidon qui culmine à 1,34 m, elle en impose. Ces dimensions s’expliquent par la volonté de Yadea d’offrir aux utilisateurs une plateforme confortable, dont la hauteur (15,5 cm du sol tout de même) permet une meilleure perception de son environnement immédiat et donc, des obstacles présents aux alentours.

Autre choix important : les suspensions. Pour cette Elite Prime X1, Yadea a opté pour le tout suspendu. À l’avant comme à l’arrière, on peut ainsi découvrir un système unilatéral (attaché par un seul côté donc) qui utilise un matériau polymère à haute résistance. De quoi absorber la plupart des chocs et des vibrations tout en facilitant le franchissement d’obstacles, comme les trottoirs ou les aspérités de la route par exemple.

Pour ajouter au confort, et assurer une conduite aussi smooth que possible, le constructeur a installé des pneus « tubeless » (sans chambre à air donc) de 10 pouces. Ils bénéficient en sus d’un traitement spécial à base de gel qui leur permet de se réparer en cas de perforation ou d’accrocs. De quoi assurer une meilleure stabilité et améliorer la sécurité de l’utilisateur. Une préoccupation centrale pour Yadea.

La sécurité comme mot d’ordre

Pour Yadea, la sécurité de ses utilisateurs est une priorité, et cette Elite Prime X1 en est l’illustration parfaite. En sus des pneus pensés pour éviter les crevaisons et l’éclatement, le constructeur a équipé sa trottinette de plusieurs fonctionnalités très utiles pour sauvegarder le conducteur et limiter les dangers.

Cela passe tout d’abord par un système de freinage efficace. Et sur ce plan, Yadea n’y est pas allé avec le dos de la cuillère puisque l’on retrouve ici un système triple qui repose sur un frein à tambour, un frein à disque et un frein électronique (lié au système de récupération de l’énergie cinétique). Un système efficace qui permet de réduire la distance de freinage et de minimiser les risques de déviation.

Yadea a aussi mis le paquet sur la partie signalisation. En plus d’une panoplie d’éclairages bien garnie (feu-stop et catadioptre à l’arrière, phare puissant à l’avant), cette trottinette dispose de clignotants. Un ajout suffisamment rare sur un véhicule de ce type pour être souligné.

Dernière précaution prise par Yadea : une protection contre le basculement. Grâce à un gyroscope, la Elite Prime X1 peut détecter sa position par rapport au sol. Si l’inclinaison dépasse les 45 degrés, la trottinette coupe automatiquement l’alimentation du moteur afin qu’il s’arrête dans les plus brefs délais. Une bonne manière d’éviter des dégâts supplémentaires en cas de chute.

Puissance et autonomie : une trottinette qui en a sous le capot

Agréable à piloter, confortable et sécurisée, la Yadea Elite Prime n’en oublie pas pour autant d’être puissante. La propulsion est assurée par un moteur brushless de 1 500 W doté d’un couple maximal de 40 Nm. De quoi lui procurer une accélération de 0 à 25 km/h en une petite seconde, et lui permettre de grimper sans souci des pentes prononcées (jusqu’à 30 % d’inclinaison).

L’Elite Prime X1 dispose de quatre modes de fonctionnement, réglables directement depuis le guidon :

Piéton : limité à 6 km/h, il permet de faire fonctionner la trottinette lorsque l’on marche à côté ;

limité à 6 km/h, il permet de faire fonctionner la trottinette lorsque l’on marche à côté ; Drive : un mode limité à 15 km/h ;

un mode limité à 15 km/h ; Sport : un mode limité à 25 km/h, soit la limite maximale autorisée en France pour ce type de véhicule ;

un mode limité à 25 km/h, soit la limite maximale autorisée en France pour ce type de véhicule ; Extreme : un mode « débridé » qui se débloque via l’application après avoir parcouru un kilomètre. Il possède une meilleure accélération et requiert une bonne maitrise du véhicule.

Pour alimenter ses scooters et trottinettes, Yadea utilise une batterie maison particulièrement performante. Dans le cas présent, la marque annonce une autonomie de 65 km avec une batterie chargée à plein. De quoi assurer largement les trajets quotidiens lorsque l’on habite en ville. Quant à la charge, comptez moins de 10 heures pour remplir votre batterie à 100 %.

À partir du 17 novembre, la Yadea Elite Prime X1 est proposée en promotion à 999 euros sur Amazon, mais le code de réduction frandroidX1 permet de réduire la facture à 969,03 euros pour les membres Prime. Vous pouvez aussi aller faire vos emplettes chez Darty où la Yadea Elite Prime X1 est proposée à 999 euros. Petit plus non négligeable, Yadea propose deux ans de réparations gratuites sur sa trottinette à partir de la date d’achat.