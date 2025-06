Soundcore Liberty 5 : ces écouteurs abordables défient les modèles premium

Soundcore, la division audio d’Anker, vient d’officialiser le lancement de ses nouveaux écouteurs sans fil Liberty 5. Positionnés sur le segment milieu de gamme, ils veulent offrir une réduction de bruit adaptative de nouvelle génération grâce à leur système Adaptive ANC 3.0.

Soundcore Liberty 5 // Source : Soundcore

Les écouteurs à réduction de bruit ne sont plus la chasse gardée des modèles Premium et haut de gamme. Tous les segments de ce marché y ont désormais droit. Récemment, CMF by Nothing proposait sa série de Buds 2, Buds 2a et Buds 2 Plus avec cette fonction. Maintenant, c’est Soundcore qui annonce la commercialisation des écouteurs Liberty 5 embarquant une technologie de réduction de bruit adaptative. L’avantage de cette dernière est le fait qu’elle s’adapte automatiquement à l’environnement de l’auditeur. On pense notamment à des casques comme le Sony WH-1000XM6, qui est aussi capable de faire cela allant plus loin, car pouvant apprendre la situation et les habitudes de l’utilisateur pour proposer une réduction de bruit adaptée.

Soundcore Liberty 5 // Source : Soundcore

L’Adaptive ANC 3.0 de Soundcore s’appuie sur quatre des six microphones intégrés et un algorithme d’intelligence artificielle pour l’analyser en temps réel. Cette technologie ajuste automatiquement la réduction de bruit trois fois par seconde, permettant une adaptation constante aux conditions d’écoute.

Du mieux par rapport aux précédents

Selon le fabricant, cette nouvelle génération offre un filtrage des voix deux fois plus performant que les modèles précédents, les Liberty 4. La cavité acoustique spécialement conçue contribue également à optimiser l’isolation passive. Pour les communications, l’ensemble des six microphones est mobilisé afin de garantir une clarté optimale des appels, même dans des environnements bruyants.

Soundcore Liberty 5 // Source : Soundcore

Sur le plan audio, Soundcore mise sur un transducteur en papier de laine flexible de 9,2 millimètres, matériau choisi pour sa capacité à restituer fidèlement toutes les fréquences. Deux tubes dédiés aux basses viennent compléter cette architecture acoustique en amplifiant la résonance et en optimisant le flux d’air pour délivrer des graves puissants et équilibrés. Les utilisateurs d’appareils Android peuvent également tirer parti du codec LDAC pour bénéficier d’une transmission audio haute résolution.

Soundcore Liberty 5 // Source : Soundcore

Autonomie étendue et écosystème connecté

En ce qui concerne l’autonomie, Soundcore annonce jusqu’à 12 heures d’écoute continue lorsque la réduction de bruit est désactivée, ou 8 heures avec l’ANC activé, ce qui est correct, mais pas exceptionnel non plus. Le boîtier de charge permet d’atteindre une autonomie totale de 48 heures sans réduction de bruit, ou 32 heures avec cette fonction activée. La recharge rapide permet d’obtenir 5 heures d’écoute supplémentaires avec seulement 10 minutes de charge, toujours d’après la marque.

La connectivité Bluetooth 5.4 assure une liaison stable avec les appareils sources, tandis que la compatibilité Google Fast Pair facilite l’appairage avec les smartphones Android. L’application Soundcore donne accès à la technologie HearID 4.0, qui propose un test auditif personnalisé pour adapter le rendu sonore au profil de chaque utilisateur. Un égaliseur à 8 bandes entièrement personnalisable complète les options de réglage, aux côtés de profils sonores prédéfinis.

Soundcore Liberty 5 // Source : Soundcore

Les écouteurs intègrent également des commandes tactiles sur les tiges, une détection automatique de port et une certification IP55 garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Les modes Dolby Audio immersifs proposent des optimisations spécifiques pour la musique, les films et les podcasts.

Disponibilité et prix

Les soundcore Liberty 5 sont commercialisés au prix conseillé de 99,99 euros et se déclinent en cinq coloris : Cloud White, Ink Black, Abyss Blue, Champagne Or et Rose Apricot. Les Liberty 5 arrivent directement face à des références établies du marché. Cette gamme de prix les place en concurrence avec les Sony WF-C700N, ou encore les Nothing Ear (a), tous proposés dans une fourchette similaire. Face aux Apple AirPods Pro 2 vendus autour de 250 euros ou aux Sony WF-1000XM5 à plus de 200 euros, Soundcore mise sur un rapport qualité-prix attractif.