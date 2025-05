On a vu l’Asus NUC 15 Performance : ma fascination pour les mini-machines qui défient les lois de la physique

Il y a des produits qui dĂ©fient les lois de la physique, et l’Asus NUC 15 Performance en fait partie. Ce mini PC de 3 litres que j’ai manipulĂ© au Computex cache une RTX 5070 laptop.

Asus NUC 15 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Depuis toujours, j’ai une fascination pour les mini-machines. Ces ordinateurs qui tiennent dans la main mais cachent des composants dignes d’un PC de bureau, pour moi, ce sont des dĂ©fis d’ingĂ©nierie qui consistent Ă faire rentrer un Ă©lĂ©phant dans une boĂ®te d’allumettes.

Au Computex de Taipei, j’ai eu l’occasion de manipuler l’Asus NUC 15 Performance, et une fois de plus, je suis restĂ© admiratif devant ces prouesses techniques.

Pour remettre les choses en perspective, on parle d’un boĂ®tier de seulement 3 litres qui embarque un Intel Core Ultra 9 275HX et une GeForce RTX 5070 pour laptop. Pour comparaison, ma tour gaming fait 50 litres et peine parfois Ă maintenir des tempĂ©ratures correctes. Alors comment Asus a-t-il rĂ©ussi ce tour de force ? Et surtout, Ă quoi ça sert vraiment ?

Un design sobre qui cache une complexité technique folle

L’Asus NUC 15 Performance tranche avec son grand frère, le ROG NUC gaming. Ici, exit l’esthĂ©tique agressive et les LEDs RGB : Asus mise sur la sobriĂ©tĂ© avec un châssis noir mat aux lignes Ă©purĂ©es. Dimensions identiques au ROG NUC (28,24 Ă— 18,77 Ă— 5,65 cm), mais design rĂ©solument pro.

Asus NUC 15 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

En manipulant l’appareil, on sent immĂ©diatement la densitĂ©. 3,12 kg dans un si petit volume, c’est impressionnant. Le boĂ®tier se pose verticalement sur son socle, et la finition inspire confiance. Pas de plastique cheap ici, mais de l’aluminium bien usinĂ© qui Ă©vacue la chaleur.

CĂ´tĂ© connectiques, Asus n’a pas lĂ©sinĂ© : Thunderbolt 4, deux HDMI, deux DisplayPort, six USB-A, un USB-C en façade et mĂŞme une prise audio. De quoi brancher trois Ă©crans 4K simultanĂ©ment et tous vos pĂ©riphĂ©riques. PlutĂ´t gĂ©nĂ©reux, mĂŞme si j’aurai bien aimĂ© voir du Thunderbolt 5 ici.

Le défi thermique

La partie la plus impressionnante reste invisible : le système de refroidissement.

Asus NUC 15 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Asus a dĂ» dĂ©velopper une solution sur mesure avec deux chambres Ă vapeur distinctes pour le CPU et le GPU, plus trois ventilateurs pour Ă©vacuer la chaleur. Dans 3 litres, c’est un vĂ©ritable exploit d’ingĂ©nierie… le caloduc est gĂ©ant.

Asus NUC 15 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Asus promet un fonctionnement « silencieux », mais j’ai quelques doutes. Avec une RTX 5070, mĂŞme au format laptop, et un Core Ultra 9 dans si peu d’espace, les ventilateurs vont forcĂ©ment tourner. Reste Ă voir si le niveau sonore reste acceptable en usage intensif… et surtout quid des performances en comparaison avec un PC portable gaming ?

Asus NUC 15 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

RTX 5070 : puissante mais pas pour le gaming

Paradoxalement, malgrĂ© sa RTX 5070, l’Asus NUC 15 Performance n’est pas destinĂ© aux joueurs. Asus cible plutĂ´t les professionnels : crĂ©ation de contenu, Ă©dition vidĂ©o, applications mĂ©dicales, industrie, formation robotique… Le fameux « PC IA » que l’on trouve partout au Computex.

Cette RTX 5070 laptop cadencĂ©e plus bas que sa version desktop reste nĂ©anmoins capable de faire tourner les jeux actuels en 1440p avec des settings moyens Ă Ă©levĂ©s. Mais l’alimentation de 330 W (contre 1000 W sur le ROG NUC) limite forcĂ©ment les performances pures.

Ce NUC est dans une catégorie intermédiaire : trop puissant pour de la bureautique, pas assez pour du gaming hardcore.

DDR5-6400 et CSO-DIMM

CĂ´tĂ© mĂ©moire, Asus a intĂ©grĂ© de nouveaux modules CSO-DIMM qui remplacent les SO-DIMM classiques. Ces barrettes intègrent un pilote d’horloge permettant d’atteindre DDR5-6400 en natif, contre DDR5-5600 sur le ROG NUC. Jusqu’Ă 96 Go de RAM supportĂ©s, largement suffisant pour les usages professionnels visĂ©s.

Le stockage mise sur du PCIe Gen 5 M.2 2280, plus rapide que le Gen 4 du ROG NUC. Ces petites amĂ©liorations techniques montrent qu’Asus continue d’optimiser sa plateforme NUC.

Le Wi-Fi 7 et l’Ethernet 2,5 Gbit complètent un package rĂ©seau moderne, mĂŞme si le Bluetooth 5.2 fait un peu datĂ© face au 5.4 du ROG NUC.

Un positionnement commercial flou

Mon principal questionnement après cette dĂ©couverte : Ă qui s’adresse vraiment ce NUC 15 Performance ? Trop cher pour remplacer un PC de bureau classique, pas assez gaming pour les joueurs, trop complexe pour du simple multimĂ©dia salon…

Je vois plutĂ´t deux cas d’usage pertinents : les professionnels nomades qui ont besoin de puissance dans un format transportable, et les installations dans des espaces contraints (digital signage, bornes interactives, etc.). Dans ces scenarii, le format compact justifie la complexitĂ© technique.

J’en discutais avec AurĂ©lien de Tech Sama qui utilise ce type de machine en dĂ©placement pour pouvoir continuer les streams depuis une chambre d’hĂ´tel.

Reste la question du prix, qu’Asus n’a pas communiquĂ©. Mais avec un ROG NUC Ă plus de 3000 €, ce modèle « Performance » devrait se situer autour de 2000-2500 €. Cher pour un usage domestique, mais cohĂ©rent pour du professionnel.

MalgrĂ© ces interrogations sur le positionnement, je reste admiratif devant les dimensions de cette machine. RĂ©ussir Ă caser une RTX 5070 laptop et un Core Ultra 9 dans 3 litres tout en maintenant un fonctionnement stable, c’est pas si simple.

Cette miniaturisation extrĂŞme ouvre aussi des perspectives intĂ©ressantes : imaginez ce NUC dans un Ă©cran tout-en-un, ou intĂ©grĂ© dans un meuble de salon… et une sorte de Xbox plus puissante ? Les possibilitĂ©s sont nombreuses pour qui sait s’affranchir du format tour traditionnel.