Ce nouveau mini-PC NUC signé ASUS a un bouton Copilot

Asus vient d’annoncer le lancement du NUC 14 Pro AI, un mini PC qui marque l’entrée de la marque sur le marché des NUC alimentés à l’IA. Présenté initialement à l’IFA 2024 de Berlin, cet ordinateur compact est le premier mini PC au monde intégrant les processeurs Core Ultra (Série 2) et Microsoft Copilot+.

Ce qui démarque le NUC 14 Pro AI de ses prédécesseurs comme l’Asus NUC 14 PRO+, c’est sa puissance de calcul impressionnante pour l’intelligence artificielle. Le NUC 14 Pro AI propose une gamme de processeurs Intel Core Ultra Lunar Lake, allant du Core Ultra 5 au Core Ultra 9, accompagnés de 16 à 32 Go de mémoire LPDDR5x-8533. Le GPU Intel Arc intégré délivre jusqu’à 67 TOPS, tandis que le NPU offre 48 TOPS, triplant ainsi les performances en IA par rapport aux modèles NUC précédents, tout en optimisant la consommation énergétique.

Fonctionnalités maximales, prix minimal 4 mois d’abonnements offerts, un bloqueur de pub intégré et des serveurs parmi les plus rapides du marché : c’est Noël chez Surfshark ! L’abonnement à ce VPN est à seulement 1,99 € /mois !

Mais ce qui saute tout de suite aux yeux quand on regarde ce mini PC, c’est son bouton Copilot dédié, facilitant l’accès aux fonctionnalités d’IA. Il vous suffira de cliquer dessus pour demander de l’aide à Copilot, comme vous pouvez déjà le faire sur la touche de clavier dédiée sur les ordinateurs portables les plus récents. Dans un boîtier ne mesurant que 130 x 130 x 34 mm et pesant à peine 530 grammes, Asus a réussi à intégrer un système complet de connectiques modernes.

Quelle connectivité pour le NUC 14 Pro AI ?

La connectivité est particulièrement généreuse. On a droit au Wi-Fi 7, au Bluetooth 5.4 et à un port LAN Intel 2.5G. Le stockage est assuré par un emplacement M.2 2280 PCIe Gen4x4 permettant d’installer des SSD NVMe de 256 Go à 2 To. Concernant les ports, ceux-ci comprennent deux entrées Thunderbolt 4 avec support DisplayPort 2.1, quatre ports USB 3.2, et un port HDMI, permettant une configuration multi-écrans.

Le mini PC intègre également des fonctionnalités multimédia avec un haut-parleur mono, un microphone numérique et une prise audio. La sécurité n’est pas en reste avec un module TPM 2.0 et un capteur d’empreintes digitales Windows Hello.

L’alimentation est assurée par un adaptateur 120 W, ce qui est bien assez pour ces processeurs Intel. Bien que les détails concernant les prix n’aient pas encore été communiqués, Asus a confirmé que le NUC 14 Pro AI sera bientôt disponible sur différents marchés, avec un déploiement progressif selon les régions.