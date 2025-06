Xiaomi OpenWear Stereo Pro : la validation Bluetooth SIG confirme l’arrivée imminente

Xiaomi s’apprête à lancer une version Pro de ses écouteurs ouverts. Cette nouvelle mouture, repérée sur plusieurs plateformes de certification, promet des avancées techniques tout en conservant les fondamentaux du concept.

Après un premier essai très mitigé avec les OpenWear Stereo, Xiaomi prépare une version plus avancée. Dans le segment des écouteurs ouverts, il n’est pas facile de proposer à la fois un son correct et d’utiliser ce principe de ne pas obstruer le conduit auditif. Pour le moment, seul Honor s’en sort vraiment avec les honneurs, notamment avec son modèle Earbuds Open.

La version Pro des Xiaomi OpenWear Stereo a récemment franchi plusieurs étapes réglementaires cruciales. Elle a notamment reçu l’aval du Bluetooth SIG, ainsi qu’un peu plus tôt, celle des autorités américaines (FCC) et chinoises (CMIIT). Ces certifications confirment l’imminence du lancement, attendu en Chine dès ce mois-ci ou en juillet, selon les sources officielles.

Pour l’instant, aucune information ne permet d’affirmer une disponibilité internationale à court terme, mais Xiaomi pourrait profiter d’un événement dédié pour officialiser le produit aux côtés d’autres nouveautés, telles que le Redmi K80 Ultra ou la tablette Redmi gaming.

Premières spécificités techniques dévoilées

Les documents publiés par la FCC permettent d’esquisser le portrait technique des OpenWear Stereo Pro. Le boîtier de charge embarquera une batterie de 788 mAh, identique à celle du modèle standard, et proposera une puissance de charge de 6 W pour une recharge accélérée. Chaque écouteur intégrera une batterie de 56 mAh, ce qui laisse présager une autonomie similaire à la version précédente, soit environ 7 à 7,5 heures par charge et jusqu’à 38,5 heures avec l’étui.

La compatibilité avec le Bluetooth Low Energy est confirmée, ce qui devrait garantir une connexion stable et une consommation énergétique maîtrisée.

Vers un modèle plus performant ? Mais en quoi ?

Avec les OpenWear Stereo Pro, Xiaomi vise à corriger les faiblesses de la première génération et à se positionner face à une concurrence de plus en plus dense. Des modèles comme les Huawei FreeArc, Bose Ultra Open Earbuds, Nothing Ear (Open), Honor Earbuds Open ou Sony Linkbuds Open, entre autres, occupent déjà ce segment, chacun avec ses spécificités. L’attente porte notamment sur une amélioration de la qualité audio, une gestion plus efficace de la réduction de bruit et l’ajout de fonctionnalités logicielles avancées, telles qu’un égaliseur complet ou une meilleure intégration avec l’écosystème HyperOS. Il reste donc à savoir si la version Pro se démarquera par des avancées réellement pertinentes.