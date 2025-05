Galaxy Watch : Samsung confirme l’arrivée de cette nouveauté sur ses montres connectées

Dans la foulée de l’annonce de l’arrivée de Gemini sur les montres Google, Samsung a indiqué dans un communiqué de presse que l’IA générative allait aussi arriver sur ses Galaxy Watch.

La Samsung Galaxy Watch 7 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Ce mardi, Google tenait sa présentation « Android Show ». L’occasion pour la firme de présenter non seulement les nouveautés à venir pour son interface pour smartphones, Material 3 Expressive, mais aussi de nouvelles fonctions pour les montres connectées Wear OS.

Pour aller plus loin

Wear OS 6, nouvelle interface, arrivée de Gemini… comment Google va améliorer votre montre connectée

Google a ainsi profité de l’événement pour indiquer que Gemini allait désormais être intégré à ses montres connectées Pixel Watch, venant ainsi remplacer Google Assistant comme certaines fuites le suggéraient ces dernières semaines. Concrètement, Gemini pourra être lancé directement au poignet et permettra d’accéder à certaines informations ou de lancer des requêtes plus poussées, nécessitant par exemple l’accès à un mail reçu par le passé.

Gemini sur Wear OS // Source : Google

Cependant, contrairement à Material 3 Expressive, qui devrait rester cantonné aux produits Google — qu’il s’agisse des smartphones ou des montres Pixel Watch — Gemini est annoncé comme prévu pour toutes les montres Wear OS.

Gemini arrivera sur les Galaxy Watch

Ni une ni deux, Samsung a sauté sur l’occasion pour publier son propre communiqué de presse afin de confirmer la nouvelle. La marque coréenne a ainsi précisé, dès mardi soir, que Gemini allait également être proposé sur ses propres montres connectées, les Samsung Galaxy Watch :

Avec Gemini sur Galaxy Watch, les utilisateurs restent productifs même en déplacement grâce aux commandes vocales qui permettent d’obtenir une assistance tout en gardant les mains libres.

Samsung a par ailleurs indiqué également que ses écouteurs Galaxy Buds 3 pourraient, eux aussi, interagir avec l’IA générative de Google grâce à une commande vocale ou un pincement prolongé.

Toutes les montres Wear OS devraient être servies

Pour l’heure, Samsung n’a cependant pas donné de date de déploiement de Gemini sur ses appareils connectés. Cependant, on peut s’attendre à ce que la fonctionnalité arrive rapidement. Généralement, c’est au printemps que le constructeur lance les premières versions bêta de ses mises à jour pour montres connectées, avant l’arrivée des nouveaux modèles durant l’été et une mise à jour plus large à l’automne.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch en 2025 ?

Samsung ne devrait pas être la seule marque à intégrer Gemini dans ses montres Wear OS. En effet, l’IA à la sauce Google devrait remplacer Google Assistant sur tous les modèles à l’avenir, y compris sur les montres de OnePlus, de Ticwatch ou certains modèles de Xiaomi.