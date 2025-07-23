Le Samsung Galaxy A26 est nettement plus intéressant dans ce pack en promo, avec un cadeau  en prime 

Les Galaxy A connaissent un véritable succès. Le Galaxy A26 est une récente référence de Samsung qui ne déçoit pas pour sa fiche technique équilibrée et son prix contenu. Il devient déjà plus intéressant dans ce pack en promo à moins de 250 euros.

On trouve d’ailleurs de bonnes affaires en ce moment chez Boulanger, comme ce Galaxy A26, un bon smartphone de chez Samsung qui va avant tout plaire aux petits budgets notamment avec cette offre : il coûte 20 % et s’accompagne en prime d’un bracelet connecté offert.

Que propose ce pack Samsung ?

Un smartphone soigné plus résistant

Efficace pour les tâches du quotidien et fait pour durer

Un bracelet connecté efficace pour tracker vos activités

Habituellement vendu à 321,99 euros, le Samsung Galaxy A26 accompagné du Galaxy Fit 3 est en ce moment remisé à 249,99 euros sur le site Boulanger.

Un smartphone à l’aspect plus premium

En concevant son Galaxy A26, Samsung apporte quelques changements esthétiques. La marque délaisse le plastique au dos de son appareil et passe sur un dos en verre. Le cadre reste lui en plastique qui n’est pas désagréable pour autant et ne fait pas trop cheap.

Il gagne aussi en résistance : ces prédécesseurs étaient dépourvues de certifications IP, le A26 est bien certifié IP67. Quant à l’écran, il profite du verre Gorilla Glass Victus Plus pour se protéger. On a donc là un téléphone plus résistant et solide. En parlant d’écran, les bordures ont été affinées, mais on garde toujours cette encoche un peu vieillotte. Amoled, FHD+ et 120 Hz, la formule est classique et maîtrisée. Les dalles Samsung déçoivent rarement, mais la luminosité aurait mérité un peu plus de pep’s.

Un excellent suivi logiciel

Le Galaxy A26 utilise la puce Exynos 1380, processeur maison de la firme sud-coréenne, couplé ici à 8 Go de RAM. Cette puce fait du bon travail pour les usages du quotidien avec des apps qui restent fluides et réactives. Mais sur ce modèle, lancer des jeux gourmands n’est pas vraiment pas son fort… Ça va ramer, ça va chauffer.

Ce qu’on apprécie surtout sur le Galaxy A26, c’est son interface OneUI 7 basé sur Android 15, avec quelques fonctionnalités IA et les six ans de mises à jour. La partie photo, identique à celle de l’A25, délivre des clichés flatteurs en plein jour et des portraits corrects, mais l’ultra grand-angle manque de détails et les photos de nuit sont globalement décevantes.

Pour finir sur l’autonomie, il tient la journée, mais encore une fois, Samsung se contente de proposer une charge beaucoup trop lente (25W). On trouve bien plus véloce sur le marché, même sur cette tranche tarifaire, à l’image du Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G qui propose une charge de 45 W.

Quelques mots sur le Galaxy Fit 3

Le Samsung Galaxy Fit 3 est mi chemin entre un bracelet et une montre connectée. Son format rectangulaire tout en longueur permet d’afficher davantage d’informations sur l’écran Amoled, ce qui peut être pratique, surtout pour les notifications.

Pour garder un oeil sur votre santé, il s’équipe d’un cardiofréquencemètre, un capteur de SpO2, des outils de surveillance du sommeil et profite même de fonctionnalités d’appel d’urgence et d’une détection de chute. Et pour les sportifs, il y a plus de 100 types d’exercices physiques qui peuvent être suivis, mais pas de puce GPS… Quant à l’autonomie, le bracelet peut tenir jusqu’à 13 jours d’utilisation.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le téléphone de Samsung, nous vous invitons à lire notre test complet sur le Galaxy A26.

