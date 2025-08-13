Aucun doute possible : les iPad se vendent largement mieux que les tablettes concurrentes. Un rapport met en évidence la domination d’Apple.

iPad Air M3 2025 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

C’est un fait notoire : les iPad se vendent bien mieux que les tablettes de marques concurrentes, souvent sur Android. Cependant, il est toujours préférable d’avoir des chiffres à jour pour asséner de telles affirmations. Ça tombe bien, un récent rapport vient apporter les preuves.

Le cabinet International Data Company (IDC) partage en effet les chiffres de ventes de tablettes à travers le monde durant le deuxième trimestre de 2025. Avec 12,7 millions de livraisons et 33,1 % des parts de marché, Apple et ses iPad dominent de la tête et des épaules.

Apple domine largement le marché des tablettes avec ses iPad // Source : IDC

Le constat est sans appel : la firme à la pomme devance largement son poursuivant Samsung (2e) qui s’arroge 18,7 % des parts du marché avec 7,2 millions de livraisons. Le podium est complété par Lenovo (3e) avec 8,2 % des parts et 3,1 millions de tablettes expédiées.

L’iPad de base est populaire

Apple a notamment été porté par les annonces de nouveaux iPad dans la première moitié de 2025 : l’iPad 11, l’iPad Air M3 11 et l’iPad Air M3 13.

Selon IDC, c’est tout particulièrement l’iPad 11 classique qui a vraiment porté les ventes, sans doute bien aidé par des tarifs abordables selon les standards d’Apple.

Les tablettes ont le vent en poupe

Plus globalement, IDC souligne une progression de 13,1 % des ventes dans le marché des tablettes par rapport à la même période de l’année dernière. De quoi confirmer la tendance déjà observée depuis quelque temps maintenant.

Dans le top 5 des marques du secteur identifiées par IDC, aucune n’est en régression. Amazon (4e) affiche même un surprenant +205 % qui s’explique par un faible volume de ventes au deuxième trimestre de 2024.

Notez que Xiaomi (5e) complète ce haut du classement mondial avec 7,4 % des parts et 2,8 millions de tablettes écoulées. La marque chinoise nous avait notamment séduits avec sa Redmi Pad 2 dont le prix démarre aux alentours de 200 euros.

Le top 5 des marques de tablettes

Voici un résumé du top 5 des marques de tablettes dans le monde selon IDC au deuxième trimestre de 2025.

Marques Ventes (en millions) Parts de marché Progression YoY Apple 12,7 33,1 % +2,4 % Samsung 7,2 18,7 % +4,2 % Lenovo 3,1 8,2 % +25 % Amazon 3,1 8 % +205 % Xiaomi 2,8 7,4 % +42 % Autres 9,4 24,6 % +3,6 % Total 38,3 100 % +13,10 %