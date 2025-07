Dévoilé au mois de mai 2025, le nouveau Xiaomi YU7 serait en fait plus performant qu’annoncé par le constructeur. Un test a été réalisé de manière indépendante et prouve que la voiture électrique affiche une puissance encore plus élevée qu’annoncée.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Xiaomi ne cesse de faire parler de lui depuis quelques mois. Et pour cause, la firme spécialisée dans la tech est devenue à la fin de l’année 2023 un constructeur automobile à part entière. Elle propose aujourd’hui deux modèles, à savoir la berline SU7 et le SUV YU7.

Des performances plus élevées que prévu

Ce dernier se décline en plusieurs versions, tout comme sa grande sœur arrivée quelques mois avant dans le catalogue. Sa puissance s’échelonne entre 357 et 690 chevaux selon la variante choisie, alors que la gamme est coiffée par la finition Max. Cette dernière affiche des performances très élevées, avec un 0 à 100 km/h réalisé en seulement 3,23 secondes. Pour le moment, il s’agit de la version la plus rapide, puisqu’aucune déclinaison Ultra n’a été évoquée pour le moment.

Mais il semblerait que le nouveau Xiaomi YU7 Max serait encore plus puissant que ce qu’avait annoncé la firme chinoise. C’est en tout cas ce qu’affirme le site Auto Sohu, qui a testé le SUV électrique de manière indépendante. Et ce dernier fait encore mieux que ce qui avait été évoqué de manière officielle. Le constructeur avait évoqué une puissance maximale de 690 chevaux pour un couple de 866 Nm. Finalement, la voiture chinoise peut atteindre les 698 chevaux et passe à 769 Nm.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Le rapport indique aussi que sans utiliser le mode Boost, la voiture affiche un rendement énergétique très élevé de 97 %. Et lorsque ce dernier est activé, on remarque que la courbe se décale vers la gauche, ce qui confirme que la puissance maximale est atteinte plus tôt. Le YU7 fait partie des quatre seuls modèles vendus en Chine et testés par Auto Sohu à afficher des performances plus élevées que l’homologation officielle. Sur la 1ère marche du podium, on retrouve la Zeekr 007 GT.

Cette dernière annonce une puissance de 646 chevaux sur le papier, mais elle a pu atteindre les 720 chevaux sur le banc de test. On retrouve ensuite la Zeekr 001, qui passe de 789 à 877 chevaux. Enfin, c’est la Wuling Hongguant Mini EV Plus qui occupe la 3ème place, avec une puissance qui passe de 102 à 104 chevaux. Pour les autres autos électriques, les performances sont moins élevées sur le banc de puissance que ce qui avait été annoncé par les constructeurs.

Des écarts normaux

C’est par exemple le cas de la Porsche Taycan Turbo Cross Turismo, qui n’a atteint que 90,1 % de sa puissance maximale annoncée lors des tests. À titre de comparaison, le Xiaomi YU7 a atteint 102 % de cette valeur. Le break électrique allemand n’a affiché que 563 chevaux lors du test réalisé par le média chinois, contre 625 chevaux évoqués par le constructeur. Mais la firme de Stuttgart n’est pas la seule dans ce cas. Par exemple, la Tesla Model 3 Propulsion ne développe en réalité que 238 chevaux, contre 264 officiellement annoncés.

Mais quelle est la raison de cet écart variable d’une marque à l’autre ? En fait, cela est dû au protocole de test ainsi qu’à la voiture en elle-même, comme l’explique le site Automobile Propre. En règle générale, la puissance nette maximale, qui est inscrite sur la carte grise est plus faible que celle annoncée par le constructeur. La première valeur est calculée selon un protocole bien précis, qui consiste à faire fonctionner le moteur à son régime maximal pendant 30 minutes. Et cela a une température de 25 degrés.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Puis la valeur retenue correspond à la moyenne de la puissance délivrée sur ce laps de temps. Selon les tests de nos confrères, l’écart tourne autour de -54,8 % mais il varie selon les modèles, car plus la puissance en pic est élevée, puis la perte est importante.

Le média cite notamment l’Audi e-tron GT RS, qui perd 67,7 % ou encore la BYD Seal U (- 69,6 %). De plus, et comme c’est aussi le cas pour les modèles thermiques, les performances varient aussi selon les conditions atmosphériques, entre autres. En somme, l’écart reste dans tous les cas quasiment imperçeptible en conduite réelle.