Pour les audiophiles fans de Razer, ce casque Bluetooth en promo à moins de 70 € est certifié THX avec de la réduction de bruit active

Floqué du fameux logo THX, ce casque Bluetooth avec ANC par Razer, modèle Opus, bénéficie d’une belle promotion sur Amazon puisqu’il passe de 87,78 euros à 68,39 euros.

Le Razer Opus est un casque sorti il y a quelque temps, en 2020, mais qui reste encore aujourd’hui une bonne référence. Il a de nombreux atouts pour lui, mais le principal reste sans conteste la certification THX, l’entreprise de Georges Lucas, promesse d’une distorsion très faible même si vous poussez le volume au maximum.

Les points forts du Razer Opus

La qualité de la réduction de bruit active

Une autonomie toujours dans le haut du panier

Il est très confortable une fois porté

Lancé à 210 euros, mais plus récemment affiché autour de 90 euros, vous pouvez obtenir le Razer Opus à seulement 68,39 euros sur Amazon.

Un casque confortable pour un usage polyvalent

Le casque Razer Opus est un modèle fermé, circum-aural avec des coussinets larges en mousse à mémoire de formes recouverts de similicuir moelleux. Tout ça mis ensemble fait que le port est confortable, ce qui permet de l’utiliser pendant de longues heures. Ça tombe bien puisque son autonomie est de 30 h si vous n’utilisez pas la réduction de bruit active, plus de 20 h si vous activez l’ANC. Comptez environ 3 h pour le charger complètement en USB-C.

En plus il est livré avec un étui rigide de transport dans lequel vous pouvez ranger le casque et ses câbles avant de l’emmener partout sans l’abîmer. Sur l’oreillette droite, vous retrouvez quatre boutons pour gérer le volume, la lecture/pause et l’activation de l’ANC. Notez qu’il n’y a pas d’association via NFC, il faut impérativement passer par le Bluetooth 5.0 qui permet une bonne stabilité de connexion.

Un son THX qui se fait un peu (trop) discret

La certification THX est d’habitude attribuée à des enceintes ou des amplis. La retrouver sur un casque est donc rare et traduit une volonté de proposer une distorsion très faible même si vous poussez le volume à fond. Ça fonctionne, pas de problème, mais il faut garder en tête que ce n’est pas un gage de musicalité. Par contre, le casque est uniquement compatible avec les codecs SBS et AAC.

En activant l’ANC, on perd un peu en basses, mais l’équilibre tonal n’est pas compromis pour autant. Le résultat est tout de même meilleur sans ANC, malgré des médiums légèrement en retrait et des aigus un peu trop cristallins. Qui dit Razer dit gaming et vous pouvez utiliser le casque lors de vos parties en ligne même si on peut déplorer quelques rares microcoupures.

Vous pouvez en apprendre plus sur le Razer Plus avant de craquer en consultant notre test complet de ce très bon casque Bluetooth avec réduction de bruit active.

Avec son nouveau prix, le Razer Opus aurait toute sa place dans notre sélection des meilleurs casques à moins de 100 euros, qui présente des modèles adoubés par la rédaction.

