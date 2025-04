Ce casque à réduction de bruit active change la donne pour les audiophiles exigeants

Bowers & Wilkins vient d’annoncer le lancement du Px7 S3, un casque sans fil circum-auriculaire à réduction de bruit active, présenté comme son modèle le plus avancé à ce jour.

Bowers & Wilkins Px7 S3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ce nouveau produit, disponible à partir du 24 avril 2025, ambitionne de repousser les limites de la performance sonore et du confort, tout en intégrant les dernières innovations technologiques du secteur. En effet, il reprend le flambeau du Px7 S2e lui-même successeur du Px7 S2 dont vous pouvez lire notre test complet.

Un casque conçu pour l’exigence sonore et le confort longue durée

Le Px7 S3 s’inscrit dans la volonté de Bowers & Wilkins de proposer une expérience d’écoute haut de gamme. Selon le fabricant, ce modèle bénéficie d’une refonte complète de son architecture interne, à l’exception des cônes de transducteurs, afin de réduire la distorsion et d’améliorer la dynamique sonore. Les nouveaux transducteurs de 40 mm en biocellulose sont désormais associés à des amplificateurs dédiés, une première pour la marque sur un casque supra-auriculaire.

Bowers & Wilkins Px7 S3 // Source : Bowers & Wilkins

Cette nouvelle conception veut ainsi offrir une restitution sonore plus puissante, vive et réaliste, avec une image stéréo précise. Le Px7 S3 prend en charge les codecs Bluetooth les plus récents, notamment aptX Adaptive, aptX HD et aptX Lossless, permettant une diffusion sans fil en haute résolution jusqu’à 24 bits/96 kHz. Il est également compatible avec les services de streaming haute fidélité comme Qobuz ou Tidal, accessibles via l’application Bowers & Wilkins Music, qui propose un égaliseur cinq bandes personnalisable et des préréglages adaptés à chaque utilisateur.

Bowers & Wilkins Px7 S3 // Source : Bowers & Wilkins

En outre, via une mise à jour, le casque pourra prochainement (d’ici la fin de l’année, selon la marque) proposer un son spatialisé, comme les casques professionnels. Il n’offrira pas le suivi de la tête, mais un son qui se veut aussi immersif que possible. Notez la compatibilité du nouveau casque avec la technologie Auracast.

Côté confort, le Px7 S3 adopte un design affiné et allégé par rapport à son prédécesseur, avec un arceau redessiné, plus large et des coussinets en mousse à mémoire de forme. Ces derniers peuvent s’enlever pour être changés, le cas échéant. Le casque est livré avec une housse de transport compacte et des câbles pour une connexion analogique (jack 3,5 mm) ou numérique (USB-C).

Bowers & Wilkins Px7 S3 // Source : Bowers & Wilkins

Réduction de bruit active pour respecter au mieux la musique

De l’aveu même des responsables de la marque, le système de réduction de bruit intégré ne veut pas être le plus performant, mais a été pensé pour respecter au mieux la qualité audio voulue par l’artiste. Cette fonction repose sur une architecture à huit microphones, dont deux sont spécifiquement dédiés à la captation de la voix. Cette configuration permet, selon Bowers & Wilkins, d’analyser l’environnement sonore et de filtrer efficacement les bruits indésirables, tout en préservant la qualité musicale. La technologie ADI Pure Voice garantit une clarté d’appel optimale, même dans les environnements bruyants.

Le casque propose trois modes de gestion de l’ANC (activé, passthrough, désactivé). Pour le contrôle de la musique, il intègre des commandes physiques repensées pour une utilisation plus intuitive que sur le Px7 S2e ou le Px7 S2. Ainsi, les boutons d’alimentation et de volume ont été repositionnés, et un accès direct à l’assistant vocal est disponible. Ce bouton est personnalisable.

Bowers & Wilkins Px7 S3 // Source : Bowers & Wilkins

En outre, l’application mobile permet également de gérer les paramètres du casque, de suivre l’état de la batterie, de moduler l’égalisation et de configurer le capteur de port ou le bouton d’action rapide, selon ses besoins.

D’après la marque, l’autonomie est de 30 heures en une seule charge, avec la possibilité de récupérer 7 heures d’écoute grâce à une charge rapide de 15 minutes via USB-C. Cette performance place le Px7 S3 parmi les références du marché en matière de longévité, à l’instar de modèles concurrents tels que le Sony WH-1000XM5, le Sonos Ace ou le Bose QuietComfort Ultra, qui proposent des autonomies similaires dans cette gamme de prix.

Disponibilité et prix du casque Bowers & Wilkins Px7 S3

Le casque est disponible en trois finitions : noir anthracite, bleu indigo et blanc ivoire. Le Px7 S3 est proposé dès maintenant pour un prix public conseillé de 429 euros. Il se murmure que la marque pourrait prochainement annoncer un modèle un peu plus haut de gamme, le Px8 S2, remplaçant du Px8.