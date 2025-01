Test de l’enceinte Bowers and Wilkins Zeppelin Pro : belle mais timide

Avec le Zeppelin Pro, Bowers & Wilkins revisite son iconique enceinte connectée en lui offrant une cure de jouvence technologique et esthétique. Entre nouveaux transducteurs et finitions inédites, ce dirigeable sonore haut de gamme compte bien faire décoller l'expérience d’écoute, en Bluetooth comme en Wi-Fi.

L’enceinte sans fil Bowers & Wilkins Zeppelin Pro // Source : Tristan Jacquel

Il y a des objets qui marquent leur Ă©poque. L’enceinte sans fil Zeppelin de Bowers & Wilkins en fait indĂ©niablement partie. Cette marque britannique, qui s’est forgĂ© depuis 1966 une rĂ©putation d’excellence dans la hi-fi avec ses lĂ©gendaires enceintes 801 D4 ou ses mythiques Nautilus aux formes organiques, a su crĂ©er avec le Zeppelin une icĂ´ne d’un nouveau genre. Sa silhouette de dirigeable est devenue aussi emblĂ©matique que ses performances acoustiques, marquant l’entrĂ©e rĂ©ussie d’un spĂ©cialiste de la haute-fidĂ©litĂ© dans l’ère du streaming. Aujourd’hui, le constructeur de Worthing donne un nouveau souffle Ă son vaisseau amiral en dĂ©voilant la Zeppelin Pro Edition, une version sublimĂ©e qui ne se contente pas de peaufiner la recette originale.

Le pied de l’enceinte est Ă©clairĂ© par une LED multicolore // Source : Tristan Jacquel

ParĂ©e de nouvelles finitions Solar Gold et Space Grey qui lui confèrent une prestance indĂ©niable, cette Zeppelin bĂ©nĂ©ficie d’amĂ©liorations techniques. Au programme : des tweeters Ă dĂ´me en titane directement hĂ©ritĂ©s de la prestigieuse gamme 600 Series, stratĂ©giquement positionnĂ©s aux extrĂ©mitĂ©s pour une reproduction sonore plus pure, et des haut-parleurs mĂ©diums de 9 cm intĂ©grant la technologie FST, jusqu’ici rĂ©servĂ©e aux enceintes colonnes haut de gamme de la marque.

CĂ´tĂ© connectivitĂ©, la Zeppelin Pro s’annonce complète : multiroom, streaming audio haute rĂ©solution (Deezer, Qobuz, Tidal), AirPlay 2, et Bluetooth aptX Adaptive sont au programme.

Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par le fabricant.

Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition Un design iconique qui allie élégance et fonctionnalité

Le Zeppelin Pro ne passe pas inaperçu. Avec sa silhouette ovale et ses lignes Ă©purĂ©es, il s’impose comme un objet de design autant qu’une enceinte haut de gamme. Bowers & Wilkins conserve l’ADN visuel de la gamme Zeppelin tout en modernisant les dĂ©tails pour s’adapter aux intĂ©rieurs contemporains.

L’enceinte est habillĂ©e d’une Ă©lĂ©gante robe en tissu acoustique et dispose, sur sa partie supĂ©rieure arrière, de boutons de contrĂ´le discrètement intĂ©grĂ©s. Le bouton principal, subtilement rĂ©troĂ©clairĂ©, ajoute une touche de raffinement Ă l’ensemble. Suspendu sur un socle discret en mĂ©tal brossĂ©, l’appareil semble flotter dans l’air, ce qui lui donne une allure Ă la fois futuriste et Ă©lĂ©gante. Ce choix esthĂ©tique n’est pas qu’une simple coquetterie : il amĂ©liore aussi la stabilitĂ© et rĂ©duit les vibrations parasites.

Le logo de la marque, discrètement inséré au-dessus du socle // Source : Tristan Jacquel

La connectique, astucieusement dissimulĂ©e dans une niche Ă l’arrière du socle, regroupe la prise d’alimentation, un port USB-C rĂ©servĂ© Ă la maintenance, et un bouton de rĂ©initialisation. Pas de tĂ©lĂ©commande physique ici : tout se pilote via une application dĂ©diĂ©e. La finition mate, disponible en noir ou en gris anthracite, apporte une touche de sobriĂ©tĂ© et de raffinement, avec l’avantage pratique de ne pas garder les traces de doigts. Plus qu’une simple enceinte, le Zeppelin Pro est une belle pièce qui trouvera facilement sa place chez vous. Son design Ă©purĂ© s’intègre particulièrement bien dans les intĂ©rieurs modernes et design, oĂą il devient un vĂ©ritable Ă©lĂ©ment de dĂ©coration.

Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition Des transducteurs de qualité hi-fi

Sous son allure iconique et Ă©lĂ©gante, la Bowers & Wilkins Zeppelin Pro cache une architecture interne digne des meilleures enceintes hi-fi de la marque. Il s’agit d’une enceinte 3 voies, une configuration qui rĂ©partit les frĂ©quences sonores entre diffĂ©rents transducteurs spĂ©cialisĂ©s pour garantir une restitution sonore prĂ©cise et Ă©quilibrĂ©e.

Au cĹ“ur de cette enceinte, on trouve un haut-parleur de 15 cm dĂ©diĂ© aux basses frĂ©quences. Ce choix de taille n’est pas anodin : il produit des graves percutants tout en maĂ®trisant mieux les mouvements de membrane qu’un petit transducteur. Le rĂ©sultat est une restitution des basses qui ne se contente pas de « faire du bruit », mais qui apporte une vĂ©ritable richesse et une densitĂ© sonore, mĂŞme Ă faible volume.

Les transducteurs de l’enceinte Bowers & Wilkins Zeppelin Pro // Source : B&W

Pour les médiums, Bowers & Wilkins a intégré deux haut-parleurs de 9 cm équipés de la technologie FST (Fixed Suspension Transducer). Cette innovation maison, empruntée à la prestigieuse gamme Nautilus de la marque, constitue un véritable gage de qualité. Contrairement aux haut-parleurs traditionnels, le FST utilise une suspension fixe qui réduit les distorsions et améliore la réactivité du cône. Les transducteurs FST sont développés pour reproduire uniquement les fréquences médiums.

Enfin, pour les hautes frĂ©quences, le Zeppelin Pro s’appuie sur deux tweeters de 25 mm Ă dĂ´me en titane. Ce matĂ©riau, Ă la fois lĂ©ger et rigide, monte très haut en frĂ©quences avec peu de distorsion. Les aigus restent cristallins, dĂ©taillĂ©s, mĂŞme Ă volume Ă©levĂ©. Que ce soit pour capter les subtilitĂ©s d’une cymbale ou les nuances d’une voix fĂ©minine, de type de tweeter assure une restitution prĂ©cise.

L’app permet de changer la couleur de la barre LED de l’enceinte // Source : Tristan Jacquel

Ces transducteurs sont associés à des amplificateurs à haut rendement qui développent au total 240 W. Pour autant, la consommation secteur ne dépasse pas 90 W à pleine puissance, ce qui laisse à penser que la puissance réelle est voisine de 80 W, ce qui est bien suffisant pour une enceinte de ce format.

Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition Usage et application

Le Zeppelin Pro se pilote principalement via l’application Music de Bowers & Wilkins, vĂ©ritable centre de contrĂ´le de l’enceinte. Cette dernière s’inscrit dans un Ă©cosystème multiroom bien pensĂ©, permettant de crĂ©er diffĂ©rentes zones d’Ă©coute et d’y associer plusieurs enceintes de la marque en Wi-Fi. Cette flexibilitĂ© se retrouve Ă©galement via AirPlay 2, qui offre ses propres possibilitĂ©s de diffusion multiroom.

Screenshot Screenshot Screenshot

La connectivitĂ© varie selon votre Ă©quipement. Les utilisateurs Apple profiteront d’une expĂ©rience particulièrement fluide : AirPlay 2 leur permet d’utiliser n’importe quelle application de streaming pour diffuser leur musique. Du cĂ´tĂ© Android, en l’absence de Chromecast, les options se limitent Ă Spotify Connect ou aux services directement intĂ©grĂ©s dans l’application B&W (Tidal, Qobuz, Deezer, Soundcloud, TuneIn). Pour les services non pris en charge, comme Apple Music ou Amazon Music, les utilisateurs Android devront se rabattre sur une connexion Bluetooth – heureusement optimisĂ©e par la prĂ©sence du codec aptX Adaptive.

Les touches de contrĂ´le de l’enceinte B&W Zeppelin Pro // Source : Tristan Jacquel

L’application propose quelques options de personnalisation sonore, notamment un rĂ©glage basique des graves et des aigus. On regrettera toutefois l’absence d’un Ă©galiseur plus sophistiquĂ© Ă plusieurs bandes, qui aurait permis d’affiner plus prĂ©cisĂ©ment la rĂ©ponse sonore de l’enceinte et potentiellement de corriger certaines de ses faiblesses tonales.

Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition Un son peu trop sage

Les performances acoustiques du Zeppelin Pro rĂ©vèlent quelques surprises, peu importe qu’on Ă©coute de la musique compressĂ©e ou HD. Si la restitution sonore se distingue par sa prĂ©cision et son articulation, avec des timbres naturels et une belle dĂ©finition, elle peut paraĂ®tre un peu austère Ă l’Ă©coute. Le registre des graves, notamment, se montre plus discret qu’attendu pour une enceinte de cette taille.

Cette retenue s’explique en partie par des choix techniques : malgrĂ© la prĂ©sence d’un haut-parleur de 15 cm, l’absence de système d’accord (comme un Ă©vent bass-reflex qui amplifierait naturellement les basses frĂ©quences, ou un radiateur passif qui Ă©tendrait leur rĂ©ponse) limite les performances dans ce registre ; pour autant le haut-grave est d’une rare nettetĂ©.

Les aigus, Ă©galement en retrait, contribuent Ă une signature sonore qui privilĂ©gie la neutralitĂ© Ă la sĂ©duction immĂ©diate. Certes, l’application propose des rĂ©glages de tonalitĂ© pour les graves et les aigus, mais leur impact reste limitĂ© et ne permet pas de compenser vĂ©ritablement ces caractĂ©ristiques intrinsèques.

La comparaison avec des enceintes concurrentes comme la Harman Kardon Go + Play 3 est rĂ©vĂ©latrice. Cette dernière, tout en proposant Ă©galement un design soignĂ©, offre une rĂ©ponse dans les graves plus gĂ©nĂ©reuse. Elle intègre de surcroĂ®t un système de calibration acoustique intelligent, capable d’adapter la rĂ©ponse sonore Ă l’acoustique de la pièce — une fonctionnalitĂ© absente du Zeppelin Pro qui aurait pourtant Ă©tĂ© bienvenue, particulièrement dans les espaces qui ont tendance Ă attĂ©nuer naturellement les extrĂŞmes du spectre sonore.

En termes de puissance, le Zeppelin Pro atteint un niveau sonore maximum de 84 dB, une performance correcte, mais en deçà des standards actuels du marché, où la barre des 90 dB est couramment franchie. Cette relative modération suggère que Bowers & Wilkins, plutôt que de réinventer la formule de son Zeppelin 2021, a privilégié la continuité. Le résultat est une enceinte qui, si elle excelle par son design, laisse une impression de compromis sur le plan acoustique.

La rĂ©ponse en frĂ©quence est attĂ©nuĂ©e dans les hautes frĂ©quences, en raison de l’orientation vers le haut de l’enceinte // Source : Tristan Jacquel

L’analyse de la courbe de rĂ©ponse rĂ©vèle des choix d’Ă©quilibrage particuliers. Dans le registre grave, on note une belle prĂ©sence autour de 100 Hz, mais l’Ă©nergie dĂ©croĂ®t rapidement en dessous de cette frĂ©quence. L’infra-grave est perceptible, mais fruste, car il laisse entrevoir un potentiel malheureusement inexploitĂ©. Le bas-mĂ©dium prĂ©sente une accentuation notable entre 300 et 500 Hz, prĂ©cisĂ©ment lĂ oĂą se situent les frĂ©quences fondamentales des voix, ce qui explique leur mise en avant naturelle. Au-delĂ , la rĂ©ponse dĂ©cline progressivement vers l’aigu — un choix qui, s’il peut ĂŞtre partiellement compensĂ© via l’Ă©galiseur de l’application, confère Ă l’ensemble une signature sonore plutĂ´t neutre, voire un peu austère. Cette courbe de rĂ©ponse particulière explique le caractère analytique de l’enceinte, privilĂ©giant la prĂ©cision Ă la chaleur.

Scène sonore et comportement dynamique

En matière de spatialisation, le Zeppelin Pro laisse une impression mitigĂ©e. MalgrĂ© sa configuration stĂ©rĂ©ophonique et sa forme caractĂ©ristique qui pourrait laisser espĂ©rer une belle ouverture sonore, l’image stĂ©rĂ©o reste confinĂ©e. Le son peine Ă se dĂ©ployer dans l’espace et Ă crĂ©er cette sensation d’ampleur qui caractĂ©rise les meilleures enceintes de ce format.

La comparaison avec la JBL PartyBox WiFi est rĂ©vĂ©latrice : si cette dernière fait preuve d’une capacitĂ© impressionnante Ă projeter le son et Ă crĂ©er une vĂ©ritable scène sonore tridimensionnelle, le Zeppelin Pro reste plus timide dans cet exercice. Certes, son amplification de qualitĂ© assure une reproduction prĂ©cise et sans distorsion, mĂŞme Ă volume soutenu, mais la prĂ©sentation sonore manque d’envergure. Les instruments restent un peu trop localisĂ©s autour de l’enceinte, sans parvenir Ă crĂ©er cette illusion de largeur et de profondeur qui caractĂ©rise les systèmes les plus immersifs.

Cette relative modestie en termes de spatialisation illustre les compromis consentis par B&W : l’Ă©lĂ©gance du design et l’intĂ©gration harmonieuse dans un intĂ©rieur semblent avoir primĂ© sur les performances acoustiques ultimes. Si la prĂ©cision est au rendez-vous, l’Ă©motion et le spectaculaire restent en retrait.

Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition Un tarif élevé

L’enceinte Bowers & Wilkins est disponible en coloris Space Grey et Solar Gold (notre exemplaire) et proposĂ©e Ă 799 euros. Elle se positionne rĂ©solument sur le segment premium des enceintes connectĂ©es. Un positionnement tarifaire ambitieux qui soulève quelques questions, particulièrement au regard des performances acoustiques constatĂ©es. La Harman Kardon Go + Play 3, proposĂ©e 200 euros en deçà , propose un son rigoureux et plus expressif.

Certes, l’enceinte de Bowers & Wilkins se dĂ©marque par son design sophistiquĂ©, ses finitions impeccables et l’utilisation de technologies propriĂ©taires issues des gammes hi-fi de la marque. Mais dans un marchĂ© oĂą la performance sonore reste le critère dĂ©terminant, le prix demandĂ© paraĂ®t difficile Ă justifier pour les amateurs de musique en quĂŞte du meilleur rapport qualitĂ©-prix. Le Zeppelin Pro semble ainsi davantage s’adresser aux passionnĂ©s de design et aux inconditionnels de la marque.