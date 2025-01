Bowers & Wilkins Px8 : ce casque ultra-premium est presque à moitié prix après 42 % de remise 

Bowers & Wilkins est reconnu pour ses casques Bluetooth premium. Le modèle Px8 en fait partie, et a de bons arguments à faire valoir, comme son excellente qualité audio et sa bonne autonomie. Aujourd’hui, il est nettement plus recommandable en passant de 699 euros à 399 euros.

Le Bowers & Wilkins Px8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Moins connu que les casques audio Bluetooth Bose, Sony ou Apple, le constructeur britannique Bowers & Wilkins compte aussi des modèles haut de gamme intéressants, comme le Px8. Noté 7/10 par nos soins, il nous a plus pour ses finitions très soignées, sa scène sonore particulièrement large et son rendu audio très agréable, réactif, détaillé et profond. Néanmoins, il est difficile de le recommander avec son prix de départ de 699 euros. Fort heureusement, le voilà 42 % moins cher pour la nouvelle année.

Le Bowers & Wilkins Px8 propose…

Des finitions exemplaires

Une excellente qualité sonore

Une bonne autonomie

Proposé au prix de 699 euros, le casque Bowers & Wilkins Px8 est aujourd’hui remisé à 42 % et s’affiche ainsi à 399 euros sur le site Darty et la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Bowers & Wilkins Px8. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un casque de luxe, confortable

Le Bowers & Wilkins Px8 est un casque fermé avec un format circum-aural, dont les oreillettes peuvent pivoter à 180 degrés, on regrettera néanmoins que le casque ne puisse pas se plier. Il est donc moins pratique pour ranger à la va-vite dans un sac à dos. Il marque surtout des points avec les matériaux choisis : on a une armature en aluminium moulé et des finitions en cuir Nappa.

Malgré les 320 g du casque sur la balance, le Px8 s’avère plutôt équilibré sur la tête avec un poids bien réparti entre le haut du crâne et la pression autour des oreilles. Le rembourrage de l’arceau est d’ailleurs suffisamment épais et large pour ne pas ressentir de gêne. Sur l’autonomie, le casque a tenu 38 heures et 13 minutes avant qu’il ne tombe à court de batterie lors de notre test. Un excellent résultat, bien supérieur à celui annoncé par la firme britannique.

Une belle signature sonore, mais une ANC en deçà de la concurrence

Le casque s’accompagne aussi de la réduction de bruit active, mais ce n’est pas dans ce domaine qu’il excelle. Le Px8 propose bien une bonne isolation passive, grâce à l’épaisseur de ses coussinets venant englober l’oreille, mais la différence entre la simple isolation passive et la réduction active du bruit est assez minime. Il peut être aussi utilisé avec un mode transparent.

Pour la partie audio, il utilise ici des transducteurs en carbone de 40 mm. L’ensemble est harmonieux, avec une bonne mise en avant des basses, des médiums bien équilibrés et une restitution efficace des voix. Enfin, il est compatible avec les codecs audio Bluetooth les plus classiques du marché, à savoir le AAC et le SBC, mais aussi des codecs de plus haute qualité, à savoir l’aptX, l’aptX HD et l’aptX Adaptive.

Envie de plus d’informations ? Voici notre test complet sur le casque Bowers & Wilkins Px8.

Afin de comparer le Bowers & Wilkins Px8, nous vous recommandons d’autres références qui pourraient mieux vous convenir. Voici notre guide sur les meilleurs casques Bluetooth (sans fil).

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.