Bowers & Wilkins Px7 S2 à -58 % : voilà un casque sans fil avec ANC bien plus abordable pour Noël 

Réduction de bruit, grande autonomie, bon confort, voilà ce que propose le casque Bowers Wilkins Px7 S2. Il présente de bons arguments pour finir sur votre tête, d’autant plus que son prix chute à 180 euros contre 429 euros à sa sortie.

Le casque Bowers & Wilkins PX7 S2 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Si Sony et Bose sont des acteurs incontournables des casques sans fil à réduction active du bruit, le constructeur britannique Bowers & Wilkins n’a pas à rougir. Avec son Px7 S2, la marque propose un casque confortable avec une autonomie solide pour en profiter de longues heures, et dont la qualité audio est au rendez-vous. Si son prix de départ dépassait les 400 euros, aujourd’hui, il devient bien plus accessible après 249 euros de réduction.

Les points positifs du Bowers & Wilkinks Px7 S2

Le design soigné et un bon confort de port

La qualité sonore et le Bluetooth mulitpoint

Une excellente autonomie

En vente à 429 euros il y a deux ans, le casque Bowers & Wilkins Px7 S2 a depuis connu de nombreuses baisses de prix. Mais c’est aujourd’hui qu’il est à son prix le plus bas : 180 euros sur Amazon.

Un casque agréable à porter pendant de longues heures

Le Bowers & Wilkinks Px7 S2 est un casque avec un format circum-aural dont les coussinets en mousse viennent englober les oreilles — de quoi assurer une isolation passive déjà convaincante. En revanche, on regrette l’impossibilité de plier complètement le casque, comme sur le Bose Headphones 700 et le Sony WH-1000XM5. Niveau confort, malgré sa masse plutôt importante, le Bowers & Wilkins PX7 S2 a pu être porté pendant cinq à six heures sans sentir la moindre gêne lors de notre test.

Pour profiter de vos playlists préférées, la firme anglaise s’est assurée de bien équipé son casque côté autonomie et promet une durée de 30 heures. De notre côté, il a pu tenir pendant 37 heures et 30 minutes avant que le casque ne s’épuise en réglant le volume à 60 %, en activant la réduction de bruit et en passant par le codec aptX HD. C’est pour le moins un excellent résultat.

Une bonne qualité sonore

Côté audio, il est équipé de deux transducteurs en cellulose de 40 mm de diamètre. Il est particulièrement généreux dans les basses, il offre aussi un bon rendu des basses fréquences, légèrement mises en avant sans pour autant déséquilibrer tout le spectre sonore. Les voix sont aussi bien présentes et bien détaillées.

La réduction de bruit est aussi de la partie. Elle permet de réduire assez efficacement les voix et les sons graves les plus sourds. Dans l’ensemble, la réductrion de bruit est efficace et s’avère plutôt confortable, mais on est encore loin de ce que peuvent proposer les cadors du genre. On a aussi un mode son ambiant qui permet d’entendre votre environnement. Enfin, les codecs audio Bluetooth AAC, SBC, aptX, aptX Adaptive et aptX HD sont présents, mais il peut être utilisé en mode filaire avec n’importe quel câble USB-C. À noter, le casque est compatible avec le Bluetooth multipoint.

Besoin de plus de détails ? Voici notre test complet sur le casque Bowers & Wilkins Px7 S2.

Si votre budget est plus restreint, il existe d’autres références moins chères, et pour cela, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs casques audio Bluetooth sans fil pas chers.

