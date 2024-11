Vous jouez sur PC et/ou PS5 ? L’excellent casque-micro gamer Sony INZONE H9 avec réduction de bruit active est à -33 % pendant la Black Friday Week

Révélé en 2022, le casque Sony INZONE H9 est un modèle Bluetooth avec ANC et micro intégré. Durant la Black Friday Week, vous le retrouvez à 199 euros au lieu de 299 euros chez la Fnac et Darty.

Avoir un bon casque avec sa console et son PC, c’est l’assurance de passer de bons moments, aussi bien en ligne avec vos amis et vos coéquipiers, mais aussi en solo dans vos expériences narratives les plus immersives. C’est ce que vous propose le Sony INZONE H9, un casque gaming Bluetooth qui est à moins de 200 euros, aussi bien chez Fnac que chez Darty, pendant la Black Friday Week.

Les avantages du Sony INZONE H9

Une autonomie plus que correcte de 27h

Le son 360° (sur PC) fonctionne très bien

La double connexion radio sans-fil 2,4 GHz et Bluetooth 5.0

Depuis sa sortie en 2022, le Sony INZONE H9 coûte 299 euros. Mais grâce à la Black Friday Week, vous pouvez le commander à 199 euros aussi bien chez Fnac que chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Sony INZONE H9. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design moderne, à l’image de la PS5

Le casque gamer sans fil Inzone H9 de Sony affiche un design élégant avec son mélange de noir et blanc mat qui rappelle la PlayStation 5. Son arceau rigide et ses oreillettes bombées procurent un confort appréciable grâce à des coussinets adaptés même si vous portez des lunettes. Cependant, quelques doutes subsistent sur sa solidité : quand on le manipule, il se peut qu’on entende quelques craquements.

L’isolation phonique repose sur des oreillettes rotatives et une réduction active du bruit (ANC). Celle-ci, bien que pratique, reste en deçà des standards attendus de Sony. La gestion de la chaleur est, elle aussi, un peu limitée, avec des oreillettes qui peinent à ventiler efficacement. Malgré ces points, le casque propose une expérience confortable pour de longues sessions de jeu.

Un casque polyvalent avec un son 360° qui brille sur PC

L’INZONE H9 brille par sa double connexion Bluetooth et dongle USB qui permet d’associer plusieurs appareils, comme un PC et une console. L’autonomie théorique est de 35h, mais elle est réduite en cas d’utilisation intensive des options comme la réduction de bruit active, qui la fait tomber à 27h. Les commandes intuitives facilitent son usage, surtout sur PC grâce à l’application INZONE HUB.

Sur le plan sonore, le casque offre des graves puissantes et des aigus précis, avec parfois quelques petits déséquilibres. Le micro, bien positionné, avec un rendu métallique et sourd, est bon sur le gaming, mais peu adapté pour le streaming. Si ces performances suffisent pour du jeu casual, les gamers en quête d’un matériel plus costaud iront plutôt voir du côté du Steelseries Arctis Nova Pro Wireless ou l’Epos H3Pro Hybrid.

Vous pouvez retrouver d’autres modèles de casques gaming dans notre guide d’achat sur le sujet, et trouver le matériel adapté à vos besoins et votre budget.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une véritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.