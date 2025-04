La qualité audio avant tout : on a essayé le Bowers & Wilkins Px7 S3

La marque Bowers & Wilkins vient d’annoncer la sortie d’un nouveau casque. Baptisé Px7 S3, celui-ci reprend les principaux traits de la série Px7, mais avec plusieurs améliorations. Nous avons pu l’essayer pendant un petit moment et en voici nos impressions.

Bowers & Wilkins Px7 S3

La série de casques audio Px7 de Bowers & Wilkins compte désormais un nouveau modèle. Après le Px7 sorti en 2019, le Px7 S2 puis plus récemment le Px7 S2e, la marque propose le Px7 S3. Ce dernier est une évolution du S2e et se situe en dessous du modèle le plus haut de gamme, le Px8.

Il vient concurrencer les autres casques actuellement disponibles sur le marché en attendant une nouvelle itération du Px8, se frottant ainsi aux Bose Quietcomfort Ultra, JBL Tour One M3, Sony WH-1000XM5, Sonos Ace et Apple AirPods Max.

Un design dans la continuité

Le Px7 S3 est doté d’un design qui ressemble de loin à ses prédécesseurs, ne marquant pas de rupture significative dans la lignée.

Bowers & Wilkins Px7 S3

Mais lorsqu’on s’approche un peu plus du casque, on remarque plusieurs différences. Tout d’abord, l’arceau est plus large, toujours rembourré par de la mousse à mémoire de forme dans sa partie inférieure pour assurer un confort maximum.

Bowers & Wilkins Px7 S3

Cet élément peut être changé, le cas échéant. Le casque peut être porté pendant plusieurs heures, sans que l’on éprouve de gêne particulière.

Ensuite, cela n’a l’air de rien comme cela, mais il est plus léger que le S2e. Les oreillettes disposent de mousse à mémoire de forme. Cette partie profite d’un revêtement très agréable à l’usage et on apprécie la taille des écouteurs pour parfaitement englober les oreilles. En outre, notez que la mousse est assez flexible pour éviter de faire entrer des bruits parasites dès le moindre mouvement de la mâchoire. Utile notamment lorsque la fonction de réduction de bruit est activée.

Bowers & Wilkins Px7 S3

Les mousses peuvent aussi être changées. Il faut tirer assez fort dessus pour les extraire, mais c’est fait exprès pour éviter les mauvaises manipulations. C’est aussi le cas des coussinets de la concurrence comme sur le Sony WH-1000XM5 où ils sont maintenus par des crochets ou via un système aimanté sur le Sonos Ace et sur AirPods Max, par exemple.

Bowers & Wilkins Px7 S3

Le nouveau casque Px7 S3 est décliné en trois finitions : noir, bleu et blanc (crème).

Comme évoqué un peu plus haut, si les lignes générales des écouteurs n’ont pas beaucoup changé entre le Px7 S2e et le Px7 S3, on peut toutefois remarquer que la partie extérieure est plus finement dessinée avec un contour vraiment contemporain.

Bowers & Wilkins Px7 S3

Des touches plus ergonomiques

Mais ce qui est différent, c’est la présence des boutons de contrôle sur la partie extérieure des écouteurs. Ils sont installés légèrement vers l’arrière, en périphérie des écouteurs, ce qui améliore grandement l’ergonomie à l’usage.

Bowers & Wilkins Px7 S3

En effet, le contrôle gestuel est beaucoup plus naturel, intuitif que sur les Px7 S2e où il fallait parfois les chercher à tâtons et ainsi s’y rendre à plusieurs fois avant de trouver la bonne touche. Dès les premières minutes, on maîtrise donc les gestes pour mettre en pause, passer au titre suivant ou gérer le volume.

Il y a trois touches pour ce faire sur l’écouteur droit. Celle du haut permet de monter le son, celle du bas de le baisser tandis que le bouton central, légèrement texturé, sert à contrôler la lecture de la musique. Grâce à son côté texturé, on le repère immédiatement par rapport aux deux autres. Deux pressions permettent de passer au titre suivant et trois appuis brefs servent à revenir au début de la chanson ou du podcast, par exemple.

Bowers & Wilkins Px7 S3

Sur l’écouteur gauche, aussi en légère périphérie et toujours vers l’arrière, il y a le bouton poussoir pour allumer le casque, le mettre en mode d’appairage Bluetooth tandis qu’une touche dédiée, personnalisable permet, par défaut, de changer le mode d’écoute : réduction de bruit activée, laisser passer les bruits extérieurs ou réduction désactivée. Notez qu’il est possible de lancer l’assistant vocal du smartphone depuis cette touche, en configurant cette option depuis l’application compagnon du casque.

La détection de port est toujours d’actualité, la lecture se mettant ainsi automatiquement en pause dès qu’on retire le casque ou que l’on écarte l’un des écouteurs de l’oreille. Pratique.

Une application toujours pratique

L’application Music de Bowers & Wilkins permet, en outre, de modifier les bandes de l’égaliseur pour un son plus personnalisé, de gérer les modes de réduction de bruit, d’afficher le niveau de la batterie et donc de configurer le bouton d’accès rapide.

Bowers & Wilkins Px7 S3

C’est bien pensé et disons qu’il y a tout le nécessaire pour un contrôle efficace du casque.

Une écoute aussi pure que possible

La partie technique interne a aussi légèrement évolué. Les transducteurs sont identiques, donc de mêmes diamètres, mais cette fois-ci, ils profitent d’un nouveau système de suspension. Le châssis aussi a été modifié ainsi que l’aimant. En plus, notez la présence d’amplificateurs indépendants, une première sur un casque supra-auriculaire de la marque.

Tout cela mis bout à bout permet au casque d’offrir une distorsion minimale et une meilleure dynamique. La restitution est puissante et réaliste.

Bowers & Wilkins Px7 S3

On profite ainsi qu’une reproduction sonore de haut niveau avec des aigus particulièrement pertinents, des bas-médiums très intéressants et des basses relativement profondes. Les différents morceaux que nous avons pu écouter, une fois le casque rodé, nous ont donné pleinement satisfaction. Les titres de musique électronique s’en sortent particulièrement bien avec la chaleur attendue tout comme une excellente précision sans masquer les voix. Les graves sont particulièrement généreux, avec une certaine puissance, sans toutefois déborder.

En outre, on peut également sur une très bonne intensité des instruments lors d’écoute de titre de musique classique ou de jazz, par exemple. Le casque délivre ainsi un son raffiné et précis. Globalement, nous avons trouvé que la scène sonore était particulièrement large avec un excellent dynamisme même si le Px7 S3 arrive à nous faire profiter des nuances et subtilités des différents titres essayés.

Bowers & Wilkins Px7 S3

Le casque Px7 S3 est compatible avec les formats aptX Adaptive et aptX Lossless dont on peut profiter avec les appareils adéquats et les plateformes de streaming idoines. Outre la connectivité sans fil, notez la possibilité d’une liaison analogique USB-C vers jack ou numérique USB-C vers USB-C avec les câbles fournis qui vont bien. Le codec LC3 est pris en charge ainsi que la fonction Auracast. Notez qu’une mise à jour à venir d’ici la fin de l’année 2025 permettra de profiter du son « spatial ». Attention, il ne s’agit toutefois pas de l’Audio Spatial tel que l’on peut avoir sur certains casques et écouteurs actuellement disponibles sur le marché avec le suivi de tête. Non, l’idée pour les ingénieurs de Bowers & Wilkins est de proposer « une expérience immersive et naturelle ».

Une réduction de bruit qui met la musique en avant

Concernant la fonction de réduction de bruit intégrée sur le Px7 S3, l’idée pour la marque est, selon elle, de ne pas chercher à être forcément la plus « isolante » du marché, mais de privilégier une reproduction de la musique aussi fidèle que possible. En effet, rappelons que toutes les technologies d’atténuation des bruits environnants s’appuient sur un traitement numérique savant mélange entre les sons captés par les microphones extérieurs et ceux installés à l’intérieur. D’ailleurs, à ce sujet, le Px7 S3 dispose de deux microphones de plus que son prédécesseur qui en comptaient déjà six. Certains servent donc à la fonction de réduction de bruit tandis que d’autres sont là pour la captation de la voix.

Bowers & Wilkins Px7 S3

La fonction de réduction de bruits activée, on se rend rapidement compte que le Sony WH-1000XM5 ou le Sonos Ace gardent effectivement une (petite) longueur d’avance sur la partie isolation pure. Toutefois, on apprécie la reproduction audio du casque de Bowers & Wilkins à partir duquel la musique semble moins impactée, plus naturelle et réaliste que chez la concurrence. Alors oui, quelques bruits continuent d’être (à peine) entendus, pour les plus sourds, notamment tandis que les aigus sont bien isolés ainsi que les voix, mais cela reste d’un très bon, voire excellent niveau.

Lors d’appels téléphoniques, les dialogues sont très clairs et votre interlocuteur n’a aucun mal à vous entendre, même si vous parlez à voix basse, dans un espace ouvert, par exemple.

Une autonomie bien suffisante

Officiellement, Bowers & Wilkins annonce une autonomie d’une trentaine d’heures pour son nouveau casque, comme les précédents modèles de la série Px7. D’après nos tests, nous avons effectivement pu presque atteindre cette durée d’utilisation. Il est tout à fait du niveau de la concurrence, la fonction de réduction de bruit activée.

Ce n’est pas le casque le plus endurant du marché, mais cela peut largement suffire pour partir en week-end sans aucune charge d’autant que son port USB-C supporte bien évidemment la connexion d’un bloc d’alimentation d’un smartphone qui lui devrait vous demander une charge bien avant le casque. Notez la possibilité de récupérer 7 heures d’écoute après seulement 15 minutes de charge.

Un étui pratique

Le casque est livré avec un étui de transport servant à le ranger lorsqu’il n’est pas utilisé. Celui-ci est plus compact et plus léger que celui du Px7 S2e. Il permet de placer le casque avec les oreillettes à plat. Au milieu, il y a un petit espace qui permet de placer les deux câbles livrés avec le casque.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il s’agit d’un câble USB-C vers USB-C et d’un autre USB-C vers Jack. L’espace se referme grâce à un système aimanté bien pensé.

Bowers & Wilkins Px7 S3

Prix et disponibilité du casque Bowers & Wilkins Px7 S3

Le nouveau casque Bowers & Wilkins Px7 S3 est disponible pour un prix de 429 euros.