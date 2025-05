Samsung rachète ce géant de l’audio avec cinq nouvelles marques de renom à son catalogue

C’est un rachat d’ampleur dans le monde de l’audio grand public que vient d’annoncer Samsung. Dans un communiqué publié ce mercredi, le groupe coréen a en effet indiqué sa volonté de racheter la division audio du groupe médical Masimo.

Si Masimo s’est surtout fait connaître ses dernières années pour ses démêlés judiciaires aux États-Unis face à Apple pour la technologie de mesure de la SpO2, le groupe proposait aussi une division audio de taille. En effet, l’entreprise est aussi la maison-mère de cinq marques audio particulièrement renommée : Bowers & Wilkins, Denon, Polk, Marantz et Definitive Technology.

Ces différentes marques s’adressent généralement à une cible audiophile en proposant non seulement des casques et des écouteurs sans fil, mais aussi des enceintes, des barres de son ou des amplificateurs ou des platines vinyles.

Par ailleurs, comme le rappelle le communiqué de presse de Samsung, Bowers & Wilkins s’est fait connaître pour ses appareils audio au look particulièrement profilé, à l’image de l’enceinte Zeppelin lancée dans les années 2000. De son côté, Denon s’est particulièrement bien adapté au marché des écouteurs sans fil, notamment avec ses modèles PerL Pro, qui permettent d’ajuster le son en fonction des capacités auditives de l’utilisateur.

Avec ce rachat, Samsung vient renforcer un catalogue déjà conséquent de marques audio. Il faut dire que le géant coréen avait déjà racheté le groupe Harman en 2016, intégrant alors les marques JBL, AKG et Harman Kardon.

Pour l’heure, on ignore quelle sera la stratégie de Samsung pour les cinq marques rachetées. Par le passé, après le rachat du groupe Harman, la firme coréenne avait continué à laisser les différentes marques développer leurs produits en leur nom propre. Seuls les produits AKG ont fini par disparaître du catalogue alors que les produits audio Samsung — comme les Galaxy Buds 2 Pro et les Buds Live — sont parfois siglés comme conçus en partenariat avec AKG pour le calibrage sonore.

Samsung précise néanmoins vouloir profiter de ce rachat pour étendre les performances audio de ses propres produits :

L’entreprise prévoit d’&appliquer les technologies et le savoir-faire audio de B&W, Denon et Marantz aux smartphones, écouteurs, casques, TV et barres de son Samsung pour étendre le marché et améliorer l’expérience des consommateurs.