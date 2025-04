Avis aux audiophiles, ce casque magnétique planaire de HIFIMAN est 3 fois moins cher en ce moment

Avec le HE-400SE, HIFIMAN continue de dĂ©mocratiser l’excellence sonore en rendant accessible une technologie habituellement rĂ©servĂ©e aux casques très haut de gamme : les transducteurs Planar Magnetic, ou magnĂ©tique planaire en français. De base abordable, le casque l’est encore plus aujourd’hui sur la plateforme AliExpress, faisant passer son prix de 149 euros Ă seulement 54,39 euros.

FondĂ©e en 2005 par le passionnĂ© de Hi-Fi,Dr. Fang Bian, HIFIMAN s’est imposĂ©e comme une rĂ©fĂ©rence incontournable dans le monde audiophile. La marque chinoise s’est spĂ©cialisĂ©e très tĂ´t dans la technologie des transducteurs Planar Magnetic (ou aussi appelĂ© orthodynamiques), rĂ©putĂ©s pour leur prĂ©cision, leur naturel et leur absence de distorsion. HIFIMAN propose un catalogue dantesque passant du casque ultra haut de gamme Ă plusieurs milliers d’euros aux modèles plus abordables comme le HE-400SE, HIFIMAN qui perd aujourd’hui les deux tiers de son prix habituel.

Les atouts du HIFIMAN HE-400SE

Des transducteurs magnétiques planaires

Conception ouverte et confortable

Cable en Y détachable

Au lieu de 149 euros, le HIFIMAN HE-400SE est aujourd’hui disponible en promotion Ă 54,39 euros sur AliExpress.

Une immersion sonore avec des transducteurs planaire et magnétique

Comme dit précédemment, le HIFIMAN HE-400SE utilise des transducteurs Planar Magnetic de 50 mm avec la fameuse membrane “Ultra Nano”, héritée du modèle Deva. Derrière ce nom un peu barbare se cache l’un des secrets les mieux gardés de l’audio haut de gamme. Contrairement aux transducteurs dynamiques traditionnels qu’on retrouve dans la majorité des casques (et des écouteurs), les transducteurs magnétiques planaires reposent sur un fonctionnement bien plus sophistiqué.

PlutĂ´t que de faire vibrer une petite membrane attachĂ©e Ă une bobine, comme c’est le cas pour les modèles classiques, ici, une membrane ultra-fine et ultra-lĂ©gère est directement parcourue par un courant Ă©lectrique, entre deux champs magnĂ©tiques très puissants. RĂ©sultat : la membrane se dĂ©place de manière beaucoup plus prĂ©cise, rapide et uniforme, offrant ainsi un son plus riche, plus naturel et plus fidèle Ă l’enregistrement original.

La marque chinoise a également porté une attention particulière au confort : les oreillettes circum-auriculaires sont larges, moelleuses et revêtues de cuir souple. L’arceau, unique et généreusement rembourré, répartit le poids (390 g) de façon homogène sur le crâne, même lors de longues sessions d’écoute. Le mécanisme de réglage intégré reste discret pour préserver l’élégance du design.

Un casque avec une finition raffinée pour un petit prix

Chaque détail du HIFIMAN HE-400SE respire la qualité : les matériaux sont robustes, les finitions soignées, et le câble détachable de 1,5 mètre adopte une configuration en Y avec des connecteurs 3,5 mm plaqués or pour chaque oreillette. L’adaptateur jack 6,35 mm est inclus pour s’adapter à tous types de sources, des amplis casque aux DAC audiophiles.

Le tout reste dans une impédance raisonnable (25 ohms), ce qui rend ce casque exploitable même sans ampli dédié, sur smartphone ou ordinateur (avec DAC recommandé pour en tirer le meilleur). Le HIFIMAN HE-400SE réussit l’équilibre parfait entre performances audiophiles, confort durable et tarif accessible. C’est un casque qui ravira les amateurs de musique exigeants comme les curieux en quête d’un premier modèle haut de gamme, sans compromis sur le plaisir d’écoute.

Afin de comparer le HiFiMAN HE-400SE avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques audio du moment.

