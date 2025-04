Les 3 meilleurs casques audio testés par Frandroid en avril 2025

Si le marché des casques audio est au ralenti, cela n’empêche pas la rédaction de Frandroid de tester plusieurs produits. Voici notre top 3 des casques audio du mois.

Le marché des casques audio est certes au ralenti, mais quelques références font tout de même leur apparition en 2025. Comme vous pourrez le constater dans notre guide d’achat des meilleurs casques audio Bluetooth, aucun des produits mentionnés n’est présent. Dans notre top 3 de ce mois d’avril, vous y trouverez des casques Bluetooth, mais aussi des casques filaires.

AKG N9 Hybrid Le casque audio à la meilleure autonomie

Au regard de son test, l’AKG N9 Hybrid coche toutes les cases d’un casque audio sans fil premium. D’abord avec une qualité de construction irréprochable, des matériaux premium et un bon confort de port sur de longues sessions. La double connectivité, Bluetooth et via un dongle est aussi un vrai atout. Son application compagnon AKG permet de personnaliser un maximum votre son. Ce dernier est par ailleurs très équilibré avec une capacité à restituer tous les types de musique sans le moindre problème. Cerise sur le gâteau, l’autonomie que nous avons constaté en test jusqu’à 48 heures d’endurance. Pour le prix de 349 euros, c’est l’un des meilleurs investissements du marché.

Sennheiser HD 505 Le casque audio accessible

8 /10 Fiche produit Voir le test Très bonne restitution dynamique

Très bonne restitution dynamique Scène sonore très ample

Scène sonore très ample Construction robuste Nécessite un adaptateur USB-C

Ici, ce casque audio est un peu plus classique dans le sens où il ne dispose d’aucune connectivité sans fil. Le Sennheiser HD 505 est un produit léger, confortable à porter sur le long terme. La part belle est faite au plastique, mais avec des finitions très soignées. Pour un usage aussi bien sur smartphone, sur tablette ou bien une console portable, le casque est tout aussi performant. La scène sonore proposée est ample avec une restitution dynamique exceptionnelle. Dommage qu’il faille un adaptateur USB-C vers mini jack pour en profiter un maximum sur des smartphones modernes. Pour un prix de 279 euros, le casque se positionne sur le milieu de gamme.

Focal Bathys MG Le casque audiophile premium

Il est assez rare de recommander des casques audio premium dans notre guide d’achat. Le Focal Bathys MG se place dans une esthétique premium avec des matériaux de qualité. L’aluminium et le magnésium assurent une belle ossature et des finitions excellentes. Ici encore, l’autonomie du casque audio est excellente. En Bluetooth, c’est 30 heures tandis que le mode USB-C permet de grimper à 42. Un dernier mot sur l’expérience audio qui est immersive est une scène sonore très large. La problématique étant que ce casque audio est vendu à 1199 euros.