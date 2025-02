Test du Sennheiser HD 505 : le casque audiophile accessible

Le casque audio hi-fi filaire Sennheiser HD 505. // Source : Tristan Jacquel

En 2025, le marché des casques audio est largement dominé par les modèles Bluetooth. Réduction de bruit active, connexion multipoint, assistants vocaux… les fonctionnalités connectées sont devenues la norme. Pourtant, une tendance de fond émerge : comme pour le retour en grâce du vinyle, de plus en plus d’amateurs de musique recherchent une expérience d’écoute plus pure, sans compromis sur la qualité sonore.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs casques audio Bluetooth sans fil en 2025 ?

Dans ce contexte, Sennheiser dévoile son HD 505, un casque audiophile qui prend le contre-pied des standards actuels. Pas de Bluetooth, pas d’application compagnon, pas de batterie à recharger : ce modèle mise tout sur la qualité sonore et la fidélité de reproduction. À 280 euros, il permet d’entrer dans l’univers de l’audio haute-fidélité, un segment habituellement réservé à des modèles plus onéreux. Ce modèle, comme les autres de sa catégorie, est pensé pour une écoute à la maison dans un environnement aussi calme que possible. L’idée n’est pas, à la différence des modèles standards actuels, de l’embarquer dans les transports ou en balade.

Mais que vaut réellement ce HD 505 ? La qualité sonore dépend-elle de la source utilisée ? Et surtout, les performances justifient-elles l’abandon du sans-fil ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce test, où nous examinerons notamment l’impact des différentes sources audio sur les performances du casque.

Sennheiser HD 505 Fiche technique

Modèle Sennheiser HD 505 Format Casque avec fil Batterie amovible Non Microphone Inconnu Réduction de bruit active Non Longueur du cable 1,8 cm Poids 237 g Fiche produit

Sennheiser HD 505 Un casque léger et confortable

Pour son HD 505, Sennheiser opte pour un design à la fois épuré et contemporain. Il reprend les codes esthétiques de la série HD 500 qui compte dans ses rangs les modèles HD 569, HD 560S, HD 599SE et HD 599 déjà disponibles. Le constructeur allemand marie habilement un corps principalement noir mat à des touches d’orange vif qui soulignent les articulations et les points clés du casque. Cette approche bi-tone évite la monotonie tout en restant élégante, bien loin des designs tape-à-l’œil de certains casques gaming.

La construction fait la part belle au plastique, choix qui participe à la légèreté du casque. Si ce matériau pourrait faire craindre un aspect cheap, il n’en est rien : les finitions sont soignées, les assemblages précis et les grilles métalliques des transducteurs apportent une touche premium bienvenue. Le logo Sennheiser, subtilement intégré sur chaque écouteur, complète cette impression de qualité.

Côté confort, le HD 505 fait mouche. Les larges coussinets en velours offrent un contact doux avec les oreilles, tandis que leur fermeté est parfaitement dosée – ni trop souples, ni trop rigides. Point pratique, ils sont facilement remplaçables. Il suffit de les déclipser. La marque propose des coussinets compatibles en vente séparément.

L’arceau, revêtu de cuir synthétique et doté d’une mousse à mémoire de forme particulièrement tendre en sa partie inférieure, assure un maintien confortable sur le haut du crâne. Le système d’ajustement, visible sur les côtés, permet une amplitude suffisante pour s’adapter aussi bien aux petites qu’aux grandes têtes.

Le confort de port est excellent et le casque convient bien aux grandes têtes ou oreilles // Source : Tristan Jacquel

Un point particulièrement notable est la générosité de l’espace prévu pour les oreilles. Cette attention au dimensionnement, couplée à la légèreté générale du casque, permet d’envisager sereinement les longues sessions d’écoute. Le câble, doté d’un connecteur mini-jack, complète cet ensemble cohérent sans faire de fausse note.

En somme, si le HD 505 ne révolutionne pas les codes esthétiques du genre, il propose un design abouti qui privilégie l’efficacité et le confort à long terme plutôt que l’esbroufe.

Le câble de liaison est détachable et sécurisé dans sa fixation par un ergot // Source : Tristan Jacquel

Côté connectique, Sennheiser a pensé aux détails qui comptent. Le câble détachable d’environ 1,80 mètre offre une longueur confortable pour une utilisation aussi bien au bureau qu’installé dans son canapé. Il se connecte au casque via un mini-jack 2,5 mm sécurisé par un astucieux système de verrouillage par quart de tour, évitant tout débranchement accidentel. L’autre extrémité est équipée d’un connecteur 3,5 mm classique, accompagné d’un adaptateur 6,35 mm plaqué or fourni – de quoi connecter le HD505 aussi bien à un smartphone qu’à un amplificateur hi-fi.

Pour le transport, Sennheiser fournit une simple poche en tissu à cordelette.

Sennheiser HD 505 Un design acoustique totalement ouvert

Le HD 505 adopte une architecture ouverte, une caractéristique technique fondamentale qui le distingue d’emblée des casques Bluetooth grand public. Contrairement aux modèles fermés qui emprisonnent le son dans un environnement clos, les grilles métalliques visibles sur chaque oreillette permettent à l’onde sonore arrière de s’échapper librement vers l’extérieur.

Cette conception implique certains compromis. D’un côté, l’isolation phonique est limitée : non seulement les bruits externes restent audibles, mais le son du casque est également perceptible par l’entourage. Le niveau de grave est également moins prononcé qu’avec un casque fermé, ce dernier bénéficiant de la redirection de l’onde arrière vers l’oreille.

Les transducteurs du Sennheiser HD505 sont fabriqués en Irlande // Source : Tristan Jacquel

Mais ces caractéristiques sont le prix à payer pour la vraie force du HD 505 : sa capacité à produire une scène sonore remarquablement vaste et aérée. L’absence de paroi arrière élimine les réflexions parasites des ondes sonores dans la coque, tandis que le transducteur, libéré de toute contrainte de pression, peut travailler dans des conditions optimales. À la clé, une restitution plus pure et plus naturelle que celle d’un casque fermé Bluetooth — même si les progrès en électronique permettent aujourd’hui à ces derniers de gommer en partie leurs défauts intrinsèques.

Sennheiser HD 505 Usages et sources recommandées

Ce casque ouvert présente une impédance de 120 ohms et une sensibilité de 107 dB/W/m. Ces caractéristiques le rendent compatible avec la plupart des appareils audio grand public – smartphones, tablettes, ordinateurs portables, mais une amplification de qualité lui permettra d’exprimer tout son potentiel. Sa sensibilité permet d’atteindre un volume d’écoute satisfaisant même sur des sources mobiles, bien que l’amplification supplémentaire d’un appareil dédié, comme un DAC/amplificateur ou une chaîne hi-fi traditionnelle, lui permette de mieux exprimer sa dynamique et de davantage maîtriser les micro-détails des musiques écoutées. On trouve sur le marché d’excellents petits DAC/amplis sous forme de clés USB, notamment chez AudioQuest avec la série DragonFly (Black, Red, Cobalt).

Le casque Sennheiser HD 505 gagne encore en qualité sonore avec un ampli casque dédié, mais un smartphone peut l’alimenter // Source : Tristan Jacquel

L’absence d’amplification active — contrairement aux casques Bluetooth — rend le HD 505 totalement dépendant de la qualité de la source utilisée. Un atout pour les puristes qui préfèrent garder le contrôle sur leur chaîne audio, mais un point à considérer pour ceux qui recherchent une solution tout-en-un. Concrètement, vous pourrez utiliser la sortie casque de votre ordinateur, tablette ou téléphone. Et si votre appareil ne dispose pas de prise mini-jack audio, pas d’inquiétude : un adaptateur USB-C ou Lightning vers mini jack audio 3,5 mm femelle devrait faire l’affaire, ces accessoires intégrant un convertisseur audio numérique-analogique et un amplificateur pour fournir au casque le signal audio amplifié dont il a besoin.

Comme évoqué en introduction, il est important de noter que sa structure ouverte le destine principalement à une utilisation en intérieur, dans un environnement calme. Son usage dans les transports ou un open space bruyant n’est pas recommandé, tant pour le confort d’écoute que pour la tranquillité des voisins qui pourront entendre ce que vous écoutez.

Sennheiser HD 505 Des performances acoustiques de très bon niveau

Le Sennheiser HD 505 est équipé de transducteurs dynamiques couvrant une plage de fréquences particulièrement étendue, de 12 Hz à 38,5 kHz. Cette capacité à reproduire des fréquences bien au-delà du spectre audible témoigne de la qualité de conception de ces transducteurs.

Le Sennheiser HD505 est disponible en finition copper // Source : Tristan Jacquel

Entre la sortie casque d’un Huawei Mate 20x et celle d’un mini ampli DAC Audioquest DragonFly connecté au port USB d’un ordinateur, le bond qualitatif est sensible. La scène s’élargit, la dynamique prend de l’ampleur et des détails sont mieux mis en évidence. Bref, selon la source utilisée, le son varie, sans pour autant que le HD 505 ne montre un visage totalement différent. En somme, pas besoin de se ruiner pour profiter des qualités de ce casque.

Signature sonore du Sennheiser HD 505

La signature sonore du HD 505 suit la courbe de réponse Harman, une référence établie après des tests approfondis auprès de centaines d’auditeurs. Cette courbe, considérée comme idéale par beaucoup, se caractérise par des graves équilibrés, un médium volontairement mis en avant et des aigus légèrement accentués. C’est comme un photographe qui augmenterait légèrement le contraste d’une photo : le résultat séduit immédiatement, mais peut parfois s’éloigner du naturel. Cette approche rend le HD 505 très attrayant à la première écoute et offre une grande richesse de détails, particulièrement dans les fréquences médiums où notre oreille est la plus sensible.

L’arceau exerce une pression maîtrisée et le confort est toujours de mise // Source : Tristan Jacquel

Certains auditeurs pourront toutefois trouver cette présence du médium un peu fatigante à la longue, tout du moins avec une source de basse qualité. Cette signature distinctive se démarque nettement des casques Bluetooth fermés du marché, elle privilégie la précision et le détail plutôt qu’une restitution consensuelle.

Le grave

La conception ouverte du casque influence naturellement la restitution des basses fréquences. En dessous de 40 Hz, la présence est limitée, mais suffit à suggérer la profondeur des instruments. Le volume des graves reste maîtrisé, peut-être un peu trop pour les amateurs de basses prononcées, mais cette retenue s’accompagne d’une excellente articulation : les lignes de basse sont précises, les impacts de batterie nets et sans traînage. Une égalisation via la source peut permettre de renforcer ce registre selon les préférences.

Le médium

C’est le point fort du HD505, avec une présence marquée, mais maîtrisée. Les voix bénéficient d’une excellente définition, les instruments acoustiques sont reproduits avec naturel. La clarté exceptionnelle de ce registre permet de distinguer facilement les différentes couches sonores, même dans les passages complexes. Cette mise en avant du médium, si elle peut parfois sembler insistante, garantit une restitution détaillée des éléments essentiels de la musique.

L’aigu

Les hautes fréquences sont bien équilibrées et apportent l’air et le brillant nécessaires sans devenir agressives. Les cymbales conservent leur texture métallique, les cordes leur mordant, et les détails subtils, comme la réverbération naturelle des instruments ressortent clairement. Malgré la prédominance du médium, les aigus gardent leur place et contribuent efficacement à la sensation d’espace et de relief.

L’arceau est généreusement rembourré // Source : Tristan Jacquel

En somme, le Sennheiser HD 505 propose, dans le plus pur style du fabricant, une restitution sonore caractérisée par sa clarté et sa précision. Sa signature sonore privilégie la lisibilité et le détail, particulièrement dans les médiums, et maintient un équilibre global cohérent. Associé à une source de qualité, il démontre un excellent sens du rythme et une capacité à retranscrire fidèlement la dynamique des enregistrements. Un casque qui privilégie la précision analytique à la caresse auditive, tout en reste musical.

Une courbe de réponse plutôt équilibrée

La mesure de réponse en fréquence du HD 505 révèle une signature sonore équilibrée, typique du savoir-faire Sennheiser. Le médium, remarquablement linéaire entre 200 Hz et 2 kHz, explique le naturel saisissant sur les voix et instruments acoustiques. Les basses fréquences montrent une pente ascendante progressive jusqu’à 100 Hz, traduisant le léger retrait ressenti dans le grave.

La courbe de réponse en fréquences du Sennheiser HD505 associé au DAC Audioquest DragonFly Black // Source : Tristan Jacquel

La zone de présence vers 4 kHz, suivie d’une remontée autour de 8-10 kHz, contribue à l’excellente intelligibilité et à l’ouverture de la scène sonore. L’extension dans l’aigu reste bien maîtrisée, sans agressivité, assurant des écoutes longue durée confortables. Une légère correction dans les graves via égalisation permettra d’obtenir une réponse plus équilibrée pour les amateurs de basses plus présentes.

Cette signature sonore plutôt neutre, mais vivante, confirme la vocation audiophile de ce modèle, particulièrement à l’aise sur le répertoire acoustique et les voix.

Sennheiser HD 505 Impressions d’écoutes

Voici quelques impressions d’écoute du Sennheiser HD 505, couplé à la sortie casque d’un iMac depuis Apple Music en streaming lossless :

Rosé et Bruno Mars – APT

Ce tube de début 2025 met en valeur la polyvalence du HD 505 sur les productions contemporaines. Le casque restitue parfaitement la chaleur des synthés et le punch des kicks traités, même si on aurait aimé un peu plus de présence dans l’extrême grave. La voix cristalline de Rosé est reproduite avec une précision chirurgicale dans le médium-aigu, ce qui permet d’apprécier toutes les nuances de son timbre caractéristique et ses envolées vocales. La voix de Bruno Mars est tout aussi claire et intelligible. Les effets stéréo et les détails de production modernes (réverbs, delays, automations) sont parfaitement lisibles. Un morceau qui démontre que le HD 505 sait aussi se montrer festif et énergique, tout en conservant sa précision caractéristique.

Keith Jarrett – The Köln Concert (Part I)

Ce solo de piano est idéal pour évaluer le naturel du HD 505. La richesse harmonique de l’instrument est parfaitement restituée, avec une excellente définition des résonances et des harmoniques. Le médium privilégié du casque sert admirablement les notes centrales du piano, tandis que la précision des aigus permet d’apprécier les subtilités du jeu de pédale et l’ambiance de la salle. Les fredonnements caractéristiques de Jarrett sont restitués avec un réalisme saisissant, preuve de l’excellence du casque dans la reproduction des voix.

À condition d’accepter son grave en léger retrait, ce casque procure un réel plaisir d’écoute // Source : Tristan Jacquel

Daft Punk – Giorgio by Moroder

Ce titre met en lumière les qualités dynamiques du HD505. L’introduction parlée bénéficie de la mise en avant du médium, avec une voix de Giorgio Moroder d’un réalisme frappant. Lorsque la section rythmique démarre, le casque démontre sa capacité à articuler les basses, même si on aurait parfois souhaité plus d’impact. La superposition progressive des couches électroniques reste parfaitement lisible, chaque élément conservant sa place dans l’espace sonore. Les synthétiseurs aigus brillent sans agressivité, et la scène sonore respire malgré la densité de l’arrangement.

Radiohead – Paranoid Android

Cette composition complexe permet au HD 505 de démontrer ses capacités analytiques. Les multiples changements de section sont parfaitement lisibles, de l’introduction intimiste aux explosions rock. Les guitares acoustiques et électriques sont reproduites avec un excellent équilibre entre mordant et chaleur. La section rythmique reste précise même dans les passages les plus denses, et la voix de Thom Yorke conserve tout son caractère émotionnel. Les arrangements élaborés du morceau sont décomposés avec précision, chaque couche instrumentale reste identifiable. Seuls les passages les plus saturés peuvent parfois sembler un peu confus, le casque atteignant là ses limites en matière de séparation.

Sennheiser HD 505 Prix et disponibilité

Affiché à 279 euros, le Sennheiser HD 505 se positionne dans le milieu de gamme premium du constructeur. Un placement tarifaire qui le met en concurrence directe avec des références établies, comme le Beyerdynamic DT 900 Pro X (299 euros) ou le Hifiman Sundara (299 euros). À ce niveau de prix, les attentes sont légitimement élevées, et le HD 505 y répond par ses qualités techniques et son confort exemplaire.