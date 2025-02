Sennheiser HD 505, un casque audiophile à prix accessible

Le fabricant allemand Sennheiser annonce aujourd’hui le lancement de son nouveau casque audiophile HD 505, proposé à 279,90 euros. Ce modèle filaire ouvert veut à démocratiser l’écoute haute-fidélité tout en conservant les standards de qualité de la marque.

Sennheiser HD 505 // Source : Sennheiser

Sennheiser propose actuellement une offre très complète de casques avec des modèles fermés, mais également des versions ouvertes faites pour des environnements calmes, sans aucune pollution sonore. C’est justement le cas du HD 505 qui veut s’adresser à un très large public à la recherche d’un son caractéristique Sennheiser, au même titre que les modèles HD 600 et HD 800 S, ce dernier étant le fleuron de la marque dans cette catégorie, pour une écoute à domicile.

Au cœur du HD 505 se trouve un transducteur sur mesure de 13,8 mm, fabriqué dans l’usine spécialisée de Tullamore en Irlande. Selon la marque, le dispositif offre une réponse en fréquence particulièrement étendue, de 12 à 38 500 Hz, et une distorsion harmonique totale inférieure à 0,2%.

Sennheiser HD 505 // Source : Sennheiser

Les responsables de Sennheiser nous expliquent que les transducteurs sont positionnés selon un angle étudié pour reproduire une scène sonore naturelle, similaire à celle obtenue avec des enceintes hi-fi haut de gamme. La signature sonore se veut équilibrée avec des basses dynamiques et profondes, des médiums naturels et des aigus précis sans agressivité.

Sennheiser HD 505 // Source : Sennheiser

Un design pensé pour un maximum de confort

Le HD 505 reprend les codes esthétiques de la série HD 500 qui compte dans ses rangs les modèles HD 569, HD 560S, HD 599SE et HD 599 déjà disponibles, avec des matériaux soigneusement sélectionnés. En outre, on peut aussi compter un arceau ayant une forme caractéristique de cette série. Celui-ci est en similicuir et les coques profitent d’un maillage métallique pour conférer au casque une allure sobre et moderne. Avec seulement 237 grammes sur la balance, il promet un confort optimal, même lors de longues sessions d’écoute.

Sennheiser HD 505 // Source : Sennheiser

Filaire, le casque est livré avec un câble détachable de 1,8 mètre tandis que les coussinets sont remplaçables sans outils.

Sennheiser HD 505 // Source : Sennheiser

Disponibilité et prix du casque Sennheiser HD 505

En proposant ce nouveau modèle à 279,90 euros, Sennheiser vise clairement à rendre l’audio haute-fidélité plus accessible. Le HD 505 s’adresse aussi bien aux néophytes souhaitant découvrir l’écoute audiophile mais la marque vise aussi les joueurs exigeants en quête d’une expérience sonore immersive.