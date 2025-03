Test Focal Bathys MG : la classe audiophile sans fil a un prix

Avec son Bathys MG, Focal repousse les limites du casque sans fil haut de gamme. Magnésium, transducteurs exclusifs, mode filaire lossless et autonomie impressionnante semblent justifier son positionnement tarifaire premium. Et l'ANC n'est pas en reste...

Le casque Bluetooth Focal Bathys MG // Source : Tristan Jacquel

Dans l’univers très concurrentiel des casques sans fil haut de gamme, le constructeur français Focal a toujours fait le choix de l’excellence plutĂ´t que du compromis. Après un très bon premier Bathys — avec une rĂ©duction de bruit moyenne — la marque stĂ©phanoise revient avec une version Ă transducteurs en magnĂ©sium qui promet d’Ă©lever encore l’expĂ©rience d’Ă©coute nomade. Le Bathys MG ne cache pas ses ambitions : offrir aux audiophiles exigeants la possibilitĂ© d’emporter partout une qualitĂ© sonore digne des meilleures installations sĂ©dentaires.

Mais dans un marchĂ© oĂą le rapport qualitĂ©-prix devient un argument prĂ©pondĂ©rant, cette quĂŞte d’excellence sans concession trouve-t-elle sa justification au quotidien ?

Focal Bathys MG Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec un casque prêté par le fabricant.

Focal Bathys MG Design et ergonomie : l’alliance du luxe et de la fonctionnalitĂ©

Le Focal Bathys MG s’inscrit dans la lignĂ©e esthĂ©tique des casques haut de gamme de la marque, avec une finition Chestnut particulièrement Ă©lĂ©gante. L’aluminium et le magnĂ©sium constituent l’ossature des coques perforĂ©es et des fourches de fixation, confĂ©rant au casque robustesse et lĂ©gèretĂ© (350 g environ). Cette structure mĂ©tallique s’habille d’Ă©lĂ©ments en cuir marron pour les coussinets et l’arceau, tandis que les logos Focal rĂ©troĂ©clairĂ©s ajoutent une signature visuelle distinctive.

Indiscutablement, le Focal Bathys MG a fière allure // Source : Tristan Jacquel

La rĂ©partition des masses et l’ergonomie soignĂ©e permettent une utilisation prolongĂ©e sans le moindre inconfort. Les coussinets Ă mĂ©moire de forme assurent une bonne isolation passive tout en Ă©pousant naturellement le contour des oreilles, tandis que l’arceau rembourrĂ© exerce une pression Ă©quilibrĂ©e sur le crâne.

CĂ´tĂ© commandes, Focal privilĂ©gie l’efficacitĂ© avec des boutons physiques rĂ©partis intelligemment sur les deux oreillettes : contrĂ´le de la rĂ©duction de bruit Ă gauche, gestion multimĂ©dia et volume Ă droite. L’interrupteur principal intègre une position intermĂ©diaire « DAC » pour exploiter le casque via USB depuis un ordinateur ou smartphone. Ă€ noter l’absence de dĂ©tection automatique de port, la musique continuant de jouer lorsqu’on retire le casque. Dommage.

Le Bathys MG est livrĂ© avec une mallette de transport semi-rigide bordeaux Ă©lĂ©gante, un câble mini-jack 3,5 mm et un câble USB-C vers USB-C complĂ©tant l’ensemble.

L’Ă©tui coquĂ© du casque Focal Bathys MG // Source : Tristan Jacquel

Notez que le casque n’a pas de certification IP et qu’il n’est pas conçu pour prendre la pluie, ni ĂŞtre trempĂ© de sueur.

Design interne : l’expertise Focal en transducteurs

Le cĹ“ur du Bathys MG repose sur des transducteurs Ă dĂ´me M en magnĂ©sium de 40 mm, directement issus de l’expertise historique de Focal dans la conception de tweeters pour enceintes acoustiques. Cette technologie, que la marque française a progressivement adaptĂ©e Ă ses casques audiophiles, se distingue par sa lĂ©gèretĂ© et sa rigiditĂ© optimale pour une reproduction sonore prĂ©cise.

Les transducteurs sont dissimulés par un tissu acoustique // Source : Tristan Jacquel

Le principe reste fondamentalement le mĂŞme entre les tweeters d’enceintes et les transducteurs de casques : un dĂ´me en magnĂ©sium capable de reproduire fidèlement les transitoires et les micro-dĂ©tails, mis en mouvement par une bobine mobile et un aimant puissant. Focal a su transposer son savoir-faire acoustique dĂ©veloppĂ© depuis des dĂ©cennies dans le domaine des enceintes vers celui des casques, en conservant la mĂŞme philosophie de conception et les mĂŞmes exigences de qualitĂ© sonore.

Focal Bathys MG Un casque pratique Ă utiliser

Le Focal Bathys MG se pilote via l’application Focal/Naim, disponible sur iOS et Android. L’interface, sobre et intuitive, regroupe les principales fonctions du casque sur un Ă©cran d’accueil qui affiche l’Ă©tat de la batterie et le format audio en cours d’utilisation.

L’application propose un Ă©galiseur paramĂ©trique Ă cinq bandes (62Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz et 16kHz). Cet outil permet d’ajuster la signature sonore selon ses prĂ©fĂ©rences. Un prĂ©rĂ©glage « ContrĂ´le dynamique du Loudness » est Ă©galement disponible, avec une courbe en V qui renforce les graves et les aigus tout en creusant lĂ©gèrement les mĂ©diums. Cette correction offre plus de chaleur et d’Ă©clat Ă l’Ă©coute Ă volume modĂ©rĂ©.

La personnalisation s’Ă©tend Ă un outil d’adaptation du son Ă l’utilisateur, avec un test de quelques minutes. Cette fonction compense ainsi la perte naturelle de sensibilitĂ© aux hautes frĂ©quences liĂ©e Ă l’âge.

Le contrĂ´le de la rĂ©duction de bruit active offre deux niveaux d’intensitĂ©, ce qui permet d’adapter le filtrage selon l’environnement. La gestion de l’Ă©clairage LED du logo Focal est Ă©galement accessible dans l’application, avec la possibilitĂ© de le dĂ©sactiver.

L’arceau du Focal Bathys MG, mi feutrine, mi cuir // Source : Tristan Jacquel

CĂ´tĂ© connectivitĂ©, le Focal Bathys MG prend en charge les codecs Bluetooth SBC, AAC et aptX. Ă€ l’usage, les diffĂ©rences entre ces formats de compression restent subtiles et difficiles Ă percevoir, mĂŞme pour une oreille exercĂ©e. Pour obtenir une qualitĂ© sonore sensiblement supĂ©rieure, notamment en termes de dynamique et de prĂ©cision, le mode DAC via connexion USB-C s’impose comme la meilleure option.

La latence en Bluetooth se situe dans la fourchette basse du marchĂ©. Elle reste perceptible dans les jeux vidĂ©o avec un lĂ©ger dĂ©calage entre l’action et le son, mais se rĂ©vèle parfaitement synchronisĂ©e pour le visionnage de films et vidĂ©os, car les plateformes compensent automatiquement ce retard.

Focal Bathys MG Une réduction de bruit active au top

Le Focal Bathys MG marque une nette progression par rapport à son prédécesseur dans le domaine de la réduction de bruit active.

Le rĂ©sultat s’avère particulièrement convaincant. Le casque isole très efficacement l’auditeur des bruits environnants, qu’il s’agisse des frĂ©quences graves (comme le grondement des transports en commun ou le ronronnement d’un moteur d’avion) ou des sonoritĂ©s plus aiguĂ«s. Cette polyvalence n’est pas si courante, beaucoup de casques Ă rĂ©duction de bruit se montrant plus efficaces sur certaines plages de frĂ©quences que d’autres.

Cette performance place dĂ©sormais le Bathys MG au niveau des rĂ©fĂ©rences du marchĂ© en matière d’isolation phonique. C’est une petite surprise. Quand au mode transparence, qui amplifie les sons extĂ©rieurs et permet de tenir une conversation sans Ă´ter le Bathys, il n’est pas d’un naturel foudroyant, mais remplit sa fonction.

Focal Bathys MG Un son hyper entraînant

Le Focal Bathys MG offre une expĂ©rience sonore particulièrement immersive. Le son se rĂ©vèle très proche de l’auditeur, une caractĂ©ristique surprenante pour un casque circum-aural, car cette proximitĂ© s’observe gĂ©nĂ©ralement davantage avec des Ă©couteurs intra-auriculaires. Cette prĂ©sentation directe et autoritaire s’accompagne d’un Ă©quilibre tonal remarquable.

Le Focal Bathys MG, un casque qui implique l’auditeur dès les premières notes // Source : Tristan Jacquel

Le registre grave impressionne par sa gĂ©nĂ©rositĂ© et son articulation. L’extension descend bas avec une belle assurance, sans jamais tomber dans l’excès. Les basses frĂ©quences dĂ©livrent impact et profondeur quand la musique l’exige, tout en conservant prĂ©cision et contrĂ´le.

Le mĂ©dium, lĂ©gèrement trop exubĂ©rant sur le premier Bathys, a gagnĂ© en rĂ©solution et en vitesse sur cette version MG. Il capte moins systĂ©matiquement l’attention tout en conservant une richesse typique des casques haut de gamme du fabricant. Cette prĂ©cision se manifeste particulièrement sur les enregistrements soignĂ©s d’instruments acoustiques ou les captations live.

Sur « Brush with the Blue (live) » de Jeff Beck, l’ambiance de la salle devient palpable : conversations, rĂ©actions enthousiastes et sifflements du public pendant l’introduction ressortent avec une clartĂ© fascinante. La scène sonore restitue l’espace et la disposition des musiciens avec conviction.

Les boutons et la connectique du Focal Bathys MG // Source : Tristan Jacquel

L’aigu se distingue par sa douceur et une belle prĂ©cision. Transparent et sans accroche, il s’Ă©tend haut sans jamais verser dans l’excès ou l’agressivitĂ©. Cette finesse contribue Ă la sensation de haute dĂ©finition sonore qui caractĂ©rise l’Ă©coute.

Cette signature sonore reste cohĂ©rente indĂ©pendamment du volume. Que l’Ă©coute soit Ă faible niveau ou plus soutenue, le casque maintient ses qualitĂ©s tonales et sa prĂ©sentation musicale sans compression dynamique, ni coloration excessive. Chapeau.

Signature sonore : impact concret de la courbe de fréquence

La courbe du Focal Bathys MG peut sembler mouvementĂ©e Ă première vue, mais elle rĂ©sulte de rĂ©glages prĂ©cis du fabricant afin d’obtenir une balance tonale prĂ©cise, et au final très cohĂ©rente.

La courbe de réponse en fréquence du Focal Bathys MG // Source : Tristan Jacquel

Le renforcement Ă 40-50 Hz apporte une profondeur physique aux contrebasses et kicks de batterie sans masquer les autres instruments. Le creux Ă 1 kHz place l’auditeur « à distance » idĂ©ale des pianos et guitares acoustiques. Cet Ă©loignement rĂ©duit la fatigue auditive sur les voix fĂ©minines et les cuivres lors des longues sessions d’écoute.

Le pic caractĂ©ristique Ă 3-4 kHz amĂ©liore l’intelligibilitĂ© des consonnes, la prĂ©cision des cymbales et la texture des cordes frottĂ©es. Les variations en hautes frĂ©quences modèlent l’espace sonore : le creux Ă 6 kHz adoucit les sibilances vocales, tandis que la remontĂ©e vers 10 kHz prĂ©serve l’aĂ©ration entre les instruments.

Un évent de décompression du Focal Bathys MG // Source : Tristan Jacquel

Cette signature excelle avec le jazz acoustique, la musique classique de chambre et les productions audiophiles détaillées, tout autant que sur les musiques pop ou rock. En somme, tout passe avec une facilité déconcertante.

Marge dynamique et scène sonore du

Focal Bathys MG

Les transducteurs Ă dĂ´me M en magnĂ©sium du Focal Bathys MG tirent pleinement parti d’une amplification embarquĂ©e bien calibrĂ©e. Les notes bĂ©nĂ©ficient d’une belle tenue, avec une capacitĂ© Ă reproduire les passages micro-dynamiques assez Ă©tonnante, et ceux de plus grande amplitude sans distorsion ni durcissement du son.

La connexion USB en mode DAC rĂ©vèle une dynamique supĂ©rieure Ă celle obtenue en Bluetooth. Cette amĂ©lioration s’explique logiquement par l’absence de compression du signal audio en USB. Pour autant, l’Ă©coute en Bluetooth ne gĂ©nère en comparaison aucune frustration.

Notez que le casque ne fonctionne pas en mode passif via son entrĂ©e ligne analogique : le signal entrant est numĂ©risĂ© et c’est l’amplificateur intĂ©grĂ© qui alimente toujours les transducteurs. L’utilisation d’un amplificateur externe n’apportera pas d’amĂ©lioration significative.

La scène sonore s’Ă©tend de façon Ă©quilibrĂ©e tant en largeur qu’en profondeur sur l’axe frontal, une caractĂ©ristique assez rare pour ĂŞtre soulignĂ©e. Cette reprĂ©sentation spatiale contribue Ă l’expĂ©rience d’Ă©coute immersive sans jamais donner l’impression d’un espace sonore confinĂ© ou artificiel. L’organisation des diffĂ©rents plans sonores se rĂ©vèle prĂ©cise, grâce Ă un très bon rĂ©gime transitoire, avec une sĂ©paration claire entre les instruments et les voix, ce qui facilite leur localisation dans l’espace virtuel crĂ©Ă© par le casque.

Impressions d’écoutes du Focal Bathys MG

Sur « No Surprises » de Radiohead, la voix de Thom Yorke occupe le centre de la scène avec précision et clarté. Les instruments se répartissent distinctement entre les canaux gauche et droit. Le xylophone cristallin et les guitares délicates restent parfaitement identifiables, même lors des montées orchestrales. Le Bathys MG permet de suivre chaque ligne instrumentale sans effort.

« Bohemian Rhapsody » de Queen met en Ă©vidence les capacitĂ©s dynamiques du casque. Les transitions entre les diffĂ©rentes sections du morceau s’effectuent avec fluiditĂ©. Les harmonies vocales complexes conservent leur individualitĂ©, tandis que la section rock dĂ©montre la capacitĂ© du Bathys MG Ă reproduire les impacts de batterie avec autoritĂ©, sans compromettre la clartĂ© des guitares saturĂ©es.

Sur « Take Five » de Dave Brubeck, le casque restitue avec brio le placement des instruments dans l’espace. La contrebasse s’ancre solidement dans le registre grave sans dĂ©bordement, le piano occupe l’espace central avec naturel, et le saxophone alto se dĂ©ploie avec richesse harmonique. Le jeu de cymbales bĂ©nĂ©ficie de la prĂ©cision des aigus du Bathys MG, chaque frappe conservant son enveloppe sonore propre et sa texture mĂ©tallique sans agressivitĂ©.

Focal Bathys MG Des appels au calme

Le Focal Bathys MG rĂ©utilise intelligemment ses microphones de rĂ©duction de bruit active pour les communications tĂ©lĂ©phoniques et les visioconfĂ©rences. La qualitĂ© de captation vocale se rĂ©vèle excellente, avec une bonne isolation de la voix mĂŞme en environnement bruyant. Cette performance confirme la polyvalence du Bathys MG, aussi Ă l’aise pour l’Ă©coute musicale que pour les communications professionnelles ou personnelles.

La fonction mains-libres bĂ©nĂ©ficie Ă©galement d’un filtrage convenable des bruits ambiants, ce qui assure une transmission claire de la voix de l’utilisateur.

Focal Bathys MG Autonomie : largement suffisante pour un usage quotidien

Le Focal Bathys MG affiche une autonomie impressionnante qui confirme sa vocation nomade. En mode Bluetooth, il offre 30 heures d’Ă©coute, une valeur qui monte Ă 35 heures avec la connexion mini-jack et atteint 42 heures en mode USB-DAC.

Ces chiffres, mesurĂ©s Ă volume moyen, peuvent encore s’amĂ©liorer lors d’une utilisation Ă volume modĂ©rĂ©. Ă€ environ un tiers de la puissance maximale, l’autonomie sans fil grimpe jusqu’Ă 35 heures consĂ©cutives. En mode filaire USB, le seuil des 40 heures devient facilement accessible. La recharge complète nĂ©cessite seulement 1h30.

Focal Bathys MG Prix et disponibilité

ProposĂ© Ă 1199 euros, le Focal Bathys MG se positionne clairement dans le segment premium des casques sans fil. L’Ă©cart avec les meilleurs casques Bluetooth grand public est important, Ă plus de trois fois le tarif demandĂ© par Shure ou Audio-Technica par exemple. C’est manifestement le prix Ă payer pour entrer dans un univers sonore plus riche et profiter d’un casque remarquablement construit.