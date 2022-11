Test du Focal Bathys : un casque d’exception à l’ANC perfectible

Cinq ans après un premier casque Bluetooth, le Focal Listen Wireless, Focal monte sérieusement en gamme et propose, avec le Bathys, un casque nomade avec réduction de bruit, dans la veine de ses modèles filaires premium. Le Focal Bathys s’inscrit ainsi dans une gamme prestigieuse, qui compte notamment les Focal Utopia, Elegia, Stellia ou Clear.

Pour qui ne connaît pas Focal, il faut rappeler que le fabricant conçoit des haut-parleurs depuis des décennies, pour ses propres enceintes acoustiques, les studios d’enregistrement ou encore l’automobile, et que ses produits sont reconnus mondialement. Focal est réputé pour l’excellence de ses tweeters à dômes inversés, une technologie dont sont directement dérivés les transducteurs à membrane en M du casque Bathys. Outre quelques composants électroniques nécessairement importés d’Asie (puce ANC Sony, SoC Bluetooth), le Focal Bathys est assemblé en France, près de Saint-Étienne, où Focal a ses ateliers.

Qu’attendre d’un tel casque ? Un son bien trempé, loin d’être neutre, mais fourmillant de détails et respectueux des timbres. Pour en profiter, pas besoin d’être puriste, ni d’avoir des oreilles éduquées aux raffinements du son : il suffit tout simplement d’avoir envie de prendre du plaisir en écoutant de la musique.

Focal Bathys Design

Dessiné d’après les modèles hi-fi filaires Clear, Elegia, Stellia ou Utopia, le Focal Bathys est un véritable objet design, dont se dégage une impression de haute qualité. La présence de métal brossé au niveau des coques, du yoke ou de l’arceau y contribue beaucoup. Le Bathys est un modèle circum-aural, qui prend appui sur le crâne de l’auditeur et non sur ses oreilles, afin d’offrir un confort maximal. Il est équipé de larges mousses circulaires à mémoire de forme, gainées de cuir véritable.

Chaque oreillette est articulée et intègre un logo Focal rétroéclairé par LED. Celle de gauche héberge le bouton de contrôle de la réduction de bruit active et du mode transparence, tandis que celle de droite abrite les contrôles de lecture, de mise sous tension, ainsi que d’appairage Bluetooth, d’activation du mode DAC USB et d’invocation de l’assistant vocal du smartphone. C’est également la coque droite qui reçoit les connecteurs mini-jack 3,5 mm (entrée analogique), USB-C (entrée numérique et charge) et les microphones de conversation.

Un boîtier de rangement, un câble mini-jack et USB-C sont fournis.

Focal Bathys Usage et application

Le Focal Bathys est vraiment pratique à utiliser, grâce à des boutons judicieusement positionnés, qu’il est simple d’activer avec les pouces. L’arceau ajustable convient autant aux petites têtes qu’aux grandes et le confort de port est irréprochable, même après de longues heures d’écoute.

Le poids est bien réparti et, malgré ses 350 g, le Bathys ne tangue pas lorsqu’on marche et reste bien arrimé sur la tête. Dommage que les impacts de pas, pieds nus notamment, aient tendance à être transmis au casque et à être perceptibles. On peut regretter aussi l’absence de détection de port, qui permettrait de mettre en pause automatiquement la lecture lorsqu’on ôte le casque.

Un égaliseur à 5 bandes… seulement

C’est l’application Focal & Naim, disponible pour iOS et Android, qui permet d’ajuster les réglages du Bathys. L’app laisse à l’utilisateur la possibilité de régler l’intensité du rétroéclairage des logos Focal et même de l’éteindre complètement.

La page d’accueil de l’app. L’intensité des LED peut être ajustée. L’ANC peut être réglée mais pas désactivée. L’égaliseur à 5 bandes de l’app.

L’ajustement du niveau de réduction de bruit active ou l’activation du mode transparence sont également proposés. Enfin, voire surtout, l’app dispose d’un égaliseur à 5 bandes pour modéliser le son à son goût. Cinq bandes, c’est un peu chiche pour un casque de cette trempe, mais le DAC retenu n’est sans doute pas capable de mieux.

Bluetooth multipoint et Google Fast Pair

Le casque Focal Bathys est compatible avec le protocole Google Fast Pair et se signale donc automatiquement au smartphone Android le plus proche, sans qu’il soit besoin de le rechercher manuellement. C’est en revanche une obligation avec les autres sources Bluetooth, iPhone en tête. La connexion multipoint est supportée et deux sources peuvent être connectées simultanément au casque.

La liaison radio est stable jusqu’à 10 mètres et ne coupe pas, malgré une cloison et un plancher en bois sur le chemin du signal. Ce constat est valable quel que soit le codec Bluetooth utilisé : SBC, AAC, aptX ou aptX Adaptative.

Focal Bathys Réduction de bruit active

Surprise, la réduction de bruit active du Focal Bathys ne peut pas être désactivée. Elle fonctionne automatiquement dès la mise sous tension du casque, selon deux niveaux d’intensité que l’utilisateur peut choisir grâce à un bouton ou depuis l’application mobile. Les performances de l’ANC sont décevantes, tant elle semble se concentrer exclusivement sur les bruits graves et très peu sur les fréquences médiums et aiguës — qui sont par ailleurs peu filtrées passivement. En rédigeant ces lignes, casque sur les oreilles, j’entends le brûleur de ma gazinière et même le souffle de la hotte de la cuisine, pourtant discrète.

Sans surprise, dans la rue, les bruits clairs de circulation gênent beaucoup l’écoute. Idem au supermarché ou le brouhaha des clients et des caddies s’invite dans l’expérience sonore. Il n’y a guère qu’en voiture (vitres fermées) que le Bathys estompe le son d’un moteur diesel et les bruits de roulement (à faible allure). L’ANC ne peut être le principal critère de choix de ce casque, qui vaut surtout pour ses performances acoustiques.

Quant au mode transparence, qui permet d’entendre ce qui se passe autour de soi tout en écoutant de la musique, grâce aux microphones intégrés, il remplit parfaitement son office, même si un peu plus de présence dans le médium aurait été bienvenue pour ne pas forcer son attention lorsqu’on dialogue.

Focal Bathys Audio

Le Focal Bathys est équipé des mêmes transducteurs que le modèle filaire Focal Celestee. Il s’agit de haut-parleurs à membrane à dôme inversé en forme de M, réalisés en alliage d’aluminium et de magnésium (Alu/Mg). L’intérêt de ce matériau réside dans sa capacité à reproduire un large spectre fréquentiel avec rigueur, tout en présentant un important amortissement (qui minimise la distorsion). Le Bathys couvre ainsi la plage de 15 Hz à 23 kHz, avec une sensibilité très élevée d’environ 105 dB pour 1 mW de puissance injectée, grâce à une puissante motorisation par aimants en néodyme. Cela fait du Bathys l’un des casques les plus sensibles du marché, ce qui signifie que son amplification n’aura pas besoin de forcer pour produire un son clair et puissant.

Focal nous l’a confirmé, l’électronique embarquée corrige la réponse en fréquence des transducteurs, afin d’obtenir une signature sonore bien précise, différente du Focal Celestee. Le registre grave a notamment été renforcé. Ce profil d’égalisation est appliqué à toutes les entrées du Bathys : Bluetooth, USB et… ligne analogique. Il ne sert donc à rien d’imaginer associer le Focal Bathys à un baladeur audiophile, un DAC externe ou un ampli casque pour en modifier le comportement dynamique et la scène sonore : les signaux analogiques sont numérisés et seule l’amplification intégrée pilote les transducteurs.

L’entrée USB-C est associée à un DAC capable de prendre le charge les signaux PCM jusqu’à 24 bits et 192 kHz (mais pas ceux encodés à 176,4 kHz, plutôt rares). On peut ainsi utiliser le câble USB fourni avec un ordinateur ou un smartphone Android. Avec un iPhone, c’est une autre paire de manches et il faut employer un adaptateur OTG Lightning vers USB. L’intérêt de la liaison USB est de transmettre un signal numérique sans perte (lossless) entre la source et le casque, et, à partir de sources audio HD (Tidal, Qobuz, Apple Music…) de profiter d’un son plus riche encore. D’ailleurs, la liaison USB ne véhicule que le signal audio et aucun courant de charge pour la batterie, afin de ne pas perturber le fonctionnement du DAC. Une démarche 100 % audiophile.

Signature sonore

J’ai écouté le Focal Bathys avec plusieurs smartphones, iPhone 12 Mini, iPhone 13 Pro Max, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite, ainsi qu’avec un MacBook Air M1, en Bluetooth AAC, atpX et aptX Adaptative, mais aussi en liaison filaire USB et ligne. Le service de streaming choisi était Apple Music, en qualité lossless. Entre ces sources, les différences sont facilement audibles avec un casque du calibre du Focal Bathys, dont la résolution sonore est très élevée. On se rend compte que d’une source à l’autre — et à codec Bluetooth identique — il existe des variations dans le traitement du son par le smartphone. C’est le cas entre les iPhone ou entre le Xiaomi Mi 11 Lite et le Huawei P30 Pro. La liaison USB apporte (un peu) plus de punch, mais ce n’est pas le jour et la nuit et on revient assez vite à la transmission Bluetooth.

Le Focal Bathys ne sonne pas différemment des autres casques hi-fi de Focal et l’on retrouve la signature du fabricant, à savoir un médium rapide et texturé, en avant des autres fréquences. Entre 1 kHz et 3 kHz environ, pile-poil sur la plage où l’oreille est ultra-sensible, il y a bien le double, sinon le triple d’intensité sonore. En pratique, cette bosse dans le médium souligne les voix et les instruments (cuivres, cordes) : on entend un artiste qui reprend son souffle, une note qui s’éteint ou encore très distinctement la résonance d’une cymbale. Sur du jazz ou du classique, c’est très plaisant. Sur des musiques pop, c’est parfois un peu dur.

Le bas du spectre est un peu retrait, avec néanmoins une belle capacité d’analyse et d’impact. Manque peut-être un peu de muscle dans le grave pour séduire les amateurs de musiques électroniques ou de rock, par exemple, ou plus largement, pour donner envie de taper du pied. Quant à l’aigu, il est en partie éclipsé par le médium, mais doux et dynamique.

On peut jouer de l’égaliseur de l’app pour atténuer la bosse dans le médium, par exemple avec la clé à 4 kHz. Le grave retrouve alors de la générosité et l’aigu de la présence.

Grave : belle extension jusqu’aux limites de l’audible, du punch et de la rigueur

Médium : très en avant dans la partie haute du registre, avec une résolution séduisante

Aigu : précis et dynamique

Comportement dynamique et scène sonore

Point fort, le respect de la dynamique du Focal Bathys est très bon. Les plus petits écarts d’intensité sont correctement restitués et cela sert les messages sonores complexes, où les instruments entremêlés sont faciles à suivre. Les grands écarts sont retranscrits avec une puissance impressionnante et la marge dynamique se tasse à peine à fort volume.

Côté scène sonore, c’est excellent en largeur, mais moins bien en profondeur, car la bosse dans le médium a tendance à tasser les plans sonores dans l’axe frontal, et par ailleurs à focaliser un poil trop l’attention au centre.

Focal Bathys Micro

Le casque Focal Bathys est équipé d’une paire de microphones pour les conversations audio et applique une réduction des bruits parasites automatique. Le test du robinet d’eau ouvert n’est pas très concluant, le casque prenant beaucoup de temps pour atténuer le bruit de l’eau. Par ailleurs, l’atténuation varie sans cesse, ce qui est pénible pour l’interlocuteur. Le Bathys n’est donc pas armé pour passer des appels dans un couloir de métro, mais plutôt confortablement installé chez soi, ou en environnement calme.

À noter : les microphones ne sont pas opérationnels lorsque le casque est connecté en USB.

Focal Bathys Autonomie

Carton plein pour l’autonomie, malgré le fonctionnement permanent de la réduction de bruit active. À 50 % du volume de mon iPhone, LED éteintes, le Focal Bathys a tenu un peu plus de 29 heures. C’est tout simplement excellent, d’autant qu’à ce niveau de volume le casque joue déjà très fort.

Focal Bathys Prix et date de sortie

Le casque Focal Bathys est proposé en coloris noir au prix de 799 euros.



À ce niveau de prix, le casque de Focal se positionne très clairement sur le segment premium des casques Bluetooth, face à l’Apple AirPods Max (629 euros) ou au Bowers & Wilkins Px8 (699 euros).