Focal : la marque Hi-Fi française lance Bathys, son premier casque sans-fil à réduction de bruit

Le français Focal ne s'était pas encore aventuré sur le terrain des casques Bluetooth à réduction de bruit active. C'est désormais chose faite avec Bathys, un casque haut de gamme qui cherche à restituer l'expérience Hi-Fi chère à Focal lors de tous vos déplacements.

Par l’intermédiaire d’un communiqué partagé à la presse ce 4 octobre, Focal annonce le Bathys, son premier casque sans-fil à réduction de bruit active. Avec ce nouveau produit disponible dès maintenant, le spécialiste français de l’audio veut nous faire bénéficier d’une expérience haut de gamme basée sur ses « savoir-faire en acoustique ».

Pour ce faire, Focal s’appuie notamment sur des haut-parleurs fabriqués en France, dans ses ateliers situés à Saint-Étienne. Dans son communiqué, la marque leur prête un son mêlant « un grave profond, des aigus doux et des voix empreintes de clarté », et précise qu’un mode USB-DAC est également disponible en complément du Bluetooth 5.1 multipoint. Ce mode offre alors une résolution 24 bits, 192 Hz que les amateurs de Hi-Fi devraient apprécier. Il devrait donc permettre de profiter de l’écoute de musique non seulement sans la compression du Bluetooth, mais en utilisant le DAC du casque et en le rechargeant par la même occasion.

Les AirPods Max vont maintenant vous sembler abordables…

Le Focal Bathys, qui revendique plus de 30 heures d’autonomie (et 5 heures d’écoute supplémentaires en 15 minutes de charge rapide), est pour le reste compatible avec les codecs audio Bluetooth SBC, AAC, aptX et aptX Adaptive. Il se dote enfin de deux modes de réduction de bruit : le mode « Silent » optimisé pour les environnements à fort bruit ambiant, et le mode « Soft » pensé pour favoriser cette fois la concentration à la maison ou au bureau. Bien entendu, un mode « Transparence » est également d’actualité pour écouter ses morceaux préférés en restant pleinement conscient de son environnement.

Focal annonce par ailleurs une compatibilité Amazon Alexa et Google Assistant via son application. Cette dernière offre également l’accès à un égaliseur permettant d’ajuster l’expérience audio à sa convenance. Fourni avec deux câbles (Jack 3,5 mm et USB-C), et livré dans une mallette de transport, le Focal Bathys s’offre pour le reste une construction premium avec l’utilisation de magnésium en complément de l’aluminium, et de cuir pour l’arceau. Le logo de Focal sur les oreillettes est enfin doté d’un système de rétroéclairage activable de manière optionnelle.

Le gros problème du Focal Bathys, c’est toutefois son prix : 799 euros. Un tarif prohibitif qui fait de ce nouveau casque l’un des modèles Bluetooth / ANC les plus coûteux du marché en cette fin d’année 2022. À titre de comparaison, les AirPods Max d’Apple sont proposés à « seulement » 629 euros.

