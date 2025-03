Ce casque HiFi ultra haut de gamme de chez Focal est presque à moitié prix avec cette offre Fnac

Focal est reconnu dans le secteur audio, et vend des casques Bluetooth ultra-premium. Le modèle Clear MG en fait partie, et a de bons arguments à faire valoir, notamment son prix qui s’allège quasi de moitié aujourd’hui : il passe en effet de 1 490 euros à 833 euros.

Si la marque Focal ne vous parle pas, ce fabricant français conçoit des haut-parleurs depuis des décennies, pour ses propres enceintes acoustiques, mais aussi les studios d’enregistrement ou encore l’automobile. Dans son catalogue, on trouve des casques audio, comme le Clear MG. Ce produit élitiste ne s’adresse pas au grand public, mais plutôt aux audiophiles ou aux amateurs de Hi-Fi. Il apportera pleine satisfaction à ce public spécifique, et dont le prix s’adoucit fortement grâce à cette réduction de près de 45 %.

Le Focal Clear MG, c’est quoi ?

Un casque HiFi aux finitions impeccables

Un bon confort de port

Une restitution sonore dynamique et détaillée

De base à 1 490 euros, le casque audio Focal Clear MG est actuellement affiché à 1 190 euros, mais avec le code promo HIFI30, il tombe à 833,03 euros chez la Fnac.

Un casque fabriqué avec des matériaux nobles

Le Focal Clear MG casque hi-fi circum-auriculaire ouvert qui profite d’une excellente qualité de fabrication et des finitions de premier ordre. Avec son coloris doré chaleureux et brillant, le casque ne manque pas d’élégance, et sa grille peut se confondre avec un nid d’abeilles.

Pour revenir sur les matériaux utilisés, ici, on retrouve une base en aluminium massif et un revêtement en cuir pour l’arceau, et de coussinets en microfibres avec mousse à mémoire de forme. Le confort est ainsi l’un des atouts de ce casque, même s’il n’est pas le plus léger de sa catégorie, avec tout de même 450 g. Sa conception ouverte ne lui permet pas d’offrir une bonne isolation de l’extérieur. Il faudra donc privilégier un environnement calme pour profiter au mieux du casque.

Une excellente qualité audio

Le Clear MG est équipé de transducteurs à membrane à dôme inversé en forme de M. Ce matériau apporte plus de détails sur l’ensemble du spectre ainsi qu’une meilleure dynamique, tout en minimisant la distorsion. Résultat : il offre une restitution sonore naturelle, très précise et immersive. Les graves sont très fidèlement reproduits, ainsi que la dynamique des morceaux.

Pour finir, au niveau des câbles, on a deux câbles tressés détachables (asymétrique mini-jack et symétrique XLR) qui sont fournis. Un adaptateur 3,5 mm vers 6,35 mm ainsi qu’une mallette de transport viennent compléter les accessoires.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.