Focal Hadenys : ce casque Hi-Fi ouvert premium est heureusement bien soldé

Le casque Hadenys, conçu par la marque française Focal, est un modèle ouvert qui promet notamment un son chaleureux et précis. Habituellement assez onéreuse (comme il est d’usage chez Focal), cette référence est heureusement moins chère pendant ces soldes d’hiver : la Fnac et Boulanger la proposent en effet à 590 euros au lieu de 699 euros.

Focal est une marque française, implantée à Saint-Étienne, qui conçoit notamment des haut-parleurs depuis des décennies. Dans son catalogue, on retrouve par exemple des casques audio très haut de gamme, vendus à des prix, sans surprise, très élevés. Mais le fabricant stéphanois souhaite aussi s’adresser à un public moins fortuné avec des produits moins élitistes, à l’image du casque Hadenys. Ce modèle premium ouvert et bien conçu a ainsi été lancé à un tarif plutôt contenu pour la marque, et pendant les soldes, il bénéficie même d’une réduction de 100 euros.

Les points essentiels du Focal Hadenys

Un casque ouvert circum-aural

Un bon confort

Une qualité hi-fi

Initialement affiché à 699 euros, le casque Focal Hadenys est aujourd’hui disponible en promotion à 590 euros à la Fnac et chez Boulanger.

Un casque sophistiqué et agréable à porter

Comme la grande majorité des casques conçus par Focal, ce modèle Hadenys adopte un design particulièrement soigné, et même sophistiqué avec ses nuances de marron et le look nid d’abeille de ses larges oreillettes ovales. Ces dernières dévoilent en réalité une grille laissant passer l’air – le casque étant ouvert. Vous l’aurez remarqué, ce casque dispose d’un format circum-aural, c’est-à-dire que chaque oreillette englobe l’oreille au lieu de simplement se poser dessus. Confort assuré, donc.

De plus, les oreillettes sont dotées de coussinets à mémoire de forme, qui ne feront sans doute qu’augmenter ce confort de port. Le poids du casque est par ailleurs assez contenu, puisqu’il pèse 294 g. Retenez aussi qu’il s’agit là d’un casque filaire, compatible jack 3.5 mm et 6.35 mm.

Un modèle ouvert qui promet une belle profondeur

Comme précisé plus haut, le Focal Hadenys est un modèle ouvert, donc il n’est pas en mesure d’offrir d’isolation passive. Pour profiter au maximum de vos titres favoris, assurez-vous donc d’être dans un environnement calme. En revanche, cette conception vous permet d’écouter une musique plus aérienne tout en vous faisant bénéficier d’une scène sonore plus élargie et d’une restitution plus naturelle. La marque promet d’ailleurs un son chaleureux, profond et précis.

Dans les entrailles du casque, on trouve précisément des haut-parleurs 40 mm à dôme « M », qui restituent, selon Focal, un son hi-fi et détaillé. D’après les informations techniques communiquées par le constructeur, ce casque propose une sensibilité atteignant 100 dB et une impédance de 16 ohms (il convient donc parfaitement aux smartphones). Toutefois, Focal souligne que son Hadenys nécessite une période de rodage, qui se réalise après plusieurs heures d’écoute ; mais si vous souhaitez accélérer ce processus, vous pourrez par exemple lancer des morceaux riches en basses fréquences pendant une journée entière avec un volume élevé. Les haut-parleurs seront ensuite bien stabilisés.

