B&W Px8 : Bowers & Wilkins vient chasser l’AirPods Max sur son terrain de jeu des casques premium

Le constructeur britannique Bowers & Wilkins a annoncé son nouveau casque Bluetooth haut de gamme, le Px8, lancé à un prix qui n'a rien à envier à l'AirPods Max d'Apple.

Alors que le constructeur britannique lançait, au début de l’été, son nouveau casque Px7 S2, Bowers & Wilkins attaque fort cet automne avec la nouvelle génération de son casque sans fil haut de gamme à réduction de bruit active, le Bowers & Wilkins Px8.

Ce nouveau casque se veut une amélioration en tous points de ce que propose déjà la gamme Px7 du constructeur, ainsi qu’un concurrent farouche non seulement aux casques de Bose, Sony ou Sennheiser, mais également d’Apple avec son AirPods Max dans le segment des casques Bluetooth premium.

Pour ce faire, le nouveau Bowers & Wilkins Px8 profite de deux transducteurs dynamiques de 40 mm en carbone et de forme conique, mais aussi d’un support des codecs audio Bluetooth SBC, AAC, aptX, aptX HD et aptX Adaptive. De quoi assurer, selon le constructeur britannique, des réponses très rapides des membranes et un faible niveau de distorsion. Outre la connexion Bluetooth 5.2, le casque profite également d’une connectivité filaire grâce à la prise jack 3,5 mm et au support de l’audio par USB-C, comme sur le Px7 S2 ou le Sennheiser Momentum 4 Wireless. Le support de cette fonctionnalité va permettre au casque de recevoir un signal sans perte par USB et de le décoder directement jusqu’à un fichier 24 bits.

Quatre micros pour la réduction de bruit active

La réduction active de bruit est également de mise. Six microphones sont ainsi intégrés au casque, dont quatre sont utilisés pour la réduction de bruit et deux pour les appels téléphoniques. Bowers & Wilkins a également placé les micros de manière à réduire au maximum les sons des rafales de vent.

Pour les contrôles, le Px8 dispose de boutons physiques placés à l’arrière de chaque oreille. De quoi permettre de modifier le volume, de mettre la musique en pause, de changer de piste, de lancer l’assistant vocal ou de régler le mode de réduction active du bruit. Toujours concernant l’ergonomie, Bowers & Wilkins annonce un poids de 320 grammes pour son casque. Le format adopté est, comme souvent, circum-aural, avec des coussinets qui englobent le pavillon auriculaire de manière à assurer une bonne isolation passive.

Du côté de l’autonomie, le Bowers & Wilkins est conçu pour assurer jusqu’à 30 heures de lecture sur une seule charge tandis que 15 minutes de charge permettent de récupérer 7 heures d’autonomie.

Le casque Bowers & Wilkins Px8 est disponible dès ce mercredi au prix de 699 euros. Il est proposé en deux coloris : noir ou argenté.

