Un casque avec réduction de bruit à moins de 50 € ? C’est possible avec cette offre signée Honor 

Avec son Choice Headphones Pro, Honor propose une alternative aux références du marché des casques à annulation de bruit, le tout pour moins de 50 euros.

Quand on pense aux casques à réduction de bruit, ce sont surtout les marques comme Bose, Sony ou Apple qui viennent en tête. Néanmoins, il existe des casques avec réduction de bruit active à des prix bien plus accessibles et convaincants. C’est le cas par exemple du Honor Choice Headphones Pro, un casque endurant avec réduction de bruit active, le tout pour moins de 50 euros grâce à cette offre.

Le Honor Choice Headphones Pro en résumé

Une autonomie de 80h, on est dans la fourchette haute

Il utilise le Bluetooth 5.4 pour une connexion stable

Un mode jeu qui réduit la latence

L’Honor Choice VZ Sport Mate Headphones Pro est proposé à 199,90 euros sur le site de la marque. Une fois dans le panier, si vous ajoutez le code promo ACHP15, il passe à 49,90 euros.

Un casque Bluetooth adapté à une utilisation quotidienne

Le casque Honor Choice VZ Sport Mate Headphones Pro est un modèle polyvalent que vous pouvez parfaitement adopter pour un usage de tous les jours. Sa finition soignée avec un noir mat fait qu’il est passe-partout, peut-être un peu trop, mais ce n’est pas ce qu’on lui demande. Vous avez des coussinets qui englobent l’oreille entièrement, pour offrir une première isolation passive pour se couper des sons extérieurs.

Une fois posé sur les oreilles, le casque utilise une technologie d’adaptation au canal auditif. Cette dernière permet d’analyser le conduit ainsi que l’état du casque pour proposer une réduction de bruit active personnalisée. D’ailleurs, vous avez aussi une réduction du bruit lorsque vous passez vos appels en mode main libre, grâce à trois micros qui captent votre voix, l’isolent et la restitue de façon limpide à vos interlocuteurs.

Une autonomie qui se classe dans le haut du panier

Malgré toutes ces technologies gérées, le casque promet une autonomie de 80 heures au total, avec une seule charge. Bien entendu, ce chiffre est à géométrie variable. Comptez 80 h en mode Bluetooth seulement, 40 h si vous utilisez l’ANC. Vous pouvez aussi passer en mode jeu pour réduire le décalage sonore quand vous jouez ou que vous regardez des vidéos.

Le casque se recharge avec un câble USB-C, qui est fourni à la commande. Tout comme il y a un câble auxiliaire de 3,5 mm pour utiliser le casque en filaire lorsque vous n’avez plus de batterie. Petit ajout sympathique : le sac de transport en flanelle pour le protéger. Pour ce qui est des contrôles et des commandes, vous y accédez par des boutons physiques au niveau d’un des deux écouteurs.

Pour comparer l’Honor Choice VZ Sport Mate Headphones Pro avec la concurrence, vous pouvez consulter notre guide d’achat dédié aux meilleurs casques Bluetooth du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.