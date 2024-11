Nouveau rappel de vélos électriques à cause d’une fourche défectueuse, pour la marque néerlandaise Veloretti cette fois-ci

La marque néerlandaise Veloretti, qui vend ses vélos électriques en France, est contrainte de rappeler deux de ses modèles à cause d’une fourche défectueuse. Les personnes concernées ont été contactées pour une prise de rendez-vous.

Source : Veloretti

Décidément, l’automne semble être la saison des rappels. Après Moustache, Angell Mobility et Carqon, c’est au tour d’une nouvelle marque néerlandaise de passer par cette case : Veloretti plus précisément, fondée en 2012 et rachetée par le groupe PON (Cannondale, Cervélo, Gazelle, Kalkhoff, etc.) en 2022.

Fourche défectueuse

Deux vélos électriques sont spécifiquement concernés par ce rappel : les Ace Two et Ivy Two, l’un en cadre fermé, l’autre en cadre ouvert. Ce binôme est vendu en France. Plus précisément, le lot rappelé se limiterait à une centaine de modèles produits en 2023, en raison d’une fourche défectueuse. Si elle se brise, les conséquences peuvent être graves.

Source : Veloretti

Selon Bright.nl, les clients dont le vélo est touché par cette anomalie sont connus de Veloretti, qui les a contactés pour une prise de rendez-vous. Évidemment, si vous faites partie des malheureux, il est déconseillé d’utiliser votre VAE d’ici le remplacement de la fourche. La prise de risque est élevée.

Un service client qui fait fort

Là où Veloretti fait fort, c’est au niveau de son service client : la prise de rendez-vous en question consiste en effet à venir faire récupérer votre monture chez vous, et de recevoir en échange un vélo électrique de remplacement le temps que le vôtre soit réparé. Une fois sur pied, ce dernier est ensuite ramené à votre domicile. Un exemple de SAV au poil si tout se goupille bien.