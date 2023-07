On a roulé avec le Winora Radius : ce petit vélo électrique aux allures de cargo monte en gamme

Troisième génération du vélo compact 20 pouces de Winora, le Radius monte résolument en gamme en incluant l’écosystème Bosch tout en améliorant ses qualités originelles. Premier contact avec cette prise en main.

Winora a beau faire partie d’un des plus grands groupes de vélos (Accell), et exister depuis plus d’un siècle, sa notoriété en France est assez faible. Pourtant, cette marque possède une solide réputation chez elle, en Allemagne. C’est là qu’elle a débuté voilà plus d’un siècle. Et et 2023, elle possède une grande gamme de vélos électriques, principalement urbains et de trekking.

Mais l’origine de la firme remonte à un petit cycle, le fondateur voulant concevoir un moyen de transport pour enfant. C’est un peu dans cet esprit qu’été conçu le Radius, le compact du catalogue. Le Winora Radius est le dernier d’une lignée amorcée par le Town:e en 2011, un an avant l’entrée de la marque en France.

Ce n’est qu’en 2016 que le Radius Tour venait lui donner une succession, avec un design repensé, notamment avec un cadre renforcé, une transmission Nexus, un moteur au pédalier et une batterie centrale.

Winora Town EXP 2011 – Source : Winora Winora Radius Tour 2016 – Source : Winora Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

La troisième génération débarque donc avec le Winora Radius « tout court », commercialisé aussi sous le nom de Raleigh Modum outre-Manche (même groupe Accell). Partons à la découverte de ce vélo lors de notre prise en mains dans les rues de Paris le temps d’une matinée.

Petit tour du propriétaire

Le vélo électrique compact conserve son format de roues 20 pouces, mais se muscle. Les tubes épais dégagent une impression de grande solidité, à l’allemande. Le dessin est similaire, mais le cadre à poutre inférieur plus cossue intègre parfaitement la batterie. Il rejoint donc le style des VAE classiques et surtout des trekking type Yakun et Yucatan.

Également, il semble vouloir se différencier des petits concurrents apparus ces dernières années, comme le Cube Compact Hybrid, le Flyer Upstreet 1, le Kalkhoff Endeavour CB Move+, les i:sy, voire le Tern HSD.

L’éclairage avant non intégré – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Mais il l’est à l’arrière – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid La Selle Royale est confortable et télescopique – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Il suffit d’appuyer sur cette gâchette pour changer de hauteur – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Une béquille solide – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Le Radius regorge de possibilité d’accessoires, et ici d’un attache-remorque -Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Le suport arrière héberge ici un porte-bagages MIK HD – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

L’objectif de ce vélo est de pouvoir supporter tous les gabarits et jusqu’à 150 kg au total. Surtout, il renforce son aspect pratique avec une fixation KlickFix à l’avant, un support arrière pour accueillir un rack Mik HD (27 kg max), des accroches latérales pour accessoires (trousse rigide à outils, gourde, etc.), ainsi qu’une attache de remorque intégrée directement dans le cadre.

Cela n’empêche pas à ce modèle cossu d’apporter un soin à la finition, en intégrant le feu arrière, en masquant un peu les soudures, le tout avec une peinture mat bleu clair agréable. Et pour cumuler le tout, le vélo conserve ses propriétés pour son cycliste.

Une fois sur le Winora Radius, on peut trouver sa position idéale assez rapidement, grâce à la tige de direction réglable en hauteur. Par contre, la potence est différente du modèle sur les visuels officiel, et donc non ajustable d’avant en arrière. Elle est en revanche rotative pour se mettre sur l’axe du vélo, plus facilement logeable chez soi ou dans un coffre. La selle télescopique est aussi réglable sur une large hauteur, afin de convenir à des tailles de 1,60 m à 1,90 m.

Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Cependant, le cadre n’est pas totalement ouvert, avec cette petite barre supérieure venant entraver parfois l’enjambement. Un compromis pour la rigidité de ce VAE compact. La position de conduite est confortable, car on peut aisément trouver son réglage, et le guidon est assez large avec des poignées ergonomiques. Rien ne lui donne l’impression d’un mini-vélo.

Au guidon du Winora Radius 2023

Vélo électrique donc, le Winora Radius n’épouse plus le Yamaha PW, mais un Bosch Performance Line. Toujours central, le Performance Line délivre 75 Nm, contre 70 auparavant. Un bloc plus coupleux, moins violent à l’accélération, car plus progressif et naturel que le rival japonais (qui a toutefois progressé depuis). Ici, le Bosch Performance Line intègre 4 niveaux d’assistance : Eco, Tour, Sport et Turbo.

Cela confère une plage d’utilisation assez large, surtout que le VAE ajoute une transmission Shimano Nexus sur le moyeu arrière. On note que ce n’est pas une courroie, mais une chaîne, un choix que la marque n’a pas su expliquer, dommage vu les avantages de la courroie (moins d’entretien, plus léger, pas de salissure surtout ici sans carter).

S’il passe à 5 vitesses contre 8 auparavant, le Nexus reste polyvalent pour une conduite en ville simple. Sauf que notre expérience de cycliste est légèrement frustrée par la grande différence de braquet entre les rapports. Au moins, on ne se retrouve pas avec une vitesse unique venant limiter la vitesse au-delà des 25 km/h de l’assistance. En descente, ou avec un peu plus de force musculaire, on peut se hisser facilement vers 30-35 km/h, et nous avons même dépassé 40 km/h en forçant un peu.

Néanmoins, ce Winora Radius cherche avant tout à être un moyen de transport, et non un engin sportif. Compact, le vélo est agile, davantage qu’un 24 pouces ou un vélo de ville classique de 27 à 28 pouces. Il est assez agile, surtout en positionnant la batterie et le moteur au centre, qui sont assez bas sur le cadre. Toutefois, deux petits points viennent ternir l’expérience en ville : le large guidon – certes positif pour une conduite plus stable mais moins lorsqu’il s’agit de jouer des bouchons entre les véhicules – et le poids important.

Un poids lourd

Avec 25 kg sur balance, le Radius est aussi lourd qu’un VAE conventionnel. Pas question donc de l’utiliser sans assistance électrique, à moins d’aimer le défi. Cela a aussi un impact pour le manipuler ou le transporter. On se fait aussi surprendre par la selle télescopique, qui oblige à prendre le vélo par la barre supérieure. Cette selle est présente pour pouvoir gérer sa hauteur dans plusieurs conditions, sans avoir à utiliser d’outil. Une gâchette à gauche du guidon vient abaisser la selle si l’on veut poser les pieds à un feu, ou se relever si l’on pose un pied sur le trottoir. Pratique, donc.

Enfin, le confort est plutôt bon : les vibrations sont complètement filtrées, avec cependant une rigidité ferme sur des pavés ou les transferts de pistes sur trottoirs. Sans suspension et avec un besoin de charge maximale de 50 kg, Winora confie le tout à des pneus ballon venant du monde des vélos cargo. Les Schwalbe Pick Up sont bien armés pour soutenir les poids importants sur le papier, mais dégradent un peu le confort.

C’est en tous cas notre ressenti sur les 15 km de notre parcours, on préférera en dire davantage sur un vrai essai. Enfin, les freins Shimano MT400 à étriers double pistons sont puissants, assez progressifs pour limiter le blocage de la roue arrière dans la plupart des cas.

Batterie et univers connecté de Bosch

Quant à l’autonomie, difficile de se prononcer ici sur un si court trajet. La batterie Bosch de 500 Wh était chargée à 96 % au départ, et a terminé à 79 % après 15 km. Soit 85-90 km en théorie sur une charge totale, sur du plat et en changeant de modes, mais sans économiser, avec de vives relances et des arrêts fréquents. À ceci, un chargeur 4 ampères devrait permettre de faire le plein en 4h30.

Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Pour la partie écran, c’est bien un Intuvia 100 et non le Purion comme indiqué sur certains sites, tandis que le cousin Raleigh dispose du Kiox 300. Il est monochrome, parfaitement lisible de jour, mais pas rétroéclairé de nuit. Il est lié à un environnement Bosch Smart System, que Frandroid a déjà pu tester. Le Winora Radius profite donc d’un univers connecté complet avec entre autres des itinéraires, une de modes, un verrouillage, mais il vous faudra souscrire en supplément à l’ebike Alarm pour profiter de la géolocalisation toujours pratique en cas de vol.

Prix et bilan de notre prise en mains du Winora Radius 2023

Le Winora Radius est donc un bel outil du quotidien, pour celui ou celle recherchant un vélo compact pratique, de bonne qualité de fabrication, et équipé de l’environnement électrique et connecté Bosch. Agile, performant, endurant et visuellement sympathique, ce VAE teuton reste néanmoins trop lourd pour être l’allié parfait.

Il fait aussi une croix sur les pédales rétractables de son prédécesseur, alors que le confort pourrait être un peu meilleur. Malgré quelques petites lacunes, cela vaut-il le tarif élevé qu’applique la marque ?

Car ce Radius affiche un prix de 3 999 euros, 700 euros de plus que l’ancien Radius Tour. C’est aussi un pari, puisqu’il s’agit ici d’un modèle unique haut de gamme face à des rivaux comme le Velodeville KEB aux configurations nombreuses, dès 3 325 euros, dont le tarif est toutefois similaire avec des options comparables.

Une inflation conséquente qui pourrait faire fuir donc des clients potentiels, sachant qu’un Cube Compact Hybrid, certes moins bien équipé, ne demande qu’un chèque de 2 990 euros. Quant à la disponibilité, Winora peut compter sur 200 revendeurs en France, une garantie du cadre de 10 ans et 2 ans pour le reste dont l’ensemble Bosch.