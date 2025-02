Face à AMD et Apple, Intel tient le bon bout sur les PC portables

Les premiers benchmarks sont tombés pour les processeurs Intel Core Ultra HX, et ils sont très prometteurs.

Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73 et 18 AI équipés des nouvelles puces d’Intel

Intel ne passe pas le meilleur moment de son histoire. Après plusieurs difficultés en 2024, les processeurs de bureau d’Intel ne se vendent plus autant qu’avant. AMD se moque même ouvertement de son concurrent.

AMD a été jusqu’à attribuer la pénurie de son processeur phare, le Ryzen 7 9800X3D, à son concurrent Intel. Plus précisément, c’est la faible performance des processeurs Arrow Lake d’Intel qui aurait poussé les consommateurs à se ruer sur les produits AMD, ce qui a créé une demande sans précédent.

Au CES 2025, Intel a annoncé ses nouvelles puces pour PC portables. Il s’agit des Intel Core Ultra 200S « Arrow Lake », destinés aussi bien aux ultrabooks qu’en PC portables de gaming.

Pour aller plus loin

Intel annonce ses nouvelles puces : de quoi revenir en grâce ou un échec de plus ?

Les processeurs Intel Core Ultra 200H utilisent les nouveaux GPU Intel Arc avec les instructions XMX, permettant des nouvelles applications dans l’IA et l’utilisation du système XeSS (le DLSS d’Intel). Côté CPU, on passe aux architectures Lion Cove et Skymont, pour augmenter les performances de 15 % en mono et multi threads.

Alors, ça donne quoi ?

Les premiers benchmarks ont été publiés, et c’est prometteur.

Deux processeurs retiennent particulièrement l’attention : le Core Ultra 9 275HX et le Core Ultra 7 255HX. Ces deux modèles, bien que partageant la même architecture Arrow Lake-HX, ciblent des segments légèrement différents du marché.

Le Core Ultra 9 275HX se positionne comme le grand frère, avec ses impressionnants 24 cœurs (8 cœurs de performance Lion Cove + 16 cœurs d’efficacité Skymont). Il peut atteindre des fréquences de 5,4 GHz en mode turbo pour les cœurs de performance et 4,6 GHz pour les cœurs d’efficacité. Sa fréquence de base est de 2,7 GHz pour les cœurs P et 2,1 GHz pour les cœurs E.

Le Core Ultra 7 255HX, quant à lui, propose une configuration plus modeste mais toujours impressionnante avec 20 cœurs au total (8P + 12E). Ses fréquences sont légèrement inférieures.

Les deux processeurs intègrent une partie graphique avec 64 unités d’exécution (EU). Cependant, le 275HX bénéficie d’une fréquence GPU légèrement supérieure à 2,0 GHz, contre 1,9 GHz pour le 255HX. Cette différence, bien que minime, peut avoir un impact dans certains scénarios d’utilisation.

Les premiers benchmarks sont prometteurs

Le Core Ultra 9 275HX impressionne avec son score de 61 010 points en multithread sur PassMark, surpassant ainsi le Ryzen 7945HX3D d’AMD qui plafonne à 57 112 points. Cette différence de 7 % est significative et montre l’efficacité de l’architecture Arrow Lake-HX.

En single-thread, avec 4 732 points, il se place légèrement derrière l’Apple M3 Max (4 792 points) mais devance nettement l’AMD Ryzen 7945HX3D avec un écart de 16 %. Le Core Ultra 7 255HX, bien que moins puissant, maintient des performances solides qui le placent dans le haut du panier des processeurs mobiles de sa catégorie.

Les tests Geekbench sur le Core Ultra 7 255HX, réalisés sur un ordinateur portable Clevo X580, montrent également des performances prometteuses, particulièrement dans les calculs d’IA avec des scores de 6 500 points en simple précision et 15 760 points en demi-précision.

Ces résultats Geekbench suggèrent une excellente optimisation des nouvelles puces Intel pour les charges de travail liées à l’intelligence artificielle, un domaine de plus en plus essentiel, surtout pour faire tourner des modèles légers en local.

Si Intel domine AMD sur ces premiers tests, la bataille avec Apple reste serrée. Le M3 Max conserve sa couronne en single-thread, cela démontre l’efficacité de l’architecture ARM dans ce domaine.

Cependant, la polyvalence des nouveaux processeurs Intel, notamment en multithread, pourrait faire pencher la balance en leur faveur pour de nombreux utilisateurs, particulièrement dans l’écosystème Windows.

Ces benchmarks synthétiques, bien qu’impressionnants, ne racontent qu’une partie de l’histoire. Les performances réelles dépendront grandement de l’intégration dans les ordinateurs portables, notamment la qualité du système de refroidissement et la gestion de l’alimentation.

La concurrence avec AMD devrait s’intensifier avec l’arrivée des futurs Ryzen, tandis qu’Apple va continuer à proposer de l’Apple M4 et sans doute même de l’Apple M5.

Néanmoins, ces premiers résultats montrent qu’Intel est de retour dans la course avec une architecture prometteuse.