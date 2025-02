« Intel a perdu sa boussole » : les propos sévères de Bill Gates sur le géant en perdition

Dans le cadre d’une interview accordée à l’agence Associated Press, Bill Gates s’est exprimé sur la situation délicate dans laquelle semble s’enfoncer Intel. Sévère, mais plutôt juste dans son analyse, l’ancien dirigeant de Microsoft salue néanmoins les efforts de Pat Gelsinger, ex-CEO d’Intel, qui a rendu son tablier en décembre.

Bill Gates, à droite, en compagnie de l’ancien Premier Ministre britannique David Cameron, en 2023 // Source : Wikimedia

Philanthrope à plein temps depuis de longues années, Bill Gates s’exprime pourtant régulièrement sur la Tech et l’actualité des ténors de l’industrie. Prompt à reconnaître ses propres erreurs de calcul lorsqu’il était le dirigeant de Microsoft, quitte à radoter un peu sur son virage manqué vers le smartphone, l’homme d’affaires a donné son avis la semaine dernière sur la situation délicate actuellement traversée par Intel.

Dans un entretien accordé à l’agence Associated Press (AP), l’ex-patron de Microsoft s’est montré sévère à l’égard du géant américain du CPU, ancien leader mondial désormais en perdition. Une prise de position intéressante, car Microsoft comptait, sous Bill Gates, parmi les principaux partenaires d’Intel. Les deux entreprises restent par ailleurs très liées, encore maintenant.

Bill Gates « stupéfait » par les déboires d’Intel et ses erreurs stratégiques

« Je suis stupéfait de constater qu’Intel a perdu sa boussole », a commenté Bill Gates. « Ils ont manqué la révolution des puces d’intelligence artificielle, et quant à leurs capacités de fabrication, ils n’utilisent même pas les normes que des entreprises comme Nvidia et Qualcomm trouvent faciles », a-t-il ajouté.

« J’ai trouvé Pat Gelsinger très courageux de dire : « Non, je vais m’occuper de la conception, je vais m’occuper de la fabrication ». J’espérais pour lui, et pour le pays, qu’il réussirait. J’espère qu’Intel s’en remettra, mais la situation semble assez difficile pour eux à ce stade », a poursuivi Bill Gates.

Pour contexte, Intel se trouve effectivement dans une situation délicate. L’entreprise a souffert ces derniers mois d’importants soucis de fiabilité avec certains de ses processeurs de bureau, mais aussi de performances moins bonnes que prévu sur ses puces Arrow Lake, de dernière génération.

Les puces GPU Intel Battlemage sont l’une des belles surprises de la fin d’année 2024 // Source : Intel

La firme se trouve aussi fortement concurrencée sur le terrain des processeurs mobiles, notamment par les solutions Apple Silicon, AMD Ryzen et Qualcomm Snapdragon X. Un terrain qu’elle contrôlait presque intégralement il y a encore 5 ans. Intel semble par ailleurs avoir raté (en partie) le virage vers l’IA. Sur ce marché, Nvidia, et plus modestement AMD, sont en train de se tailler la part du lion.

Cela étant, Intel est encore loin d’être perdu. En dépit du départ de Pat Gelsinger en décembre, l’entreprise tente de revenir dans la course en se montrant même audacieuse ces derniers mois. On pense par exemple au lancement de nouveaux processeurs mobiles Lunar Lake (rapides sur le plan graphique et plutôt bien accueillis par la presse spécialisée), ou encore à l’introduction de nouvelles cartes graphiques Intel Arc (plutôt efficaces sur l’entrée de gamme).