Le co-fondateur d’Android adore entendre Bill Gates « geindre » d’être passé à côté du marché smartphone

Au travers de deux posts publiés sur X, Rich Miner, co-fondateur d’Android, explique savourer les récentes déclarations de Bill Gates au sujet de son occasion ratée sur le marché mobile. Pour lui, la création d’Android a justement permis d’éviter que Microsoft n’étouffe l’innovation.

Rich Miner en 2015, lors d’une conférence TechCrunch Disrupt organisée à New York // Source : Wikimedia

Bill Gates s’exprimait cette semaine sur l’erreur fatale ayant « empêché Microsoft de devenir ce qu’est Android aujourd’hui ». Une occasion manquée à 400 milliards de dollars qui reste, selon le co-fondateur du géant de Redmond, l’une des plus grosses boulettes de sa carrière.

Ce constat d’échec, dont Bill Gates avait déjà fait la confession en 2019, fait néanmoins le bonheur de Rich Miner. Le co-fondateur d’Android se félicite pour sa part que Microsoft n’ait pas réussi à faire main-basse sur le marché mobile, où il aurait « étouffé l’innovation ».

Du miel pour les oreilles de Rich Miner

« J’ai littéralement contribué à la création d’Android pour empêcher Microsoft de contrôler le téléphone comme il l’a fait pour le PC, c’est-à-dire en étouffant l’innovation. Donc c’est toujours amusant pour moi d’entendre Gates geindre de la perte de la téléphonie mobile au profit d’Android », a expliqué Rich Miner dans un post publié le 14 janvier 2025 sur X.

L’intéressé fait en l’occurence une allusion directe aux propos récemment tenus par Bill Gates. L’ancien dirigeant de Microsoft revenait sur l’erreur stratégique commise entre 2007 et 2010, période durant laquelle Microsoft est entré sur le marché de la téléphonie mobile bien après l’iPhone et Android… et en trainant des pieds. Un retard trop important que l’entreprise n’a jamais été en mesure de rattraper.

Source : Rich Miner sur X

En participant à la création d’Android, Rich Miner se réjouit d’avoir sciemment contribué à l’échec de Microsoft sur ce marché.

« J’ai aidé Orange à lancer le premier téléphone Windows Mobile en 2002, le SPV. Je craignais [à l’époque] que MSFT ne finisse par contrôler la téléphonie mobile comme elle l’a fait pour le PC, je voulais quelque chose de plus ouvert », a ajouté Rich Miner dans un second post. « Alors, désolé Bill, tu es plus responsable de la perte des 400 milliards de dollars que tu ne le penses ».

« Même si je ne suis pas satisfait à 100% d’Android aujourd’hui, je suis sûr à 100% que c’est un zillion de fois mieux que ce que les téléphones non-Apple auraient pu être sous Bill Gates, si son Windows Mobile avait réussi. Mais ce n’est que mon avis », a-t-il conclu, visiblement empli d’une franche satisfaction.