Intel Arrow Lake : les correctifs n’améliorent pas les performances gaming selon ces tests

Les derniers tests effectués par Tom’s Hardware révèlent que les correctifs d’Intel pour ses processeurs Arrow Lake n’ont pas résolu les problèmes de performances en jeu, contrairement aux promesses du fabricant. L’analyse approfondie montre même une situation plus préoccupante qu’initialement annoncée.

Malgré les récentes mises à jour, qui promettaient de résoudre les problèmes de performance sur les processeurs Intel Arrow Lake, il semblerait que celles-ci n’ont pas eu les résultats escomptés. D’après Tom’s Hardware, le fleuron de la gamme, le Core Ultra 9 285K, affiche des performances légèrement inférieures après l’application des correctifs sur certaines cartes mères. Plus surprenant encore, la mise à jour du système d’exploitation a davantage profité à la génération précédente Raptor Lake Refresh qu’aux nouveaux processeurs Arrow Lake, creusant encore l’écart entre les deux générations.

Les promesses faites par Intel lors du CES 2025, évoquant une amélioration des performances allant jusqu’à 25 %, semblent largement surévaluées. Ces gains ne s’appliquent en réalité qu’à des cas très spécifiques et ne reflètent pas l’expérience utilisateur moyenne.

AMD domine toujours le gaming

La comparaison avec la concurrence est particulièrement révélatrice : le Ryzen 9 9950X d’AMD est désormais 6,5 % plus rapide que le Core Ultra 9 285K (contre 3 % lors des tests initiaux), tandis que le Ryzen 7 9800X3D maintient une avance écrasante de près de 40 %. Plus inquiétant encore, le Core i9-14900K de génération précédente affiche maintenant des performances 14 % supérieures à celles du nouveau Core Ultra 9 285K.

Les correctifs nécessitent la mise à jour de Windows 11 (build 26100.2314 ou ultérieure) et du microcode (version 0x114 avec CSME firmware kit 19.0.0.1854v2.2 ou plus récent). Cependant, même avec ces mises à jour, les tests montrent que les performances globales restent en deçà des attentes, particulièrement en gaming.

Cette situation soulève évidemment des questions sur la stratégie marketing d’Intel et la fiabilité de ses annonces. Si le Core Ultra 9 285K présente certains avantages en termes de performances mono et multi-threads pour les tâches de productivité, ses performances en jeu restent décevantes et ne justifient pas les promesses initiales du fabricant. Pour les joueurs à la recherche des meilleures performances, les processeurs actuels d’AMD semblent donc constituer des choix plus pertinents que la nouvelle série Arrow Lake.