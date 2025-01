Les Surface Laptop et Surface Pro se déclinent en architecture Intel pour les pros

Les rumeurs avaient juste et Microsoft a bel et bien décliné sa Surface Laptop 7 et Surface Pro 11 sous architecture Intel. Les PC n’offrent guère plus que leur cousin en Snapdragon, mais visent surtout les professionnels.

La Surface Pro 11 en version Intel // Crédit : Microsoft

Microsoft n’abandonne pas son allié de toujours. Alors que la firme de Redmond a mis l’accent sur les versions ARM de Windows ces derniers mois, avec notamment la sortie de PC Copilot+ équipés de puces Snapdragon Elite X, voilà qu’elle vient aussi d’officialiser deux nouvelles machines sous processeur Intel Lunar Lake.

Le Surface Laptop 7 et le Surface Pro 11 version Intel sont des simples déclinaisons des machines déjà sorties l’année dernière, mais qui s’adresse aux professionnels, remarque Tom’s Guide.

Des fiches techniques inchangées

La fiche technique des deux machines n’évolue quasiment pas par rapport aux annonces de l’été dernier, excepté du côté du processeur bien évidemment.

La Surface Pro 7 version Intel garde son format 13 pouces, son écran LCD ou Oled, ses 16 ou 32 Go de RAM et ses déclinaisons avec 256, 512 ou 1000 Go de SSD. Elle pourra être équipée d’un Processeur Intel Core Ultra 5 (236 ou 238 V) ou Core Ultra 7 (266 ou 268 V). Les deux puces étant compatibles « Copilot + », cela devrait permettre à la machine de profiter aussi des fonctionnalités d’IA intégrée à Windows 11.

Le Surface Laptop 7 version Intel // Crédit : Microsoft

Idem pour le Surface Laptop avec Core Ultra. Décliné en version 13 et 15 pouces, l’ordinateur pourra grimper jusqu’à 1 To de stockage, 32 Go de RAM et un processeur Core Ultra 7 (268 V) dans sa configuration la plus musclée. Autrement l’écran PixelSense ne change pas, tout comme la connectivité qui fait seulement l’effort de passer de l’USB-A 3.1 à l’USB A 3.2.

À partir de 1759 et 1849 €

La seule différence vraiment notable entre ces versions Intel et la version Snapdragon annoncées l’été dernier réside dans l’autonomie annoncée qui est légèrement moins solide du côté des versions Intel. Mais là encore, la différence est minime, puisqu’il s’agit seulement d’une heure de moins, preuve que les puces Intel n’ont pas dit leur dernier mot, même sur le terrain de l’autonomie, qui était pourtant un des points forts des puces ARM.

Enfin, la firme a également annoncé une station d’accueil Thunderbolt 4 pour accompagner ces machines. Cette dernière dispose d’un port Ethernet, de trois ports USB-A, trois USB-C (en USB4) et d’un port jack 3,5 mm. Un port d’alimentation est aussi de la partie.

Les deux machines sont en précommande dans les magasins dédiés aux professionnels (ou ne devrait pas tarder à arriver). La Surface Pro commence à 1759 € et le Surface Laptop à 1849 € dans sa version de base. Des prix nettement plus chers que pour les version Snapdragon, mais qui s’expliquent en partie par le public visé.