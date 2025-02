Apple aurait lancé la production de ses puces M5 pour de nombreux produits

Selon les informations d’un média coréen, Apple aurait déjà entamé la production en masse de ses puces M5. Ces dernières arriveraient en fin d’année sur les prochains iPad Pro et MacBook Pro… mais aussi sur un produit qui semble pour l’instant avoir été mis entre parenthèses.

Le logo d’Apple // Source : Nathan Le Gohlisse pour Frandroid

Sur les sites de production officiant pour Apple, les puces M5 seraient déjà une réalité. Toujours en phase d’intégration dans de nouveaux appareils, l’actuelle puce M4 (que l’on devrait bientôt trouver à bord d’une nouvelle génération de MacBook Air) serait en effet déjà en train de céder sa place à sa remplaçante… en tout cas au sein des circuits de fabrication d’Apple.

On apprend cette semaine d’ET News qu’Apple aurait lancé le mois dernier, pour ses nouveaux SoC M5, la phase de packaging. Cette étape intervient pour rappel après la fabrication de la puce en elle-même. Elle consiste à recouvrir et à protéger le semi-conducteur, mais aussi à établir les connexions avec d’autres composants intervenant dans l’assemblage d’un processeur complet.

Dans le détail, le média coréen révèle que TSMC serait bien chargé, une nouvelle fois, de la gravure des puces. Le packaging serait pour sa part géré par plusieurs entreprises d’OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test). Parmi elles, le groupe taïwanais ASE Group, mais aussi l’américain Amkor, ou encore l’entreprise chinoise JCET.

La puce M5 attendue dès 2025… mais sur quels produits ?

Autre détail intéressant : la production de puces M5 se concentrerait pour l’instant sur la variante de base de processeur. Les moutures « Pro », « Max » et « Ultra » entreraient en production plus tard. Les entreprises d’OSAT citées plus haut seraient justement en train de réorganiser leurs chaînes d’assemblage pour prendre en charge les futures puces haut de gamme d’Apple.

Apple miserait quoi qu’il en soit de nouveau sur la gravure en 3 nm de TSMC… plutôt que sur le procédé en 2 nm, proposé depuis peu par le fondeur.

Bien que motivée par un souci de maîtrise des coûts de fabrication, cette approche laisserait à Apple les mains libres pour utiliser le nouveau dispositif à empilement 3D de TSMC. Cette méthode de fabrication compenserait en partie le non-passage à une gravure plus fine, et permettrait aux puces M5 de proposer de meilleures performances que les solutions M4 actuelles.

Reste à savoir quels appareils Apple intégreraient en premier la nouvelle puce M5. Pour en savoir plus, il faut cette fois se tourner vers Ming-Chi Kuo. Voici à quoi s’attendre d’après lui :

L’Apple Vision Pro pourrait être le premier à embarquer ces nouveaux processeurs M5, durant l’automne 2025. Selon Ming-Chi Kuo, il est toutefois possible que ce changement n’intervienne au bout du compte qu’au printemps 2026.

Les iPad Pro embarqueraient, eux aussi, une puce M5 « de base », fin 2025, ou alors au cours du premier semestre 2026.

Les MacBook Pro embarqueraient des puces M5 / M5 Pro / M5 Max en fin d’année 2025.

Les MacBook Air seraient à leur tour équipés des processeurs M5, mais seulement en début d’année 2026.

Ce qui semble donc se confirmer ici, c’est le retour du Vision Pro sur le devant de la scène. Lancé l’année dernière, le casque de réalité mixte d’Apple semble un peu oublié par la firme depuis quelques mois. Il pourrait donc troquer son actuelle puce M2 ou une puce M5 d’ici à la fin de l’année, et ainsi vivre une seconde jeunesse tout en s’armant pour concurrencer plus efficacement le Project Moohan de Samsung, attendu en 2026.