Amazon vend au rabais ce kit Arlo (caméras + sonnette 2K), un must have avant de partir en vacances

Alors que les grandes vacances approchent à grands pas, Amazon propose un kit parfait pour garder un œil à son domicile durant son absence : caméras, sonnette, le tout pour 229 euros au lieu de 329 euros de base.

Pour calmer l’angoisse de laisser sa maison sans surveillance lors de nos vacances, il peut s’avérer très utile d’opter pour un système de surveillance efficace. Amazon vous aide à franchir le pas avec ce kit Arlo en promotion. Il s’agit d’une caméra intérieure qui alerte en cas de mouvement et filme en 2K. Aujourd’hui, le géant américain vous donne l’occasion de vous en procurer deux avec en prime une sonnette connectée, pour moins de 230 euros.

Que contient ce kit Arlo ?

Deux caméras intérieures qui filment en 2K

Capables de détecter les mouvements, sirène intégrée…

Et une sonnette connectée pratique

D’abord proposé à 329,99 euros, le kit Arlo contenant deux caméras intérieures (Essential Indoor 2K) et une sonnette (Essential 2K) se négocie aujourd’hui en promotion à 229,99 euros sur le site d’Amazon.

Des petites caméras pratiques et discrètes

Au nombre de deux, l’Arlo Essential 2K Indoor est une caméra filaire qui a pour but de surveiller votre intérieur quand vous n’y êtes pas et qui se fond aisément dans le décor avec ses petites dimensions. Elle tient sur son socle, posé sur n’importe quel meuble ou peut aussi se fixer au mur.

Malgré sa petite taille, elle propose un champ de vision de 130° et enregistre des vidéos en 2K avec une bonne qualité vidéo et un mode de vision nocturne nette. Bien sûr, elle est capable de détecter les mouvements et vous alerte en temps réel sur votre smartphone. Depuis l’application, il sera possible de voir en direct le flux vidéo, entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués.

Elle intègre même une sirène que vous pouvez déclencher manuellement à distance si vous repérez des intrus depuis votre flux vidéo.

Une sonnette qui sécurise le pas de votre porte

Petit plus : dans ce pack, on trouve la sonnette Arlo Essential 2K. Étant sans fil, elle se révèle beaucoup plus simple à installer qu’une sonnette filaire, qui doit se connecter au câblage existant, une démarche plutôt longue. Ici, il suffit d’installer la plaque de fixation au mur à l’aide de deux vis, puis d’y clipser la sonnette. Elle pourra ensuite fonctionner sans problème en extérieur et sur batterie rechargeable. D’ailleurs, concernant l’autonomie, la marque promet une durée de 6 mois.

Sa caméra 2K offre un rendu d’images nettes et bien détaillées, et grâce à son objectif ultra-grand-angle de 180°, vous avez une vision plus large pour distinguer au mieux la personne qui sonne. Elle est aussi capable d’assurer dans un environnement sombre avec sa vision nocturne. Elle prend tout son sens avec l’application. À travers elle, vous pouvez déclencher le flux vidéo en direct à tout moment pour voir ce qui se passe devant votre logement, et de communiquer avec la personne via les haut-parleurs et micro de la sonnette vidéo.

Elle détecte les mouvements, elle peut distinguer les personnes, des animaux de compagnie et des objets pour éviter les notifications « inutiles » sur votre smartphone, mais pour cela, il faudra souscrire à l’abonnement Arlo Secure (essai gratuit de 90 jours). Enfin, une sirène est de la partie et peut se déclencher si vous le souhaitez en cas d’intrusion.

Si vous voulez comparer ce kit de caméra de la marque Arlo avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.