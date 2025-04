La sonnette connectée d’Arlo qui filme en 2K est à prix cassé sur Amazon

La sonnette Arlo 2K offre une belle qualité d’image pour discerner au mieux l’individu qui se trouve au pied de votre palier. La bonne nouvelle, c’est qu’elle passe de 159 euros à 119 euros sur Amazon.

Arlo Sonnette 2K // Source : site officiel

Avec l’ajout d’une caméra, les sonnettes connectées sont plus pratiques, plus intelligentes et plus sécurisantes. Un bon moyen pour savoir qui sonne à la porte et interagir vocalement avec eux (livreur, amis, voisins…) tout en les voyant en vidéo. La sonnette Arlo 2K fait toutes ces choses, et peut même détecter les mouvements, comme une caméra de surveillance. Si vous en procurer une vous intéresse, sachez qu’en ce moment, elle coûte 25 % de moins.

Pourquoi choisir la Sonnette Arlo ?

Une sonnette facile à installer et endurante

Des images détaillées et une vision nocturne

Détecte les mouvements

Initialement à 159,99 euros, la sonette Arlo 2K est en ce moment en promotion à 119,99 euros sur le site d’Amazon.

Discrète et facile à installer

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

Compacte et discrète, la sonnette Arlo est capable de résister aux intempéries, notamment aux projections d’eau et de poussière grâce à la certification IP65. Aussi sans fil, elle se révèle beaucoup plus simple à installer qu’une sonnette filaire, qui doit se connecter au câblage existant, une démarche plutôt longue.

Il suffit d’installer la plaque de fixation au mur à l’aide de deux vis, puis d’y clipser la sonnette. Si quelqu’un tente de la démonter, la sonnette détecte l’action, déclenche une alarme, enregistre une vidéo et envoie une notification sur votre téléphone. Concernant son autonomie, le constructeur promet entre 4 à 6 mois.

Des images nettes pour bien discerner les visiteurs

La sonnette d’Arlo est munie d’une caméra capable de filmer en 2K. Elle offre un rendu d’images plus nettes et bien détaillées. Pour obtenir une vision plus large, mais aussi distinguer au mieux la personne qui sonne, la sonnette dispose d’un objectif ultra-grand-angle de 180°. Elle est aussi capable d’assurer dans un environnement sombre avec sa vision nocturne.

Elle prend tout son sens avec l’application. À travers elle, vous pouvez déclencher le flux vidéo en direct à tout moment pour voir ce qui se passe devant votre logement, et de communiquer avec la personne via les haut-parleurs et micro de la sonnette vidéo. Et si la sonnette Arlo détecte les mouvements, elle peut distinguer les personnes, des animaux de compagnie et des objets pour éviter les notifications « inutiles » sur votre smartphone, mais pour cela, il faudra souscrire à l’abonnement Arlo Secure (essai gratuit de 90 jours). Enfin, une sirène est de la partie et peut se déclencher si vous le souhaitez en cas d’intrusion.

Si vous souhaitez un système de surveillance complet pour sécuriser votre domicile, vous pouvez vous tourner vers les caméras connectées. Pour vous aider, voici notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées.