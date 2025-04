Amazon propose 40 % de remise sur ce kit de vidéosurveillance Arlo, composé de 3 caméras 4K et d’un Smarthub

Arlo est une marque spécialisée dans la vidéosurveillance qui propose ses caméras dans plusieurs packs, en fonction de vos besoins. Ici, vous avez trois Arlo Ultra 2 4K et le hub de connexion pour 549,99 euros.

Arlo Ultra 2 // Source : Arlo

Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais les statistiques sur les cambriolages, en France, ne rassurent pas beaucoup. Il y en a un toutes les 90 secondes, en moyenne, avec des hausses significatives pendant les vacances. Si, quand vous partez, vous n’avez pas l’esprit tranquille, il y a ce kit avec 3 caméras Ultra 2 4K par Arlo, avec un Smarthub inclus, que vous retrouvez avec 340 euros de réduction chez Amazon en ce moment.

Les points forts des Arlo Ultra 2

Elles filment en 4K et profitent d’un zoom x12

Le fonctionnement sur batterie avec 6 mois d’autonomie

Pas d’abonnement nécessaire

Le pack avec trois caméras Arlo Ultra 2 4K et le Smarthub coûte normalement 899,99 euros. Il passe chez Amazon à 549,99 euros avec le retour des beaux jours.

Un kit complet pour surveiller votre domicile

Dans ce pack, vous avez donc trois caméras Ultra 2 4K et un Smarthub. Ce dernier est indispensable puisqu’il permet de récupérer le flux vidéo des caméras pour que vous les lisiez sur votre smartphone (ou autre) ou encore les stocker. Même si, pour ça, il faudra insérer une carte microSD, et donc repasser à la caisse, ce qui compte tenu du prix du pack est peut-être un peu exagéré.

Qui dit caméra de surveillance extérieure dit forcément résistance aux intempéries. Les Arlo Ultra 2 sont certifiées IP68 et fonctionnent par tout temps, peu importe la température. L’installation est facile, même s’il faudra quand même une perceuse pour fixer le support. Pensez à les mettre bien en hauteur et dans un coin stratégique, même si l’angle de 180° permet de couvrir une vaste zone. Le capteur de 8 Mpx filme en 4K de jour comme de nuit et le système audio bidirectionnel permet d’entendre et d’être entendu.

Une surveillance de qualité supérieure

La nuit, les caméras peuvent allumer un projecteur pour dissuader les cambrioleurs quand un mouvement est détecté. Si c’est le cas, vous recevez une notification sur votre smartphone. Mais les caméras sont intelligentes et peuvent différencier un humain d’un animal ou encore d’un véhicule. Comme ça, dans l’app, vous pouvez paramétrer le fait de recevoir des notifications que dans quelques cas. Et même de régler des zones d’activités pour ne surveiller qu’à certains endroits.

En plus du projecteur, il y a une sirène qui peut être déclenchée, manuellement ou automatiquement. Sa puissance est de 85 dB quand vous êtes juste en-dessous et chute à 55 dB dès que vous vous éloignez de 2 mètres. C’est suffisant pour effrayer un intrus ou même alerter des voisins. Sans compter que vous aurez son visage en 4K dans votre Smarthub. L’abonnement n’est pas obligatoire, mais si vous ne passez par le Cloud payant, vous n’aurez pas les notifications intelligentes. Dommage, vu que c’est déjà un sacré investissement. Par contre l’autonomie sur batterie est bien pensée puisqu’elles peuvent continuer de filmer même s’il y a une coupure de courant.

